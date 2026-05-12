Єрмаку обирають запобіжний захід у справі про будівництво "Династії" (оновлено). ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Перед початком засідання Андрій Єрмак відмовився давати коментарі журналістам, проте заявив, що очікує на "справедливий суд".

Також екскерівник ОП, відповідаючи на питання, чи має вплив на рішення Офісу Президента після звільнення, сказав, що "не коментує вкиди медійних кампаній".

Сторона обвинувачення проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 180 млн грн.









Засідання проводить суддя Ногачевський. Сторона обвинувачення - прокурорка САП Валентина Гребенюк.

Прокурор та сторона захисту не заперечують проти відкритого засідання. Водночас сторона обвинувачення просить дослідити частину доказів у форматі закритого засідання.

Адвокат Фомін заявив, що справа Єрмака складає 16 томів по близько 250 сторінок кожен.

Суддя Ногачевський вирішив, що сьогодні прокурорка розпочне свій виступ, а засідання продовжиться завтра.

Прокурорка зазначила, що R2 у матеріалах справи - це сам Андрій Борисович Єрмак.

"Чернишов мав стати власником резиденції R4, Міндіч - R3, а Єрмак - R2", - зазначила Гребенюк.

Також планувався будинок для загального користування під назвою R0 - для розміщення спа-зони.

За даними САП, ексвіцепрем'єр Чернишов забезпечив надання земельних ділянок для здійснення будівництва.

А довіреною особою і представником Єрмака у роботі з "Династією", зокрема, був його батько - Борис Єрмак.

"Не пізніше 26 серпня 2022 року Єрмак доручив своєму батьку Єрмаку Борису Михайловичу передати інформацію Квелинковій про надання їй повноважень на здійснення від його імені подальшого контролю за будівництвом, яке здійснювалося за рахунок грошових коштів щодо яких фактичні обставини свідчать про їхнє злочинне походження", - сказала прокурорка.

Також у листуванні фігурантів згадують, що Борис Михайлович є представником R2 та його батьком.

Прокурорка заявила, що Тімур Міндіч забезпечував фінансування будівництва та розподіляв кошти, а також забезпечував конспірацію учасників злочинної групи.

Сторона обвинувачення заявила, що для внесення коштів на фінансування будівництва кооперативу "Династія" використовували низку фармацевтичних компаній.

Фінансування будівництва "Династії", зазначила прокурорка, здійснювалося різними способами:

поповненням фонду шляхом внесення коштів у вигляді пайових внесків, отриманих внаслідок операцій з фіктивними компаніями;

використанням готівкових коштів, отриманих завдяки корупції в енергетиці;

використанням готівкових коштів, походження яких не встановлено.



Також будівництво "Династії" група іноді називала "Больша стройка".

Вартість самого проєктування "Династії", за даними САП, становить 735 тисяч доларів США. Проєктування резиденції R2, що призначалася для Єрмака, коштувало 178 тисяч доларів США.

"Всього Чернишов, Єрмак та Міндіч організували фінансування будівництва резиденцій у котеджному містечку "Династія" на загальну суму 331 млн 904 тис. 945 гривень за рахунок коштів, отриманих з підконтрольної Міндічу "пральні", - сказала прокурорка Гребенюк.

Лише на рахунки генпідрядника ТОВ "Актив Технолоджи" за актами виконаних робіт було перераховано:

по R0 - 34 млн 913 тис. 447 грн;

по R2 - 34 млн 106 тис. 440 грн;

по R3 - 62 млн 343 тис. 849 грн;

по R4 - 58 млн 364 тис. 435 грн.

"Всього на рахунки ТОВ "Актив Технолоджи" було виплачено 264 млн 864 тис. 144 грн. А всього протягом 2020-2025 рр. будівництво резиденцій Чернишов, Єрмак та Міндіч вклали грошові кошти ... на загальну суму 460 млн 122 тис. 207 гривень", - сказала прокурорка.

Водночас після повідомлення про підозру Чернишову у 2025 році Міндіч з 1 липня 2025 року організував тимчасове призупинення будівельних робіт.

Чому йдеться про Єрмака?

За словами прокурорки, у листуванні між фігурантами згадують про Єрмака.

Зокрема в одному з повідомлень згадувалось "R2 - Єрмак".

Ризики

Сторона обвинувачення вважає, що є ризик переховування Єрмака від органів досудового розслідування.

Прокурорка заявила, що Єрмак має професійні та соціальні зв'язки в органах державної влади та за межами України. Тому йому можуть допомогти переховуватися за кордоном.

За словами Гребенюк, Єрмак має 4 дипломатичні паспорти, а частину відомостей про перетини кордону екскерівником ОП після 20 листопада 2025 року видалено з системи "Аркан".

"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності.

З 21 листопада 2025 року по 7 травня 2026 року відомості, які зберігались в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, щодо перетинів Єрмаком Андрієм, була видалена невстановленими особами", - додала прокурорка.

Вплив Єрмака

Також у листуваннях із абонентом "Вероника Феншуй Офис" йдеться про те, що Єрмак сприяв призначенню різних осіб на державні посади, зокрема на посаду прем'єр-міністра, надсилаючи їй датиі народження.

Також він погоджував інші призначення.

"Колишнього генпрокурора Венедіктової Ірини Валентинівни. Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров'я чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу Президента Татарова Олега Юрійовича", - зазначила прокурорка Гребенюк.

На переконання сторони обвинувачення, можливий вплив Єрмака на призначення осіб на вищі державні посади, зокрема у правоохоронних органах, може бути ним використаний для перешкоджання здійсненню досудового розслідування.

Тиск на експерта

Сторона обвинувачення також розповіла про тиск на експерта, який проводив експертизу у справі. Зокрема надходили погрози.

У судовому засіданні оголошено перерву до 13 травня.

Підозра Єрмаку

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

