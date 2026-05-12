В автомобиле водителя Ермака обнаружили документы о назначениях в СБУ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака и изъяло документы, которые могут свидетельствовать о влиянии на кадровые процессы в СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время заседания ВАКС по вопросу избрания меры пресечения.

По словам прокурора, инцидент произошел в декабре 2025 года во время проведения следственных действий.

Что нашли во время обысков

Во время обыска у водителя был обнаружен автомобиль марки Mercedes, который использовал специальные оперативные номера, не внесенные в общую базу.

В салоне автомобиля правоохранители нашли три листа бумаги с текстом, который начинался словами "СБ Украины программа максимум".

По данным стороны обвинения, эти документы содержали четкую структуру возможных кадровых решений в Службе безопасности Украины.

План кадровых назначений

Согласно озвученной информации, документы были разделены на несколько уровней. В программе "максимум" речь шла о назначениях на ключевые руководящие должности. "Средняя программа" описывала дальнейшие кадровые шаги, а "минимальная" содержала первоочередные назначения.

В прокуратуре отметили, что конкретные фамилии лиц, фигурирующих в списках, пока не разглашаются. В то же время они есть в материалах дела.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"