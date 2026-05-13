РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку Строительство Династии
3 111 36

Ермак о залоге в 180 млн грн: У меня таких денег нет. Есть только то, что зафиксировано в декларации

Ермак прокомментировал залог, который просит САП

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него нет таких средств, чтобы внести 180 млн грн залога.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"У меня точно нет таких денег. У меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации", — ответил он.

Как известно, САП просит залог для Ермака в размере 180 млн грн.

Адвокат Фомин считает, что размер залога, если такой будет определен, должен быть соразмерен доходам Ермака.

Смотрите также: Ермак прибыл в ВАКС, где ему продолжат избирать меру пресечения. ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Читайте также: У "гадалки" Ермака был отдельный телефон для общения с ним, он писал ей о руководителях НАБУ и САП. ВИДЕО

Автор: 

залог (573) Ермак Андрей (1581)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ці злодії стільки вкрали, що кредити можуть видавати США та ЄС
показать весь комментарий
13.05.2026 16:22 Ответить
+15
Маруся Звіробій

А чо в Єрмака таке їбало кисле??? Суд це ж ***** весело! Всі суєтяцця. Обшуки, допити, романтіка. Чи то тільки коли мільярди з державної каси написдиш, то не смішно??? То ж тобі не опозицію за правду пресувати.

показать весь комментарий
13.05.2026 16:22 Ответить
+11
Ані Вову, ані Ермачатіну матуся в дитинстві не навчили тому шо брехати та красти неможно бо це погано.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ані Вову, ані Ермачатіну матуся в дитинстві не навчили тому шо брехати та красти неможно бо це погано.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:16 Ответить
Єврейські мами вчать не попадатись і "дєлать дєньгі" для мами. Згадайте " я вам нічєго нє должєн, я должєн только своім родітєлям". Оце і є яскравий приклад виховання мами Ріми. У мами Ріми і папи Саші за кордоном все дуже навіть добре...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:27 Ответить
Пропоную вже починати вивчати діяльність тих юридичних осіб, що вже назбирали 180 млн.
Особливо прискіпливо тих, хто дотичний до ВПК.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:17 Ответить
Ніщета
показать весь комментарий
13.05.2026 16:19 Ответить
Та зараз наскирдують йому і більш ніж 180 млн...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:19 Ответить
Хазяїн котеджу R1 знайде кошти.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:22 Ответить
Звісно немає. У бабусі є.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:20 Ответить
Останнє відро малини продадуть, але назбирають грошей на викуп. Можливо, колег підключать.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:11 Ответить
Ну що? Скинемось бідолазі?
показать весь комментарий
13.05.2026 16:21 Ответить
Маруся Звіробій

А чо в Єрмака таке їбало кисле??? Суд це ж ***** весело! Всі суєтяцця. Обшуки, допити, романтіка. Чи то тільки коли мільярди з державної каси написдиш, то не смішно??? То ж тобі не опозицію за правду пресувати.

показать весь комментарий
13.05.2026 16:22 Ответить
Не дуркуй - кореша вже скинулись
показать весь комментарий
13.05.2026 16:22 Ответить
Ці злодії стільки вкрали, що кредити можуть видавати США та ЄС
показать весь комментарий
13.05.2026 16:22 Ответить
Єрмак пішов протоптаною стежкою ще одного корупціонера і ворога України Галущенко, який заявляв, що в нього немає суми, яку запросили прокурори і тоді суд зменшив суму застави.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:23 Ответить
Вкрав міліарди а застава всього,навсього якихось 180міліонів.
Гроші то пусте,а скільки тисяч життів українців це шобло забрало...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:23 Ответить
із вовою трохи менше як путін
показать весь комментарий
13.05.2026 16:32 Ответить
Попроси у знакомых, или "друзей"!
показать весь комментарий
13.05.2026 16:28 Ответить
все на підставних , побачим скоро хто вони
показать весь комментарий
13.05.2026 16:36 Ответить
Карлсон відлетів по справах,але обіцяв повернутися..
показать весь комментарий
13.05.2026 16:36 Ответить
От і добре , най сидить на баланді .
показать весь комментарий
13.05.2026 16:38 Ответить
Яку йому будуть з ресторану нести.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:48 Ответить
Шапку по кругу кинь-Зеленський,Міндич,Шефіри,Коля Котлета,Цукерман та інші Шулєрмани і ти на волі
показать весь комментарий
13.05.2026 16:40 Ответить
Мало того що злодій та зрадник. А ще й таке жаднюче. Скоро ще й спинка заболить, в лікарню піде - це ж як закон корупціонерів.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:43 Ответить
У курского вокзала, стою я молодой, подайте Христа ради червончик золотой...
показать весь комментарий
13.05.2026 16:43 Ответить
Поясніть йому, що це не в валюті, хоча і в неї для нього це не багато, а для конспірації хай потужний внесе
показать весь комментарий
13.05.2026 16:46 Ответить
дядя пішов ва-банк.

а було ж повно часу з'їбатися з Неньки.. правда, втративши тут абсолютно все-превсе-превсе.

значе на щось таки сподівається на повернення до влади.
показать весь комментарий
13.05.2026 16:51 Ответить
Навряд чи зелена банда щось тримає в Україні. Та "Династія" то так, дачні хатинки для тимчасового відвідування, якщо ностальгія дістане. Все майно та рахунки вже давно "за бугром".
показать весь комментарий
13.05.2026 17:16 Ответить
я хз яка для країна для них є безпечною крім рідного Ізраїлю. хто не екстрадуває свого громадянина. не заарештує його майно. плюне всім в рило.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:30 Ответить
Вони просто вважають всіх крім себе недорозвинутими!
показать весь комментарий
13.05.2026 16:54 Ответить
А де міліони зі всіх схем?!🤔
показать весь комментарий
13.05.2026 16:58 Ответить
Кріппа
показать весь комментарий
13.05.2026 17:28 Ответить
Так нахально брехати може тільки дєрьмак.
показать весь комментарий
13.05.2026 17:34 Ответить
грошей нема, треба міняти доляри
показать весь комментарий
13.05.2026 17:57 Ответить
Юридично абсолютно грамотно, але про гадалку тема не розкрита, тим паче може завжди сказати що його зачаклували, це театр абсурду, існує акторське мистецтво в цьому напрямі.
показать весь комментарий
13.05.2026 18:06 Ответить
Таких мілких грошей немає, є купюри номіналом в 1 мімміард.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:20 Ответить
Ото розсмішив
показать весь комментарий
13.05.2026 23:44 Ответить
 
 