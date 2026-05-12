В автомобиле водителя Ермака обнаружили документы о назначениях в СБУ
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака и изъяло документы, которые могут свидетельствовать о влиянии на кадровые процессы в СБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время заседания ВАКС по вопросу избрания меры пресечения.
По словам прокурора, инцидент произошел в декабре 2025 года во время проведения следственных действий.
Что нашли во время обысков
Во время обыска у водителя был обнаружен автомобиль марки Mercedes, который использовал специальные оперативные номера, не внесенные в общую базу.
В салоне автомобиля правоохранители нашли три листа бумаги с текстом, который начинался словами "СБ Украины программа максимум".
По данным стороны обвинения, эти документы содержали четкую структуру возможных кадровых решений в Службе безопасности Украины.
План кадровых назначений
Согласно озвученной информации, документы были разделены на несколько уровней. В программе "максимум" речь шла о назначениях на ключевые руководящие должности. "Средняя программа" описывала дальнейшие кадровые шаги, а "минимальная" содержала первоочередные назначения.
В прокуратуре отметили, что конкретные фамилии лиц, фигурирующих в списках, пока не разглашаются. В то же время они есть в материалах дела.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на лубьянці, п'ята служба.
.
От піараст ОП щось придумає, напише і тоді ЗЄ з хрипотцою втомленим голосом щось продекламує за текстом.
всі папірці не зачистиш
..
Этот ***** не смог ответить на вопросы студентов МОГИЛЯНКИ !!!!
Дипломат,***...
Захист своєї кормової бази, наприклад.
6 січня 2026 року генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку з посади очільника СБУ
це - ЗЄлений розвал Української Держави !!!!
курви !!!!!
..
Є стаття, що президент не може делегувати свої повноваження третім особам.
Але ж ми розуміємо, що і МВС, і ДБР нарівні з СБУ - також під аналогічним впливом... Тобто: спочатку перед розслідуванням держзради "треба поміняти всю систему"(с)...
Все вышеперечисленные это обслуга опы и в работают в одной связке как и зашквареные СБУ, кто хоть раз сталкивался знает какой там уровень коррупции и кум на свате брате, одно кодло. Боевых не берем в расчет