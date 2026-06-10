Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак РФ, - полковник Бундесверу

Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії. Водночас протягом останніх років політичне керівництво дедалі активніше привертає увагу суспільства до цього.

Про це сказав представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей Кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Німеччина доволі пізно визнала, що ми зазнаємо атак за допомогою таких гібридних методів. Але я б сказав, що за останні півтора-два роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні", - зазначив він.

Водночас полковник зазявив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури.

"Це не лише дрони і не лише підводні кабелі, це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція "одноразових агентів", - пояснив Мараренс.

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Він нагадав про польоти невідомих безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури в Європі. Головний ефект таких дій, на думку полковника, мав не військовий, а психологічний характер.

Тому, зазначив Мараренс, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Він навів як приклад дії Фінляндії після пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, коли влада менш ніж за годину ухвалила рішення про затримання підозрюваного судна.

Німеччина вивчає досвід України

"Ми підтримуємо Україну фінансово. Ми також переймаємо той досвід, який отримано з поля бою. Ми забезпечуємо навчання для них, а також переймаємо досвід від них під час спільних навчань на наших полігонах", - сказав він.

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