Украина должна исправить ошибку в названии подразделения "Героев УПА", - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна исправить "ошибку" в названии подразделения Сил специальных операций "Героев УПА". По его словам, именно Киев несет ответственность за обострение дискуссии в двусторонних отношениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на пресс-конференции.

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Вина лежит на Украине

Комментируя напряженность в польско-украинских отношениях после скандала с названием подразделения Сил обороны, Сикорский подчеркнул, что в этом вопросе вина лежит на Украине.

"Прошу руководствоваться заявлением главы Кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку", - сказал глава МИД.

Сикорский также назвал "скандальным" заявление вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) и кандидата от этой партии на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека о "содержании в правительстве украинцев, которые оскорбляют поляков" в адрес заместителя министра образования Анджея Шептицкого. Политик, имеющий украинское происхождение, сравнил бойцов УПА с польскими антисоветскими подпольщиками, чем вызвал возмущение Чарнека.

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"Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения, и я считаю, что такие националистические выпады – это возрождение призраков самых мрачных страниц польской истории. Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть", – отметил Сикорский.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА