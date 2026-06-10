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Новини відносини України та Польщі Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
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Україна має виправити помилку щодо назви підрозділу "Героїв УПА", - Сікорський

МЗС Польщі вимагає від Києва переглянути назву підрозділу ССО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна має виправити "помилку" щодо найменування підрозділу Сил спеціальних операцій "Героїв УПА". За його словами, саме Київ несе відповідальність за загострення дискусії у двосторонніх відносинах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив на пресконференції.

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Провина лежить на Україні

Коментуючи напруженість у польсько-українських відносинах після скандалу з найменуванням підрозділу Сил оборони, Сікорський наголосив, що в цьому питанні провина лежить на Україні.

"Прошу керуватися заявою голови Кабінету міністрів про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку", – сказав глава МЗС.

Сікорський також назвав "скандальною" заяву віцепрезидента партії "Право і справедливість" (PiS) та кандидата від цієї партії на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека щодо "утримування в уряді українців, які ображають поляків" на адресу заступника міністра освіти Анджея Шептицького. Політик, який має українське походження, порівняв бійців УПА з польськими антирадянськими підпільниками, чим спричинив обурення Чарнека.

Також читайте: Покусати Зеленського, а не Шредера: Яка причина історичного загострення в Польщі?. ВIДЕО

"Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади – це відродження привидів найтемніших сторінок польської історії. Сподіваюся, що співвітчизники не дадуть себе обдурити", – зазначив Сікорський.

Також читайте: Туск звинуватив Україну в "браку чутливості та історичного розуму" через скандал із підрозділом "Героїв УПА"

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українських військових "боротьба УПА символізує протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків".

Автор: 

Сікорський Радослав (384) УПА (153) ССО Сили спеціальних операцій (708)
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Топ коментарі
+25
Ну так в чому проблема? Подайте приклад - знесіть пам'ятник Дмовському, і перестаньньте вшановувать пам'ять НСЗ ("Народових сил збройних" - в першу чергу, Свентокшиської бригади...), та Армії Крайової... І ми за вами "підтягнемося"...
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10.06.2026 15:14 Відповісти
+22
А чи не пішло би ясновельможне панство на ***?
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10.06.2026 15:09 Відповісти
+20
Мы суверенная страна. Это наше внутреннее дело.

Точку в этом вопросе поставил Нюнбергский Трибунал в 1947году , признав УПА, УНА-УНСО национально-освободительными движениями.
Идите *****, пожалуйста...
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10.06.2026 15:14 Відповісти
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А чи не пішло би ясновельможне панство на ***?
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10.06.2026 15:09 Відповісти
легше послати ясновельможне панство. Тільки зовсім не варто цього робити, важливо зберегти конструктивні стосунки і допомогу.
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10.06.2026 15:20 Відповісти
Жодного аргументу проти назви, який не мав би аналогічно-дзеркального з нашого боку, ці пани навести не можуть.
Де їхні докази що це «помилка» Одні емоційно-істеричні вибрики.
А там де панують емоції - логіка відсутня.
Тому... дитинку-шантажиста а-ля «дай цукерку бо буду кататись по підлозі і верещати» треба залишити без уваги, а не стрибати з бубнами навколо неї.
Ігнор - найоптимальніша реакція і наука на майбутне. Це вам будь-який психолог скаже.
Хай собі там верещать наодинці у своїй кімнатці.
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10.06.2026 15:50 Відповісти
В умовах активної війни ігнорування ключового союзника є стратегічно шкідливим, незалежно від того, хто правий у суперечці. Можна уявляти "маленькою дитинкою", можна ігнорувати чи посилати, і при цьому можна бути цілком номінально правим, але це не вирішує проблему стратегічних взаємовідносин. Перемагає не правота, а мудрість.
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10.06.2026 16:07 Відповісти
Такі історії показують, чим той союзник дихає.
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10.06.2026 16:19 Відповісти
Так сама історія вже показала про наших двох вічних ворогів...Сьогодні лише пауза в одного.
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10.06.2026 16:26 Відповісти
але ж знаходяться корисні ідіоти, які роздмухують "ворожнечу". На радість кацапам. можна собі уявляти уявних ілюзорних ворогів. усіх практично - і німців і угорців і турків... але є реальний ворог - який реально воює. А є сусід - який реально допомагає і виручає. Стратегічний географічно та економічно. Попри складну історію, треба рухатися вперед, а не колупати минуле. Нехай цим займаються профільні історичні комітети.
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10.06.2026 16:39 Відповісти
Допоки немає офіційного звернення - все це срана оціночна думка окремих особин, яку б посаду вони у своєму болоті не займали.
Ото хай пишуть листа з преамбулою «Вельмишановний пане Президенте незалежної України...» і далі вже свої забаганки викладають. Аргументують, б'ють чолом об підлогу, щось пообіцяють... А ми тут подумаємо, виставимо аргументи, зберемо двосторонню комісію з істориків.
Оце буде цивілізовано. А не дебільне верещення на публіку яке жодного відгуку і співчуття у іших країн не знаходить.
Тільки офіційно - тільки хардкор.
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10.06.2026 16:22 Відповісти
Їхні "докази" що це найменування "імені героїв УПА " є "помилкою" - це їхній закон від якогось там числа червня 2024 року про визнання ОУН і УПА злочиними організаціями.
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10.06.2026 16:22 Відповісти
Вони вважають що їхній закон має діяти на нашій території.
Вони з глузду не *********
Нюрнберг організації ОУН і УПА злочинними не визнав. Крапка.
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10.06.2026 16:34 Відповісти
усе вірно. але на їхній території - мільйони співгоромадян. Через їх територію - левова частина логістики і допомоги. Ми можему бути правими, але важливіше бути мудрими. Послати і дурень може. Треба поступати мудріше. Вони вчинили не мудро, як політикани. Дзеркальна груба відповідь чи ігнор - це слабка дитяча позиція ображенки може лише нашкодити відносинам. Стратегічно - це не вигідно. Стратегічно - треба перемогти кацапів. А решту історичних образ відкласти на потім профільним історичним комісіям.
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10.06.2026 16:43 Відповісти
буду краток-ідінах@й
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10.06.2026 15:09 Відповісти
розісратися з сусідами і послати усіх може кожен ідіот. Особливо зелений. І потім на кордоні мати лише ворогів та недругів. А підійти до питання конструктивно - ні. Чи варто взагалі було це робити саме зараз - питання до влади. При всій повазі но націоналістів, важливо діяти прагматично.
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10.06.2026 15:24 Відповісти
Прагматично - це як? Польща бажає отримати так звані "Західні креси", які включають землі України, включно до кордонів Житомирської та Волинської областей. Вся казка про "Волинську резанину" базується на припущеннях польських істориків, які дослідили рейди УПА/ОУН (за припущеннями польських істориків) на "окремі польські села" та припустили, що від дій українських націоналістів "могли постраждати понад 100 польських сіл". При цьому, незалежно від того, кого знаходять в похованні - він автоматично стає поляком, якщо поховання знаходиться на території масового проживання поляків. Про каральні дії Армії Крайової, Бальйонів Хлопських, батальйонів шуцманшафту проти українського населення у польських істориків - ні пар із вуст. Так само ні слова про загони "савєтскіх партізанов/НКВД".

Наразі стоїть питання не про відносини з сусідами, а про історичну спадшину. Поляки відмовляються визнавати Україну спадкоємницею Русі, намагаючись запхнути в кордони держави Виговського, відомої, як Велике Князівство Руське.

УПА, ОУН, С.Бандера, Р.Шухевич та інші - все це стоїть на заваді у поляків, бо заважає забути українцям про власну спадщину. Не слід боятися власної спадщини, навіть, якщо це не подобається "не друзям".
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10.06.2026 16:26 Відповісти
Польща бажає отримати так звані "Західні креси" - про це є офіційна якась заява? Ну так аналогічно приплітати - Румуни теж Бессарабію хочуть, угорці - закарпаття...
Навіть якщо частина аргументів справедлива - публічне просування цього наративу зараз працює проти інтересів України під час війни.
Не можна дозволяти собі скотитися в конспірологічно-історичну істерію (навіть якщо ми її вбачаємо у поляків), оскільки нам треба стратегічні союзники та підтримка. Можна бути правим, але правота - це ще не мудрість.
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10.06.2026 16:35 Відповісти
Бандери, Шухевича, Хмельницького - на ваш вибір.
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10.06.2026 15:13 Відповісти
Ну, може вони захочуть - Ярузельського?
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10.06.2026 16:10 Відповісти
Ну так в чому проблема? Подайте приклад - знесіть пам'ятник Дмовському, і перестаньньте вшановувать пам'ять НСЗ ("Народових сил збройних" - в першу чергу, Свентокшиської бригади...), та Армії Крайової... І ми за вами "підтягнемося"...
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10.06.2026 15:14 Відповісти
Ми для пшеків-бидло! Споконвічно! І скільки вже їх мордою у лайно не тицяли! НІ!!! Я єстем пан,а ти -бидво!
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10.06.2026 15:27 Відповісти
Для ВСІХ? Бо я знаю цілком притомних поляків...
Ти "в курсі, що Тарас Шевченко не "просто так" написав "Ще як були ми козаками"?
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10.06.2026 15:38 Відповісти
Мы суверенная страна. Это наше внутреннее дело.

Точку в этом вопросе поставил Нюнбергский Трибунал в 1947году , признав УПА, УНА-УНСО национально-освободительными движениями.
Идите *****, пожалуйста...
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10.06.2026 15:14 Відповісти
ще щось напиши про ДОСАФ якщо вже УНА-УНСО приплів та й щей московською мовою
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10.06.2026 15:39 Відповісти
Моше Даяну незнання можна вибачити
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10.06.2026 15:49 Відповісти
А який стосунок УНА-УНСО має до Нюрнберзького трибуналу?

30 червня 1990 було утворено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F Українську Міжпартійну Асамблею (УМА), котра об'єднала різні патріотичні групи, організації та партії. 19 серпня 1991 для боротьби з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9A%D0%9D%D0%A1 ДКНС УМА створила загони Самооборони - УНСО.

8 вересня 1991 УМА перейменувалася в Українську Національну Асамблею, а УНСО стала її структурним силовим підрозділом. Організація отримала народну назву УНА-УНСО.
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10.06.2026 15:49 Відповісти
Та йди нахрен, придурок.
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10.06.2026 15:15 Відповісти
Герої УПА то реально наші герої, але не на часі було це робити. Зараз Україна не в тій ваговій міжнародній категорії, щоб сперечатися з поляками, які є єдиним засобом по доставці всього в Україну і з Україні. Не ті політики керують країною, щоб довести свою правдиву позицію. Це дуже велика на сьогодні проблема для України, але хто про це думав, Зеленський? Йому головне переключити увагу з міндичів, єрмаків і абрамовичів на цю сварку.
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10.06.2026 15:15 Відповісти
"Зараз Україна не в тій ваговій міжнародній категорії..."
Майже в категорії, незабаром буде повністю.
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10.06.2026 16:00 Відповісти
Темна сторінка в історії двух країн.Поляки теж вбивали українців,а скільки горя принесено в період перебування в Речі Посполитої?Працюйте,ЗЕбіли,домовляйтесь,свої факти викладайте.Спочатку всераєтесь, а потім штани знімаєте!
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10.06.2026 15:17 Відповісти
Поляки перегинають, це наша історія і нам вирішувати.
Ми платимо страшну ціну за те щоб бути незалежними.
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10.06.2026 15:17 Відповісти
це втручання у внутрішні справи нашої країни
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10.06.2026 15:20 Відповісти
Польща має покаятися за злочини Армії крайової
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10.06.2026 15:23 Відповісти
отака вона зовнішня політика зелених дегенератів мародерів!!!!
але, головне що не шукають невідомого вову, та не питають про абрамовіча.
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10.06.2026 15:23 Відповісти
Уявіть як до таких мишей дотразатись, аби назва в Чужій країні мала стати центральною лінією.боротьби за крісло у владі на виборах в Польщі? Це ж піздеться яка криза жанра яка зводиться виключно на об'єднані електорату в справі ненависті до України. Не до рашки, яка знищила їх керівництво і відкрито принижує їх щодня, а до України, яка і так зранена але тримається і довгій війні проти агресії росії.
Мені подобався Сікорський. Здавалося він розумна і сильна, смілива людина яка заради справедливості може йти проти течії. Але ні здався на милість нікчемних вимог аби не вілсвічувати.
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10.06.2026 15:23 Відповісти
Я теж вважав пана Сікорського самостійною і неупередженою
людиною але ........
на жаль це не так !!
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10.06.2026 15:31 Відповісти
ніхто вам нічого не должен, ідіть *****
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10.06.2026 15:24 Відповісти
Не полякам вирішувати в Україні , хто є нашими Героями !!
Ми повинні шанувати і памʼятати наших справжніх героів нашої краіни
і не піддаватися на провокаціі деяких поляків !!
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10.06.2026 15:27 Відповісти
Панове, йдіть у *****!!! В себе дома будете розказувати що і як називати!
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10.06.2026 15:28 Відповісти
эти польские идиоты даже не понимают, что указывают Президенту другой страны, что и как называть.... Точь в точь как пуйло....
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10.06.2026 15:35 Відповісти
Щось пшеляки вперто йдуть шляхом кацапських чуток.
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10.06.2026 15:36 Відповісти
Зеленський повинен нагородити Сікорського орденом Степана Бандери!
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10.06.2026 15:36 Відповісти
а потім забрати
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10.06.2026 15:58 Відповісти
ясновельмежне імперське паньство, поляки, так вам треба "шашечки" чи їхати, і, як завжди, на горбу українців у ваше світле і вільне від кацапів-людожерів майбутнє, бо як і тоді (та й багато віків раніше, крізь нашу багатовічну історію) так і тепер усю важкість війни та втрат на собі тягне Україна, а ви лише гонорово водітє рукамІ та знімаєте вершки..
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10.06.2026 15:36 Відповісти
100%
УПА це невідʼємна історія визвольної боротьби українців за незалежність.
Нам не повезло просто знаходитись ближче до московії , тож і більший тягар впав на нас ... те що поляки на це незважають це катастрофа !

а зелені папуги занадто тупоголові що це пояснити і це узвідомити
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10.06.2026 15:41 Відповісти
"Польща -- це така росія на мінімалках"
(прочитав десь сьогодні)
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10.06.2026 15:37 Відповісти
Моє містечко засноване переселенцями з Правобережної України в 60-х роках 17-го століття і тікали вони від поляків які зараз про свої діяння на нашій території чути не хочуть. Сестра в Польщі, вони нацисти ще ті були і є, неспроста 450 тисяч поляків було в вермахті.
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10.06.2026 15:39 Відповісти
Чому наші не нагадують що в Польщі пам'ятники армії крайовій стоять і вулиці названі а вони вбивали Українців . Відправити
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10.06.2026 15:40 Відповісти
тому що ми дивимось вперед, бо у нас екзистенційна війна, і воювати з повернутою головою назад у глибоку спільну історію відносин із своїм партнером, неможливо. А от польські правопопулсти скручують голови своєму електорату назад, бо чомусь нічого не можуть запропонувати нового своїм виборцям у країні, яка увійшла у двадцятку економік світу. Саме так виглядає політичне банкрутство.
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10.06.2026 15:55 Відповісти
ну я ще розумію, коли "молодий вовк" Навроцький піднімає історичні розборки, щоб накрутити собі електорат

але коли це робить Сікорський, то хочеться спитати : хіба цей загін ССО в Польщі воює ? Він воює на Сході України. Чому поляки записують його бойову славу на свій рахунок аж до такого ступеня, що вимагають перейменувати ? А завтра будуть вказувати як і з ким воювати ?
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10.06.2026 15:42 Відповісти
Бандера наш герой, Покрова наше свято! Йдіть пшеки у сраку !
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10.06.2026 15:42 Відповісти
Навроцький, нинішній їхній през, будучи керівником інституту національної пам'яті Польші, власним ротом заявляв, що Україна має право мати власних героїв. Політична коньюктура змінила все з ніг на голову. Попи*дять та й заспокоятся.
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10.06.2026 15:42 Відповісти
Пнх
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10.06.2026 15:43 Відповісти
у поляків сотні подібних помилок у топонімах стосовно Армії Крайової. Так що треба спочатку із себе починати. А краще польським політикам повернути голову у напрямок руху, а то з повернутою назад головою можно боляче впасти у прірву шовінізму або навіть у якійсь більший -ізм.
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10.06.2026 15:45 Відповісти
А потім якийсь митець напише твір під назвою "Сікорський, або Феномен датського польського кацапізму"
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10.06.2026 16:49 Відповісти
ЗАЛИШТЕ ІСТОРІЮ ІСТОРИКАМ - удосконалюйте теперішнє і творіть майбутнє
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10.06.2026 15:46 Відповісти
Сікорський - один з найадекватніших польських політиків ... що ж з ним сталось ?
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10.06.2026 15:51 Відповісти
поплив по течії, бо грести стало небезпечно для політичної кар'єри.
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10.06.2026 15:56 Відповісти
Якщо це так - отже в поляків тенденція на довгу конфронтацію . І нам , до цього , слід готуватися
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10.06.2026 15:59 Відповісти
це так, бо у Польщі, яка дуже швидко піднялась із злиднів у двадцятку економік, польські політики виявились нездатними запропонувати іншу прогресивну національну ідею, а пішли примітивним шляхом відкриття дідусевих скринь своїх виборців. А цього вистачить на життя як сьогодняшнього покоління поляків, так і на наше покоління. Визнання хибного напрямку та історичних помилок зазвичай займає більше часу, ніж життя середньостатистичної людини.
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10.06.2026 16:33 Відповісти
Захворів
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10.06.2026 16:48 Відповісти
Ринкова вартість польської Orlen, яка майже нічого не видобуває, перевищила вартість кацапських "гігантів" - Газпром, Новатек, Лукойл. Про це в Х повідомив Дональдл Туск.

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10.06.2026 15:54 Відповісти
Сікорський, так помилки ніякої нема. Вас, ***, як і кацапів коробить від Бандери, Шухевича, Мельника та УПА.
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10.06.2026 15:55 Відповісти
Ми - помилка. Пробачте нас ляхи! Так????
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10.06.2026 15:58 Відповісти
МИ НЕ ЗАБУЛИ І НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ…!!!

Депортація українців із Закерзоння (етнічних українських земель: Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Любачівщини, що опинилися у складі Польщі) тривала в кілька етапів протягом 1944-1951 років.

Основні етапи цього примусового виселення включають:1944-1946 роки: Масове виселення, що розпочалося після підписання Люблінської угоди (вересень 1944 року) між СРСР та Польським комітетом національного визволення.

Понад 480 тисяч українців були примусово депортовані до радянської України.1947 рік (Акція «Вісла»): Військова операція польської влади.

Тих українців, які відмовилися виїжджати до СРСР, силою депортували на північно-західні землі Польщі (так звані «повернені території»)

ВЧІТЬ ІСТОРІЮ комітету (НАЦИКІВ) національного порятунку Польщі від 09 вересня 1944 року м. Люблін коли був підписаний договір між ними та мацкалями про депортацію населення УКРАЇНИ з ЗАКЕРЗОННЯ (етнічних українських земель: Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Любачівщини, що опинилися у складі Польщі) з цих західних земель України та чому було повстання УПА на цих землях, котрі боронили свою землю від Польської анексії та Армії Крайовою котра коїла звірства. насильство та ГЕНОЦИД на цих Українських землях над УКРАЇНЦЯМИ...!!!

Чому ПРАВДА так БІСИТЬ цих тхужиків-поляків…???!!!

За що воював Вермахт ???
За Третій Рейх.
Третій рейх Є…???
НЕМАЄ…!!!

За що воювала Червона армія ?
За СССР.
СССР є ???
НЕМАЄ…!!!

За що воювало УПА…???
ЗА незалежну УКРАЇНУ…!!!
НЕЗАЛЕЖНА Україна Є…???!!!
Є…!!!
ОТОЖ…!!!
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10.06.2026 15:59 Відповісти
Може, не треба було так називати, але якщо вже назвали, то перейменовувати назад не можна.
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10.06.2026 16:00 Відповісти
Ще коли ці упороті висипали українське збіжжя, стало зрозуміло, що з ними щось не те.
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10.06.2026 16:01 Відповісти
Нічого полякам вмішуватись в наші справи ,але президент який впроваджував "русский мир" і ніколи не був патріотом так різко змінив позицію ,тут і перепоховання провідника ОУН Мельника 25 травня ,а вже 26 травня було сторіччя вбивства Симона Петлюри єврейським терористом на замовлення москви і жодної згадки, як на офіційному рівні так приватних телеграм і ютуб каналах, це про що говорить про непослідовність державницької політики ,все це робится заграти з націоналістами щоб відволікти увагу від корупції всяких міндічів ,умерова ,шефіра ітд.
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10.06.2026 16:09 Відповісти
Польща повинна знести всі памятники українофобу і зраднику, який свідомо і навмисно порушив укладений з УНР договір, Пілсудському. Цесаме той хто заганяв в 30-ті українців в концентраційні табори і там їх поступово винищували. Українці мають трьох екзистенційних ворогів. Це кацапи, поляки і жиди. Останні служать двом першим і не є самостійною силою. Вимагати від нас зневаги до своїх Героїв УПА і паралельно масово звеличувати в Польщі катів українського народу є ганебним вчинком і подвійними стандартами. Така собі дуля в кишені.
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10.06.2026 16:15 Відповісти
Україна з Європою має виправити помилки Версалю. Польща в нинішньому вигляді існувати не повинна.
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10.06.2026 16:29 Відповісти
Поляки ВЛАШТУВАЛИ ПРОВОКАЦІЮ Сибізі?! https://www.youtube.com/shorts/32-mK_pPfmQ
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10.06.2026 16:40 Відповісти
Це просто черговий привід керівництва Польші у відмові вступу в ЄС..тому що, Україна є одним із головних конкурентів Польщі на аграрному ринку Європейського Союзу, що зумовлено величезними обсягами виробництва Україною зернових, олійних та м'ясної продукції ....
16 квітня 2026  Сікорський на каналі скабєєвої-мосейчучки заявляв, що Варшава не підтримує ідею прискореного вступу України до ЄС
...Цікаво, як мосейчучка написала текст під відео: Сікорський - адвокат України на міжнародних майданчиках
https://www.youtube.com/watch?v=FVyKCbfmakU
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10.06.2026 16:50 Відповісти
Яке відношення до цього вони мають?На себе нехай дивляться та копаються у своєму минулому...,та може щось там і відкопають.А там такого можно відкопати та накопати...!
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10.06.2026 16:56 Відповісти
 
 