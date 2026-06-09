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Новини відносини України та Польщі Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
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Покусати Зеленського, а не Шредера: Яка причина історичного загострення в Польщі?. ВIДЕО

Скандал навколо рішення Володимира Зеленського надати елітному підрозділу Сил спеціальних операцій назву імені Героїв УПА — це не просто чергова історична суперечка між Україною та Польщею. Це приклад того, як пам’ять про УПА, Волинь, українсько-польські відносини та питання військової символіки можуть ставати інструментом політичного тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  у рамках проєкту "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, чому частина польських політиків і публічних коментаторів вимагає покарати Зеленського аж до позбавлення ордена Білого Орла, але водночас не ставить так само гостро питання щодо Герхарда Шредера, який роками був пов’язаний із російським газовим бізнесом і Володимиром Путіним.

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Окремо говоримо про Беніто Муссоліні, подвійні стандарти польської політики, залежність України від польської логістики під час війни та те, чому історичні теми можуть використовуватися не лише емоційно, а й економічно.

Головне питання випуску — чи не стане тема УПА, Волині та історичної пам’яті важелем торгу під час руху України до Європейського Союзу. Адже за історичними претензіями можуть стояти не тільки пам’ять і травма, а й конкуренція за ринки, аграрний експорт, логістику, квоти, політичний вплив і майбутнє місце України в Європі.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про скандал через найменування підрозділу ССО на честь УПА: Україна сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Польща (9343) УПА (150) Данилюк-Ярмолаєва Марина (464)
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Ще не дивно якщо б лише Навроцкі. Але Туска і Сікорскі яка собака вкусила. Анджей Шептицкі все їм гарно пояснив. Але ж ні...
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09.06.2026 21:02 Відповісти
Пшеки завжди вели себе як гандони з українцями і їх уже не раз історія наказували але хамство і пиха веде поляків до пекла просто дебіли історію не вчать ідіоти
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09.06.2026 21:05 Відповісти
Так поляки нагадають ,що Західна Україна входила до складу Польщі і була окупована совітами в 1939 році .
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09.06.2026 21:20 Відповісти
Якщо вже говорити мовою фактів та міжнародного права, то ставити питання у такій площині не має жодного сенсу з кількох причин: ******* кордони: ******* кордони України та Польщі є чітко визначеними, взаємно визнаними та закріпленими Договором про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 1992 року. Жодна офіційна влада в Польщі не ставить під сумнів територіальну цілісність України. І до речі не забувайте і про Статус Галичини до 1939 року: З погляду міжнародного права, перебування Західної України у складі Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.) само по собі було наслідком військової анексії та невизнання права українців на самовизначення після розпаду імперій. Ба більше, у 1923 році Рада амбасадорів Антанти визнала суверенітет Польщі над Галичиною лише з умовою надання їй автономії, яку Варшава так і не надала. Історичні суперечки щодо подій XX століття між Україною та Польщею дійсно існують і є болючими для обох сторін. Проте сьогодні Варшава є одним із головних стратегічних партнерів Києва. І ці ваші Спроби спекулювати на темі "повернення територій" - це класичний наратив російської пропаганди, яка роками намагається штучно посварити наші народи…..
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09.06.2026 21:46 Відповісти
Варшавський договір між Польщею і УНР від 21 квітня 1920 року ,згідно якого УНР визнавала Галичину і Західну Волинь територією Польщі - так це теж міжнародно-правовий акт ,хоча ми вперто чомусь святкуємо день так званого декларативного " Акта злуки УНР і ЗУНР " який фактично був денонсований Варшавським договором 21 квітня 1920 року.
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09.06.2026 22:03 Відповісти
Чогось поляків не хвилює загибель президента Качинського, розстріли в Катині, Осташківському таборі т.д. бо уродзьоним шляхтичам гоноровим за щастя цілувати репану дупу москалів, та згадувати якими моцними вони були 500 років назад. По друге: в Європі поляків поза очі вважають меншвартістними навіть в порівнянні з тими-ж кацапами - аналог Шерхан і Тобакі.
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09.06.2026 21:56 Відповісти
Так поляки більшу частину своєї історії мають свою державу ,а українці більшу частину своєї історії держави не мали ,,так хто з нас меншовартісніший ?
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09.06.2026 22:09 Відповісти
Не забуваймо, що все почалось з безтолкового ішака, який свідомо спровокував черговий конфлікт.
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09.06.2026 21:30 Відповісти
 
 