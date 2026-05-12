Вчера в офисе Ермака прошли обыски, - Гончаренко

У Ермака были обыски

Накануне вечером в офисе бывшего главы Администрации Президента Андрея Ермака прошли обыски.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности от Гончаренко

"По моей информации, вчера вечером в офисе Андрея Ермака на улице Архитектора Городецкого прошли обыски", - утверждает Гончаренко.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Увольнение Ермака

Одні зрадники, крадії і шахраї при владі!
Дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори, хоч тепер до вас дійшло, які ви кончені ідіоти?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Фронтовіку рукі крутят.
Більшості так і не дійшло...
поки ще ні
Більшості так і не дійшло...
не прикидуйся ,ти теж голосував за зельонку
Не пройшло і пів-року... Мабуть в НАБУ вважають Єрмака круглим дурнем, який буде зберігати компромат на себе у власному офісі...
................."Жабогадюкінг"... "Компромат" на "Блазня", шукали...
Тому зелені були категорично проти створення уряду національної єдності. Красти буде важко. А нащо таке правління, якщо не красти?
Фронтовіку рукі крутят.
Кошелёк? Кошелёк? Какой кошелёк? Ха-ха-ха! На, обыщи. Обыщи, обыщи. Вон там, в левом кармане.
Кашильок, кашильок...

Он немного искажал слова.
Касылёк)))
але ж, як всі скопом дружно, кинулися вигороджувати гундосу зелену бубачку.....

були обшуки і що???
Караул "військового" грабують
Щось ляльки вуду не допомогли...
