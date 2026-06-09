Покусать Зеленского, а не Шредера: Какова причина исторического обострения в Польше?. ВИДЕО

Скандал вокруг решения Владимира Зеленского предоставить элитному подразделению Сил специальных операций название имени Героев УПА — это не просто очередной исторический спор между Украиной и Польшей. Это пример того, как память об УПА, Волыни, украинско-польских отношениях и вопросах военной символики могут становиться инструментом политического давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках проекта "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, почему часть польских политиков и публичных комментаторов требует наказать Зеленского вплоть до лишения ордена Белого Орла, но в то же время не ставит так же остро вопрос по Герхарду Шредеру, годами был связан с российским газовым бизнесом и Владимиром Путиным.

Отдельно говорим о Бенито Муссолини, двойных стандартах польской политики, зависимости Украины от польской логистики во время войны и том, почему исторические темы могут использоваться не только эмоционально, но и экономически.

Главный вопрос выпуска – не станет ли тема УПА, Волыни и исторической памяти рычагом торга во время движения Украины в Европейский Союз. Ведь за историческими претензиями могут стоять не только память и травма, но и конкуренция за рынки, аграрный экспорт, логистику, квоты, политическое влияние и будущее место Украины в Европе.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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