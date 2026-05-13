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Новини Відео Підозра Єрмаку
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У Єрмака після суду кинули яйця. ВIДЕО

Після засідання суду у екскерівника ОП Андрія Єрмака жбурнули двома яйцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, яке опублікував у Фейсбук кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Атака" сталася на вулиці, коли Єрмак покидав територію суду. Молодий чоловік кинув яйця, проте не влучив. До того ж хлопець вигукував образи.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

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Автор: 

корупція (3617) суд (8994) яйце (64) Єрмак Андрій (1782) підозра (934)
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Топ коментарі
+27
Яник також з яйця починав 🤔😸
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13.05.2026 18:55 Відповісти
+26
Хай но Зеля вийде на вулицю, відчує всю любов народу
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13.05.2026 18:59 Відповісти
+20
Вінком треба було в нього кинути.
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13.05.2026 18:59 Відповісти

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