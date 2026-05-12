Ермаку избирают меру пресечения по делу о строительстве "Династии" (обновлено). ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд начал заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед началом заседания Андрей Ермак отказался давать комментарии журналистам, однако заявил, что ожидает "справедливого суда".

Также экс-руководитель ОП, отвечая на вопрос, имеет ли влияние на решение Офиса Президента после увольнения, сказал, что "не комментирует вбросы медийных кампаний".

Сторона обвинения будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 180 млн грн.









Заседание проводит судья Ногачевский. Сторона обвинения – прокурор САП Валентина Гребенюк.

Прокурор и сторона защиты не возражают против открытого заседания. В то же время, сторона обвинения просит исследовать часть доказательств в формате закрытого заседания.

Адвокат Фомин заявил, что дело Ермака составляет 16 томов по около 250 страниц каждый.

Судья Ногачевский решил, что сегодня прокурор начнет свое выступление, а заседание продолжится завтра.

Прокурор отметила, что R2 в материалах дела - это сам Андрей Борисович Ермак.

"Чернышев должен был стать владельцем резиденции R4, Миндич - R3, а Ермак - R2", - отметила Гребенюк.

Также планировалось здание для общего пользования под названием R0 - для размещения спа-зоны.

По данным САП, экс-вице-премьер Чернышов обеспечил предоставление земельных участков для осуществления строительства.

А доверенным лицом и представителем Ермака в работе с "Династией", в частности, был его отец - Борис Ермак.

"Не позднее 26 августа 2022 года Ермак поручил своему отцу Ермаку Борису Михайловичу передать информацию Квелинковой о предоставлении ей полномочий на осуществление от его имени дальнейшего контроля за строительством, которое осуществлялось за счет денежных средств, в отношении которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их преступном происхождении", - сказала прокурор.

Также в переписке фигурантов упоминают, что Борис Михайлович является представителем R2 и его отцом.

Прокурор заявила, что Тимур Миндич обеспечивал финансирование строительства и распределял средства, а также обеспечивал конспирацию участников преступной группы.

Сторона обвинения заявила, что для внесения средств на финансирование строительства кооператива "Династия" использовали ряд фармацевтических компаний.

Финансирование строительства "Династии", отметила прокурор, осуществлялось разными способами:

пополнением фонда путем внесения средств в виде паевых взносов, полученных в результате операций с фиктивными компаниями;

использованием наличных средств, полученных благодаря коррупции в энергетике;

использованием наличных денежных средств, происхождение которых не установлено.

Также строительство "Династии" группа иногда называла "Большая стройка".

Стоимость самого проектирования "Династии", по данным САП, составляет 735 тысяч долларов США. Проектирование резиденции R2, предназначавшейся для Ермака, обошлось в 178 тысяч долларов США.

"Всего Чернышов, Ермак и Миндич организовали финансирование строительства резиденций в коттеджном городке "Династия" на общую сумму 331 млн 904 тыс. 945 гривен за счет средств, полученных из подконтрольной Миндичу "прачечной", - сказала прокурор Гребенюк.

Только на счета генподрядчика ООО "Актив Технолоджи" по актам выполненных работ было перечислено:

по R0 – 34 млн 913 тыс. 447 грн;

по R2 – 34 млн 106 тыс. 440 грн;

по R3 – 62 млн 343 тыс. 849 грн;

по R4 – 58 млн 364 тыс. 435 грн.

"Всего на счета ООО "Актив Технолоджи" было выплачено 264 млн 864 тыс. 144 грн. А всего в течение 2020-2025 гг. строительство резиденций Чернышов, Ермак и Миндич вложили денежные средства ... на общую сумму 460 млн 122 тыс. 207 гривень", - сказала прокурор.

В то же время после сообщения о подозрении Чернышову в 2025 году Миндич с 1 июля 2025 года организовал временную приостановку строительных работ.

Почему речь идет о Ермаке?

По словам прокурора, в переписке между фигурантами упоминают об Ермаке.

В частности, в одном из сообщений упоминалось "R2 - Ермак".

Риски

Сторона обвинения считает, что есть риск, что Ермак может скрываться от органов досудебного расследования.

Прокурор заявила, что Ермак имеет профессиональные и социальные связи в органах государственной власти и за пределами Украины. Поэтому ему могут помочь скрываться за границей.

По словам Гребенюк, у Ермака 4 дипломатических паспорта, а часть сведений о пересечении границы экс-руководителем ОП после 20 ноября 2025 года удалена из системы "Аркан".

"Также во время досудебного расследования выявлены факты удаления из государственных реестров и систем информации, касающейся самого подозреваемого Ермака Андрея, а также его собственности.

С 21 ноября 2025 года по 7 мая 2026 года сведения, хранившиеся в интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, по пересечениям Ермаком Андреем, были удалены неустановленными лицами", - добавила прокурор.

Влияние Ермака

Также в переписках с абонентом "Вероника Феншуй Офис" говорится, что Ермак способствовал назначению разных лиц на государственные должности, в частности, на должность премьер-министра, присылая ей даты рождения.

Также он согласовывал другие назначения.

"Бывшего генпрокурора Венедиктовой Ирины Валентиновны. Он советуется о назначении на должность министра здравоохранения действующего министра. О назначении на должность заместителя председателя Офиса Президента Татарова Олега Юрьевича", - отметила прокурор Гребенюк.

По убеждению стороны обвинения, возможное влияние Ермака на назначение лиц на высшие государственные должности, в частности в правоохранительных органах, может быть им использовано для препятствования осуществлению досудебного расследования.

Давление на эксперта

Сторона обвинения также рассказала о давлении на эксперта, проводившего экспертизу по делу. В частности, поступали угрозы.

В судебном заседании объявлен перерыв до 13 мая.

Подозрение Ермаку

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

