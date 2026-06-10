Україна має виправити помилку щодо назви підрозділу "Героїв УПА", - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна має виправити "помилку" щодо найменування підрозділу Сил спеціальних операцій "Героїв УПА". За його словами, саме Київ несе відповідальність за загострення дискусії у двосторонніх відносинах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на пресконференції.

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Провина лежить на Україні

Коментуючи напруженість у польсько-українських відносинах після скандалу з найменуванням підрозділу Сил оборони, Сікорський наголосив, що в цьому питанні провина лежить на Україні.

"Прошу керуватися заявою голови Кабінету міністрів про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку", – сказав глава МЗС.

Сікорський також назвав "скандальною" заяву віцепрезидента партії "Право і справедливість" (PiS) та кандидата від цієї партії на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків" на адресу заступника міністра освіти Анджея Шептицького. Політик, який має українське походження, порівняв бійців УПА з польськими антирадянськими підпільниками, чим спричинив обурення Чарнека.

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"Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це відродження привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що співвітчизники не дадуть себе обдурити", – зазначив Сікорський.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА