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Новости Отношения Украины и Польши Скандал с подразделением имени Героев УПА
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Украина должна исправить ошибку в названии подразделения "Героев УПА", - Сикорский

МИД Польши требует от Киева пересмотреть название подразделения ССО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна исправить "ошибку" в названии подразделения Сил специальных операций "Героев УПА". По его словам, именно Киев несет ответственность за обострение дискуссии в двусторонних отношениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил на пресс-конференции.

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Вина лежит на Украине

Комментируя напряженность в польско-украинских отношениях после скандала с названием подразделения Сил обороны, Сикорский подчеркнул, что в этом вопросе вина лежит на Украине.

"Прошу руководствоваться заявлением главы Кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку", - сказал глава МИД.

Сикорский также назвал "скандальным" заявление вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) и кандидата от этой партии на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека о "содержании в правительстве украинцев, которые оскорбляют поляков" в адрес заместителя министра образования Анджея Шептицкого. Политик, имеющий украинское происхождение, сравнил бойцов УПА с польскими антисоветскими подпольщиками, чем вызвал возмущение Чарнека.

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"Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения, и я считаю, что такие националистические выпады – это возрождение призраков самых мрачных страниц польской истории. Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть", – отметил Сикорский.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что для украинских военных "борьба УПА символизирует противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков".

Автор: 

Сикорский Радослав (541) УПА (626) ССО (714)
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Топ комментарии
+13
Ну так в чому проблема? Подайте приклад - знесіть пам'ятник Дмовському, і перестаньньте вшановувать пам'ять НСЗ ("Народових сил збройних" - в першу чергу, Свентокшиської бригади...), та Армії Крайової... І ми за вами "підтягнемося"...
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10.06.2026 15:14 Ответить
+10
Мы суверенная страна. Это наше внутреннее дело.

Точку в этом вопросе поставил Нюнбергский Трибунал в 1947году , признав УПА, УНА-УНСО национально-освободительными движениями.
Идите *****, пожалуйста...
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10.06.2026 15:14 Ответить
+5
Поляки перегинають, це наша історія і нам вирішувати.
Ми платимо страшну ціну за те щоб бути незалежними.
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10.06.2026 15:17 Ответить
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А чи не пішло би ясновельможне панство на ***?
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10.06.2026 15:09 Ответить
легше послати ясновельможне панство. Тільки зовсім не варто цього робити, важливо зберегти конструктивні стосунки і допомогу.
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10.06.2026 15:20 Ответить
буду краток-ідінах@й
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10.06.2026 15:09 Ответить
розісратися з сусідами і послати усіх може кожен ідіот. Особливо зелений. І потім на кордоні мати лише ворогів та недругів. А підійти до питання конструктивно - ні. Чи варто взагалі було це робити саме зараз - питання до влади. При всій повазі но націоналістів, важливо діяти прагматично.
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10.06.2026 15:24 Ответить
Бандери, Шухевича, Хмельницького - на ваш вибір.
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10.06.2026 15:13 Ответить
Ну так в чому проблема? Подайте приклад - знесіть пам'ятник Дмовському, і перестаньньте вшановувать пам'ять НСЗ ("Народових сил збройних" - в першу чергу, Свентокшиської бригади...), та Армії Крайової... І ми за вами "підтягнемося"...
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10.06.2026 15:14 Ответить
Ми для пшеків-бидло! Споконвічно! І скільки вже їх мордою у лайно не тицяли! НІ!!! Я єстем пан,а ти -бидво!
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10.06.2026 15:27 Ответить
Для ВСІХ? Бо я знаю цілком притомних поляків...
Ти "в курсі, що Тарас Шевченко не "просто так" написав "Ще як були ми козаками"?
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10.06.2026 15:38 Ответить
Мы суверенная страна. Это наше внутреннее дело.

Точку в этом вопросе поставил Нюнбергский Трибунал в 1947году , признав УПА, УНА-УНСО национально-освободительными движениями.
Идите *****, пожалуйста...
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10.06.2026 15:14 Ответить
ще щось напиши про ДОСАФ якщо вже УНА-УНСО приплів та й щей московською мовою
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10.06.2026 15:39 Ответить
Та йди нахрен, придурок.
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10.06.2026 15:15 Ответить
Герої УПА то реально наші герої, але не на часі було це робити. Зараз Україна не в тій ваговій міжнародній категорії, щоб сперечатися з поляками, які є єдиним засобом по доставці всього в Україну і з Україні. Не ті політики керують країною, щоб довести свою правдиву позицію. Це дуже велика на сьогодні проблема для України, але хто про це думав, Зеленський? Йому головне переключити увагу з міндичів, єрмаків і абрамовичів на цю сварку.
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10.06.2026 15:15 Ответить
Темна сторінка в історії двух країн.Поляки теж вбивали українців,а скільки горя принесено в період перебування в Речі Посполитої?Працюйте,ЗЕбіли,домовляйтесь,свої факти викладайте.Спочатку всераєтесь, а потім штани знімаєте!
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10.06.2026 15:17 Ответить
Поляки перегинають, це наша історія і нам вирішувати.
Ми платимо страшну ціну за те щоб бути незалежними.
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10.06.2026 15:17 Ответить
це втручання у внутрішні справи нашої країни
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10.06.2026 15:20 Ответить
Польща має покаятися за злочини Армії крайової
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10.06.2026 15:23 Ответить
отака вона зовнішня політика зелених дегенератів мародерів!!!!
але, головне що не шукають невідомого вову, та не питають про абрамовіча.
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10.06.2026 15:23 Ответить
Уявіть як до таких мишей дотразатись, аби назва в Чужій країні мала стати центральною лінією.боротьби за крісло у владі на виборах в Польщі? Це ж піздеться яка криза жанра яка зводиться виключно на об'єднані електорату в справі ненависті до України. Не до рашки, яка знищила їх керівництво і відкрито принижує їх щодня, а до України, яка і так зранена але тримається і довгій війні проти агресії росії.
Мені подобався Сікорський. Здавалося він розумна і сильна, смілива людина яка заради справедливості може йти проти течії. Але ні здався на милість нікчемних вимог аби не вілсвічувати.
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10.06.2026 15:23 Ответить
Я теж вважав пана Сікорського самостійною і неупередженою
людиною але ........
на жаль це не так !!
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10.06.2026 15:31 Ответить
ніхто вам нічого не должен, ідіть *****
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10.06.2026 15:24 Ответить
Не полякам вирішувати в Україні , хто є нашими Героями !!
Ми повинні шанувати і памʼятати наших справжніх героів нашої краіни
і не піддаватися на провокаціі деяких поляків !!
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10.06.2026 15:27 Ответить
Панове, йдіть у *****!!! В себе дома будете розказувати що і як називати!
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10.06.2026 15:28 Ответить
эти польские идиоты даже не понимают, что указывают Президенту другой страны, что и как называть.... Точь в точь как пуйло....
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10.06.2026 15:35 Ответить
Щось пшеляки вперто йдуть шляхом кацапських чуток.
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10.06.2026 15:36 Ответить
Зеленський повинен нагородити Сікорського орденом Степана Бандери!
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10.06.2026 15:36 Ответить
ясновельмежне імперське паньство, поляки, так вам треба "шашечки" чи їхати, і, як завжди, на горбу українців у ваше світле і вільне від кацапів-людожерів майбутнє, бо як і тоді (та й багато віків раніше, крізь нашу багатовічну історію) так і тепер усю важкість війни та втрат на собі тягне Україна, а ви лише гонорово водітє рукамІ та знімаєте вершки..
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10.06.2026 15:36 Ответить
100%
УПА це невідʼємна історія визвольної боротьби українців за незалежність.
Нам не повезло просто знаходитись ближче до московії , тож і більший тягар впав на нас ... те що поляки на це незважають це катастрофа !

а зелені папуги занадто тупоголові що це пояснити і це узвідомити
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10.06.2026 15:41 Ответить
"Польща -- це така росія на мінімалках"
(прочитав десь сьогодні)
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10.06.2026 15:37 Ответить
Моє містечко засноване переселенцями з Правобережної України в 60-х роках 17-го століття і тікали вони від поляків які зараз про свої діяння на нашій території чути не хочуть. Сестра в Польщі, вони нацисти ще ті були і є, неспроста 450 тисяч поляків було в вермахті.
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10.06.2026 15:39 Ответить
Чому наші не нагадують що в Польщі пам'ятники армії крайовій стоять і вулиці названі а вони вбивали Українців . Відправити
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10.06.2026 15:40 Ответить
ну я ще розумію, коли "молодий вовк" Навроцький піднімає історичні розборки, щоб накрутити собі електорат

але коли це робить Сікорський, то хочеться спитати : хіба цей загін ССО в Польщі воює ? Він воює на Сході України. Чому поляки записують його бойову славу на свій рахунок аж до такого ступеня, що вимагають перейменувати ? А завтра будуть вказувати як і з ким воювати ?
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10.06.2026 15:42 Ответить
Бандера наш герой, Покрова наше свято! Йдіть пшеки у сраку !
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10.06.2026 15:42 Ответить
Навроцький, нинішній їхній през, будучи керівником інституту національної пам'яті Польші, власним ротом заявляв, що Україна має право мати власних героїв. Політична коньюктура змінила все з ніг на голову. Попи*дять та й заспокоятся.
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10.06.2026 15:42 Ответить
Пнх
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10.06.2026 15:43 Ответить
у поляків сотні подібних помилок у топонімах стосовно Армії Крайової. Так що треба спочатку із себе починати. А краще польським політикам повернути голову у напрямок руху, а то з повернутою назад головою можно боляче впасти у прірву шовінізму або навіть у якійсь більший -ізм.
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10.06.2026 15:45 Ответить
ЗАЛИШТЕ ІСТОРІЮ ІСТОРИКАМ - удосконалюйте теперішнє і творіть майбутнє
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10.06.2026 15:46 Ответить
 
 