Германия выделяет 300 млн евро на боеприпасы для Украины: хватит на 50 тысяч снарядов

Германия объявила о новом вкладе в поддержку Украины и выделит 300 миллионов евро на закупку боеприпасов в рамках международной инициативы, инициированной Чехией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Ceske Noviny. О решении сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с чешским коллегой.

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Средства пойдут на закупку боеприпасов

По словам Писториуса, выделенных 300 миллионов евро хватит для приобретения около 50 тысяч боеприпасов для украинской армии.

Он подчеркнул, что чешская инициатива остается одним из важнейших механизмов международной поддержки Украины в сфере обороны, и поблагодарил Прагу за продолжение проекта.

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Чехия продолжает координировать проект

Министр обороны Чехии Яромир Зона заявил, что Германия играет важную роль в обеспечении безопасности Европы благодаря поставкам военной техники и боеприпасов.

"Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов, и вместе с нашей оборонной промышленностью она вносит значительный вклад в безопасность Европы", – отметил он.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины стартовала в 2024 году. В конце 2025 года после смены власти в Чехии ее будущее оказалось под вопросом.

Впрочем, правительство премьер-министра Андрея Бабиша приняло решение продлить программу. Чехия не будет финансировать закупки за свой счет, но и в дальнейшем будет обеспечивать административное сопровождение проекта.

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Количество участников сократилось

Советник по национальной безопасности Чехии Гинек Кмоничек ранее сообщал, что в 2025 году в рамках этой инициативы Украина получила 1,96 миллиона боеприпасов крупного калибра.

В то же время президент Чехии Петр Павел заявил, что после прихода к власти нового правительства количество государств, финансирующих проект, существенно сократилось.

Если в конце 2025 года в финансировании участвовали 18 стран, то сейчас таких государств осталось девять.

Несмотря на это, чешская сторона продолжает реализацию программы и поиск дополнительных партнеров для обеспечения потребностей Украины в боеприпасах.

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