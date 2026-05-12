УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11134 відвідувача онлайн
Новини Обшук у Єрмака Підозра Єрмаку
1 718 17

Вчора в офісі Єрмака були обшуки, - Гончаренко

У Єрмака були обшуки

Напередодні ввечері в офісі екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака були обшуки.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі від Гончаренка

"За моєю інформацію, вчора ввечері в офісі Андрія Єрмака на вулиці Архітектора Городецького були обшуки", - стверджує Гончаренко.

Читайте: "Зеленський і Єрмак - параноїки та нарциси", - Мендель

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Звільнення Єрмака

Читайте: "Династію" у 2021 році освятив представник церкви, - НАБУ

Автор: 

обшук (2058) Гончаренко Олексій (539) Єрмак Андрій (1724)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Одні зрадники, крадії і шахраї при владі!
Дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори, хоч тепер до вас дійшло, які ви кончені ідіоти?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.05.2026 14:21 Відповісти
+6
Фронтовіку рукі крутят.
показати весь коментар
12.05.2026 14:25 Відповісти
+3
Більшості так і не дійшло...
показати весь коментар
12.05.2026 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одні зрадники, крадії і шахраї при владі!
Дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори, хоч тепер до вас дійшло, які ви кончені ідіоти?!?!?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.05.2026 14:21 Відповісти
поки ще ні
показати весь коментар
12.05.2026 14:23 Відповісти
Більшості так і не дійшло...
показати весь коментар
12.05.2026 14:23 Відповісти
не прикидуйся ,ти теж голосував за зельонку
показати весь коментар
12.05.2026 14:25 Відповісти
Не пройшло і пів-року... Мабуть в НАБУ вважають Єрмака круглим дурнем, який буде зберігати компромат на себе у власному офісі...
показати весь коментар
12.05.2026 14:25 Відповісти
................."Жабогадюкінг"... "Компромат" на "Блазня", шукали...
показати весь коментар
12.05.2026 14:25 Відповісти
Тому зелені були категорично проти створення уряду національної єдності. Красти буде важко. А нащо таке правління, якщо не красти?
показати весь коментар
12.05.2026 14:25 Відповісти
Фронтовіку рукі крутят.
показати весь коментар
12.05.2026 14:25 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 14:29 Відповісти
Кошелёк? Кошелёк? Какой кошелёк? Ха-ха-ха! На, обыщи. Обыщи, обыщи. Вон там, в левом кармане.
показати весь коментар
12.05.2026 14:40 Відповісти
Кашильок, кашильок...

Он немного искажал слова.
показати весь коментар
12.05.2026 14:52 Відповісти
Касылёк)))
показати весь коментар
12.05.2026 15:15 Відповісти
але ж, як всі скопом дружно, кинулися вигороджувати гундосу зелену бубачку.....

показати весь коментар
12.05.2026 14:26 Відповісти
були обшуки і що???
показати весь коментар
12.05.2026 14:31 Відповісти
Караул "військового" грабують
показати весь коментар
12.05.2026 14:31 Відповісти
Щось ляльки вуду не допомогли...
показати весь коментар
12.05.2026 14:48 Відповісти
 
 