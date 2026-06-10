Украина должна исправить ошибку в названии подразделения "Героев УПА", - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна исправить "ошибку" в названии подразделения Сил специальных операций "Героев УПА". По его словам, именно Киев несет ответственность за обострение дискуссии в двусторонних отношениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на пресс-конференции.
Вина лежит на Украине
Комментируя напряженность в польско-украинских отношениях после скандала с названием подразделения Сил обороны, Сикорский подчеркнул, что в этом вопросе вина лежит на Украине.
"Прошу руководствоваться заявлением главы Кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку", - сказал глава МИД.
Сикорский также назвал "скандальным" заявление вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) и кандидата от этой партии на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека о "содержании в правительстве украинцев, которые оскорбляют поляков" в адрес заместителя министра образования Анджея Шептицкого. Политик, имеющий украинское происхождение, сравнил бойцов УПА с польскими антисоветскими подпольщиками, чем вызвал возмущение Чарнека.
"Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения, и я считаю, что такие националистические выпады – это возрождение призраков самых мрачных страниц польской истории. Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть", – отметил Сикорский.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".
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Ти "в курсі, що Тарас Шевченко не "просто так" написав "Ще як були ми козаками"?
Точку в этом вопросе поставил Нюнбергский Трибунал в 1947году , признав УПА, УНА-УНСО национально-освободительными движениями.
Идите *****, пожалуйста...
Ми платимо страшну ціну за те щоб бути незалежними.
але, головне що не шукають невідомого вову, та не питають про абрамовіча.
Мені подобався Сікорський. Здавалося він розумна і сильна, смілива людина яка заради справедливості може йти проти течії. Але ні здався на милість нікчемних вимог аби не вілсвічувати.
людиною але ........
на жаль це не так !!
Ми повинні шанувати і памʼятати наших справжніх героів нашої краіни
і не піддаватися на провокаціі деяких поляків !!
УПА це невідʼємна історія визвольної боротьби українців за незалежність.
Нам не повезло просто знаходитись ближче до московії , тож і більший тягар впав на нас ... те що поляки на це незважають це катастрофа !
а зелені папуги занадто тупоголові що це пояснити і це узвідомити
(прочитав десь сьогодні)
але коли це робить Сікорський, то хочеться спитати : хіба цей загін ССО в Польщі воює ? Він воює на Сході України. Чому поляки записують його бойову славу на свій рахунок аж до такого ступеня, що вимагають перейменувати ? А завтра будуть вказувати як і з ким воювати ?