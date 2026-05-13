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В Ермака после суда бросили яйца. ВИДЕО

После судебного заседания в бывшего главу ОП Андрея Ермака бросили двумя яйцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, которое опубликовал в Facebook корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Атака" произошла на улице, когда Ермак покидал территорию суда. Молодой человек бросил яйца, однако не попал. К тому же парень выкрикивал оскорбления.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

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Автор: 

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Топ комментарии
+27
Яник також з яйця починав 🤔😸
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13.05.2026 18:55 Ответить
+26
Хай но Зеля вийде на вулицю, відчує всю любов народу
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13.05.2026 18:59 Ответить
+20
Вінком треба було в нього кинути.
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13.05.2026 18:59 Ответить

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