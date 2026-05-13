Ермак о залоге в 180 млн грн: У меня таких денег нет. Есть только то, что зафиксировано в декларации
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него нет таких средств, чтобы внести 180 млн грн залога.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"У меня точно нет таких денег. У меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации", — ответил он.
Как известно, САП просит залог для Ермака в размере 180 млн грн.
Адвокат Фомин считает, что размер залога, если такой будет определен, должен быть соразмерен доходам Ермака.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Особливо прискіпливо тих, хто дотичний до ВПК.
А чо в Єрмака таке їбало кисле??? Суд це ж ***** весело! Всі суєтяцця. Обшуки, допити, романтіка. Чи то тільки коли мільярди з державної каси написдиш, то не смішно??? То ж тобі не опозицію за правду пресувати.
Гроші то пусте,а скільки тисяч життів українців це шобло забрало...
а було ж повно часу з'їбатися з Неньки.. правда, втративши тут абсолютно все-превсе-превсе.
значе на щось таки сподівається на повернення до влади.