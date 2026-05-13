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Новини Відео Підозра Єрмаку
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Єрмака - на нари! Весь розбір бруду Зе-менеджера / БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Екскерівник ОП Андрій Єрмак на лаві підсудних. Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва вивертає назовні весь бруд "Зе-менеджера". 

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

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Автор: 

суд (8994) Єрмак Андрій (1782) Данилюк-Ярмолаєва Марина (500) підозра (934)
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Топ коментарі
+15
"Вагнергейт","Міндічгейт","Династіягейт".. далі буде.
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13.05.2026 21:13 Відповісти
+11
На нари і ішака теж , він голова риби і згнив вже давно, ще в 2024 році.
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13.05.2026 21:08 Відповісти
+10
Маруся Звіробій

А чо в Єрмака таке обало кисле???
Суд це ж лять весело! Всі суєтяцця. Обшуки, допити, романтіка. Чи то тільки коли мільярди з державної каси написсиш, то не смішно??? То ж тобі не опозицію за правду пресувати.
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13.05.2026 21:47 Відповісти

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