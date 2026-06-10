Україна має виправити помилку щодо назви підрозділу "Героїв УПА", - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна має виправити "помилку" щодо найменування підрозділу Сил спеціальних операцій "Героїв УПА". За його словами, саме Київ несе відповідальність за загострення дискусії у двосторонніх відносинах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на пресконференції.
Провина лежить на Україні
Коментуючи напруженість у польсько-українських відносинах після скандалу з найменуванням підрозділу Сил оборони, Сікорський наголосив, що в цьому питанні провина лежить на Україні.
"Прошу керуватися заявою голови Кабінету міністрів про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку", – сказав глава МЗС.
Сікорський також назвав "скандальною" заяву віцепрезидента партії "Право і справедливість" (PiS) та кандидата від цієї партії на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків" на адресу заступника міністра освіти Анджея Шептицького. Політик, який має українське походження, порівняв бійців УПА з польськими антирадянськими підпільниками, чим спричинив обурення Чарнека.
"Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це відродження привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що співвітчизники не дадуть себе обдурити", – зазначив Сікорський.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".
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Де їхні докази що це «помилка» Одні емоційно-істеричні вибрики.
А там де панують емоції - логіка відсутня.
Тому... дитинку-шантажиста а-ля «дай цукерку бо буду кататись по підлозі і верещати» треба залишити без уваги, а не стрибати з бубнами навколо неї.
Ігнор - найоптимальніша реакція і наука на майбутне. Це вам будь-який психолог скаже.
Хай собі там верещать наодинці у своїй кімнатці.
Ото хай пишуть листа з преамбулою «Вельмишановний пане Президенте незалежної України...» і далі вже свої забаганки викладають. Аргументують, б'ють чолом об підлогу, щось пообіцяють... А ми тут подумаємо, виставимо аргументи, зберемо двосторонню комісію з істориків.
Оце буде цивілізовано. А не дебільне верещення на публіку яке жодного відгуку і співчуття у іших країн не знаходить.
Тільки офіційно - тільки хардкор.
Вони з глузду не *********
Нюрнберг організації ОУН і УПА злочинними не визнав. Крапка.
Наразі стоїть питання не про відносини з сусідами, а про історичну спадшину. Поляки відмовляються визнавати Україну спадкоємницею Русі, намагаючись запхнути в кордони держави Виговського, відомої, як Велике Князівство Руське.
УПА, ОУН, С.Бандера, Р.Шухевич та інші - все це стоїть на заваді у поляків, бо заважає забути українцям про власну спадщину. Не слід боятися власної спадщини, навіть, якщо це не подобається "не друзям".
Навіть якщо частина аргументів справедлива - публічне просування цього наративу зараз працює проти інтересів України під час війни.
Не можна дозволяти собі скотитися в конспірологічно-історичну істерію (навіть якщо ми її вбачаємо у поляків), оскільки нам треба стратегічні союзники та підтримка. Можна бути правим, але правота - це ще не мудрість.
Ти "в курсі, що Тарас Шевченко не "просто так" написав "Ще як були ми козаками"?
Точку в этом вопросе поставил Нюнбергский Трибунал в 1947году , признав УПА, УНА-УНСО национально-освободительными движениями.
Идите *****, пожалуйста...
30 червня 1990 було утворено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F Українську Міжпартійну Асамблею (УМА), котра об'єднала різні патріотичні групи, організації та партії. 19 серпня 1991 для боротьби з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9A%D0%9D%D0%A1 ДКНС УМА створила загони Самооборони - УНСО.
8 вересня 1991 УМА перейменувалася в Українську Національну Асамблею, а УНСО стала її структурним силовим підрозділом. Організація отримала народну назву УНА-УНСО.
Майже в категорії, незабаром буде повністю.
Ми платимо страшну ціну за те щоб бути незалежними.
але, головне що не шукають невідомого вову, та не питають про абрамовіча.
Мені подобався Сікорський. Здавалося він розумна і сильна, смілива людина яка заради справедливості може йти проти течії. Але ні здався на милість нікчемних вимог аби не вілсвічувати.
людиною але ........
на жаль це не так !!
Ми повинні шанувати і памʼятати наших справжніх героів нашої краіни
і не піддаватися на провокаціі деяких поляків !!
УПА це невідʼємна історія визвольної боротьби українців за незалежність.
Нам не повезло просто знаходитись ближче до московії , тож і більший тягар впав на нас ... те що поляки на це незважають це катастрофа !
а зелені папуги занадто тупоголові що це пояснити і це узвідомити
(прочитав десь сьогодні)
але коли це робить Сікорський, то хочеться спитати : хіба цей загін ССО в Польщі воює ? Він воює на Сході України. Чому поляки записують його бойову славу на свій рахунок аж до такого ступеня, що вимагають перейменувати ? А завтра будуть вказувати як і з ким воювати ?
датськогопольського кацапізму"
Депортація українців із Закерзоння (етнічних українських земель: Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Любачівщини, що опинилися у складі Польщі) тривала в кілька етапів протягом 1944-1951 років.
Основні етапи цього примусового виселення включають:1944-1946 роки: Масове виселення, що розпочалося після підписання Люблінської угоди (вересень 1944 року) між СРСР та Польським комітетом національного визволення.
Понад 480 тисяч українців були примусово депортовані до радянської України.1947 рік (Акція «Вісла»): Військова операція польської влади.
Тих українців, які відмовилися виїжджати до СРСР, силою депортували на північно-західні землі Польщі (так звані «повернені території»)
ВЧІТЬ ІСТОРІЮ комітету (НАЦИКІВ) національного порятунку Польщі від 09 вересня 1944 року м. Люблін коли був підписаний договір між ними та мацкалями про депортацію населення УКРАЇНИ з ЗАКЕРЗОННЯ (етнічних українських земель: Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Любачівщини, що опинилися у складі Польщі) з цих західних земель України та чому було повстання УПА на цих землях, котрі боронили свою землю від Польської анексії та Армії Крайовою котра коїла звірства. насильство та ГЕНОЦИД на цих Українських землях над УКРАЇНЦЯМИ...!!!
Чому ПРАВДА так БІСИТЬ цих тхужиків-поляків…???!!!
За що воював Вермахт ???
За Третій Рейх.
Третій рейх Є…???
НЕМАЄ…!!!
За що воювала Червона армія ?
За СССР.
СССР є ???
НЕМАЄ…!!!
За що воювало УПА…???
ЗА незалежну УКРАЇНУ…!!!
НЕЗАЛЕЖНА Україна Є…???!!!
Є…!!!
ОТОЖ…!!!
16 квітня 2026 Сікорський на каналі скабєєвої-мосейчучки заявляв, що Варшава не підтримує ідею прискореного вступу України до ЄС
...Цікаво, як мосейчучка написала текст під відео: Сікорський - адвокат України на міжнародних майданчиках
https://www.youtube.com/watch?v=FVyKCbfmakU