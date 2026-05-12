В автомобиле водителя Ермака обнаружили документы о назначениях в СБУ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака и изъяло документы, которые могут свидетельствовать о влиянии на кадровые процессы в СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время заседания ВАКС по вопросу избрания меры пресечения.

По словам прокурора, инцидент произошел в декабре 2025 года во время проведения следственных действий.

Что нашли во время обысков

Во время обыска у водителя был обнаружен автомобиль марки Mercedes, который использовал специальные оперативные номера, не внесенные в общую базу.

В салоне автомобиля правоохранители нашли три листа бумаги с текстом, который начинался словами "СБ Украины программа максимум".

По данным стороны обвинения, эти документы содержали четкую структуру возможных кадровых решений в Службе безопасности Украины.

План кадровых назначений

Согласно озвученной информации, документы были разделены на несколько уровней. В программе "максимум" речь шла о назначениях на ключевые руководящие должности. "Средняя программа" описывала дальнейшие кадровые шаги, а "минимальная" содержала первоочередные назначения.

В прокуратуре отметили, что конкретные фамилии лиц, фигурирующих в списках, пока не разглашаются. В то же время они есть в материалах дела.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

обыск суд Антикоррупционный суд Ермак Андрей подозрение
12.05.2026 21:15 Ответить
12.05.2026 21:23 Ответить
12.05.2026 21:20 Ответить
то може то водій керував всім? от *****!
12.05.2026 21:15 Ответить
і імя у водія Вова-Андрєй!😬
12.05.2026 21:18 Ответить
Гадалка Вероніка- феншуйОфіс.
12.05.2026 21:42 Ответить
да-да, Гадалка Вероніка- феншуйОфіс...

на лубьянці, п'ята служба.

.
12.05.2026 21:51 Ответить
Не здивуюся якщо почне прилітати по офісам НАБУ і САП. Резидентура ж валиться. Сподіваюся там якісно оцінюють ризики.
12.05.2026 21:19 Ответить
Хто там пойме чий то був дрони і звідкіля.
12.05.2026 21:39 Ответить
Ще один приклад з 2019 року, того, як проходить призначення і керування в СБУ і не тільки, москими ФСБшниками призначенців від «зеленського»!! Ворог України сидить на Банковій!
12.05.2026 21:20 Ответить
12.05.2026 21:45 Ответить
Потужний поки мовчить. У нього нульова толерантність до корупції.
12.05.2026 21:22 Ответить
У нього нуль своїх думок.
От піараст ОП щось придумає, напише і тоді ЗЄ з хрипотцою втомленим голосом щось продекламує за текстом.
12.05.2026 21:26 Ответить
патужного подають як тефлонового... Але фуй!!!!!!
12.05.2026 21:31 Ответить
Идиот. Возить в машине такие документы. Абсолютно уверен в своей безнаказанности.
12.05.2026 21:23 Ответить
кадрової роботи нєвпроворот !

всі папірці не зачистиш
..
12.05.2026 22:06 Ответить
Больше всего я ржала над 4 ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ПАСПОРТАМИ
Этот ***** не смог ответить на вопросы студентов МОГИЛЯНКИ !!!!
Дипломат,***...
12.05.2026 21:23 Ответить
Але у студентів Могилянки нема 4 диппаспортів, а у нього є.
12.05.2026 21:24 Ответить
Тобто, СБУ вже давно не є захисником державності. Тільки у випадках, коли співпадають інтереси.
Захист своєї кормової бази, наприклад.
12.05.2026 21:23 Ответить
А шо, у когось ще були якісь сумніви? Після 2019-го це вже було очевидно, коли вони показово "перешерстили" ВСЮ службу і паралельно посадили свою мєнтуру з прокурВами та суддями.
12.05.2026 21:57 Ответить
я уявляю скількі у СБУ запроданців((
12.05.2026 21:25 Ответить
Ясно ж, як божий день, що у всьому винен водій єрмака, а списують на кришталево чистого андрія та якогось невідомого вову (не скажу якого, хоча це про зеленського)!
12.05.2026 21:28 Ответить
документи знайшли у грудні 2025 року

6 січня 2026 року генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку з посади очільника СБУ

це - ЗЄлений розвал Української Держави !!!!
курви !!!!!

..
12.05.2026 21:29 Ответить
це той малюк що підтирав дупу карлсону та оголошував про російський слід Червінському, НАБУ та САП?!
12.05.2026 22:33 Ответить
Не захищаю єрмака, та кадрові призначення верхівки СБУ цілком прерогатива прнзидента, і тут немає складу злочину! Злочин з'являтися тоді, коли призначають зрадників, корупціонерів і хапуг!
12.05.2026 21:37 Ответить
так, але участь радника Президента в призначенні в СБУ, в МЗС та в Міноборони обмежується тільки призначенням їх керівників. І те - призначає їх не Президент, а Верховна рада за поданням Президента. Всі інші призначення також проводить Верховна Рада за поданням відповідно прем'єр-Міністра; або призначає колегіальний Кабмін, або Президент (що стосується силовиків) виключно за поданням очільника міністерства. Далі призначення голови СБУ повноваження радника не поширюються! Тобто: "перетряхування" всього кадрового складу СБУ Єрмаком - це вже злочин!
12.05.2026 21:56 Ответить
''кадрові призначення в СБУ пререгатива президента...''. А що Єрмак президент?
Є стаття, що президент не може делегувати свої повноваження третім особам.
12.05.2026 22:02 Ответить
То це вже справа не НАБУ, а на держзраду, яку має розслідувати або ДБР, абО МВС. Але не СБУ - оскільки це стосується її самої, не стільки Служби, як її керівників, які піддаються позазаконому впливу зі сторони...

Але ж ми розуміємо, що і МВС, і ДБР нарівні з СБУ - також під аналогічним впливом... Тобто: спочатку перед розслідуванням держзради "треба поміняти всю систему"(с)...
12.05.2026 21:46 Ответить
🤣🤣
Все вышеперечисленные это обслуга опы и в работают в одной связке как и зашквареные СБУ, кто хоть раз сталкивался знает какой там уровень коррупции и кум на свате брате, одно кодло. Боевых не берем в расчет
12.05.2026 22:50 Ответить
Нині -- це, справді так... На жаль.
12.05.2026 23:47 Ответить
А бобіни з радіоп'єсою Міндіча там під сидінням не було?
12.05.2026 22:00 Ответить
... агенти мордору всюди і куратор їх єрмак.
12.05.2026 22:06 Ответить
Всім процесом керував водій, а Єрмак про це й гадки не мав.
12.05.2026 22:20 Ответить
Отримає катюга по заслузі
13.05.2026 00:19 Ответить
В кого є які думки з приводу: Янукович Межигір'я - 350-400млн. доларів. Династія- всі 5 будинків від 15-20млн.доларів. Що це? Відголосок схем, які існували ще раніше? Чи тільки верхівка айсбергу?
12.05.2026 22:41 Ответить
Кишенькове сбу.
12.05.2026 23:33 Ответить
Чи є там в папці підшиті рекомандації сівковіча і деркача ?
13.05.2026 00:18 Ответить
 
 