Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак РФ, - полковник Бундесвера
Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак со стороны России. В то же время в последние годы политическое руководство всё активнее привлекает внимание общества к этой проблеме.
Об этом заявил представитель Центра цифровизации и развития потенциала Киберинформационного командования Бундесвера полковник Зёнке Мараренс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Германия довольно поздно признала, что мы подвергаемся атакам с помощью таких гибридных методов. Но я бы сказал, что за последние полтора-два года мы видим сдвиги и на политическом уровне", - отметил он.
В то же время полковник заявил, что гибридные угрозы не ограничиваются беспилотниками или диверсиями против критической инфраструктуры.
"Это не только дроны и не только подводные кабели, это также дезинформация внутри нашего общества. Это использование политической и судебной систем, концепция "одноразовых агентов", - пояснил Мараренс.
Он напомнил о полетах неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры в Европе. Главный эффект таких действий, по мнению полковника, носил не военный, а психологический характер.
Поэтому, отметил Мараренс, созданный в Германии Совет национальной безопасности должен получить реальные полномочия для оперативного принятия решений. Он привел в пример действия Финляндии после повреждения подводного кабеля в Балтийском море, когда власти менее чем за час приняли решение о задержании подозрительного судна.
Германия изучает опыт Украины
"Мы поддерживаем Украину финансово. Мы также перенимаем тот опыт, который получен на поле боя. Мы обеспечиваем обучение для них, а также перенимаем опыт у них во время совместных учений на наших полигонах", - сказал он.
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