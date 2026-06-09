Німеччина виділяє 300 млн євро на боєприпаси для України: вистачить на 50 тисяч снарядів

Німеччина оголосила про новий внесок у підтримку України та виділить 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у межах міжнародної ініціативи, започаткованої Чехією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Ceske Noviny. Про рішення повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з чеським колегою.

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Кошти підуть на закупівлю боєприпасів

За словами Пісторіуса, виділених 300 мільйонів євро вистачить для придбання близько 50 тисяч боєприпасів для української армії.

Він наголосив, що чеська ініціатива залишається одним із найважливіших механізмів міжнародної підтримки України у сфері оборони та подякував Празі за продовження проєкту.

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Чехія продовжує координувати проєкт

Міністр оборони Чехії Яромір Зона заявив, що Німеччина відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки Європи завдяки постачанню військової техніки та боєприпасів.

"Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів, і разом з нашою оборонною промисловістю вона значно сприяє безпеці Європи", – зазначив він.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України стартувала у 2024 році. Наприкінці 2025 року після зміни влади в Чехії її майбутнє опинилося під питанням.

Втім уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша ухвалив рішення продовжити програму. Чехія не фінансуватиме закупівлі власним коштом, але й надалі забезпечуватиме адміністративний супровід проєкту.

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Кількість учасників скоротилася

Радник із національної безпеки Чехії Гінек Кмонічек раніше повідомляв, що у 2025 році в межах цієї ініціативи Україна отримала 1,96 мільйона боєприпасів великого калібру.

Водночас президент Чехії Петр Павел заявив, що після приходу до влади нового уряду кількість держав, які фінансують проєкт, суттєво скоротилася.

Якщо наприкінці 2025 року участь у фінансуванні брали 18 країн, то зараз таких держав залишилося дев’ять.

Попри це чеська сторона продовжує реалізацію програми та пошук додаткових партнерів для забезпечення потреб України в боєприпасах.

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