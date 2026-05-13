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Новости Видео Подозрение Ермаку Строительство Династии
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Ермак прибыл в ВАКС, где ему продолжат избирать меру пресечения. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл в здание ВАКС, где ожидается продолжение заседания по вопросу об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Известно, что заседание начнется в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения.

В настоящее время решается вопрос о начале заседания, поскольку в Киеве объявлена тревога и слышны взрывы.

Известно, что закрытая часть судебного заседания завершилась. Далее мера пресечения будет избираться в открытом режиме.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1476) Ермак Андрей (1726)
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Топ комментарии
+7
"хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії?" - всі ознаки однозначно вказують на Петра Порошенка!
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13.05.2026 12:32 Ответить
+3
Привяжіть його посеред Києву 🤬
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13.05.2026 12:10 Ответить
+3
https://t.me/BerezaJuice/64924 Борислав Береза:

"Злі язики з Банкової" повідомили, що гроші на заставу Єрмаку, а це 180 млн грн, вже закумульовані. Абсолютно легальні гроші, які готові внести декілька юридичних та фізичних осіб з легальним доходом. Декілька юридичних, зброярських, фармакологічних та інших компаній вже підготували все для того, щоб Алі-Баба жодної секунди не знаходився у СІЗО. Готові 180 млн грн, але всі сподіваються, що вдасться "збити" суму застави. Хоча "злі язики з Банкової" кажуть, що подібна сума доя Єрмака - дрібниця. Пам'ятаючи, що кум Єрмака, Микола Тищенко, називав його мультімільйонером, то це не дивно. "Вова особисто тримає все на контролі, щоб Андрія не закрили", - каже один зі "злих язиків Банкової" і додав, що "Вова дуже нервує через все це".

Вові не треба нервувати. Йому треба дати відповідь на одне запитання - "хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії?".
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13.05.2026 12:23 Ответить

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