Покусати Зеленського, а не Шредера: Яка причина історичного загострення в Польщі?. ВIДЕО

Скандал навколо рішення Володимира Зеленського надати елітному підрозділу Сил спеціальних операцій назву імені Героїв УПА — це не просто чергова історична суперечка між Україною та Польщею. Це приклад того, як пам’ять про УПА, Волинь, українсько-польські відносини та питання військової символіки можуть ставати інструментом політичного тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у рамках проєкту "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому частина польських політиків і публічних коментаторів вимагає покарати Зеленського аж до позбавлення ордена Білого Орла, але водночас не ставить так само гостро питання щодо Герхарда Шредера, який роками був пов’язаний із російським газовим бізнесом і Володимиром Путіним.

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Окремо говоримо про Беніто Муссоліні, подвійні стандарти польської політики, залежність України від польської логістики під час війни та те, чому історичні теми можуть використовуватися не лише емоційно, а й економічно.

Головне питання випуску — чи не стане тема УПА, Волині та історичної пам’яті важелем торгу під час руху України до Європейського Союзу. Адже за історичними претензіями можуть стояти не тільки пам’ять і травма, а й конкуренція за ринки, аграрний експорт, логістику, квоти, політичний вплив і майбутнє місце України в Європі.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення