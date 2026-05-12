УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11815 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку Будівництво Династії
8 529 83

Єрмаку обирають запобіжний захід у справі про будівництво "Династії" (оновлено). ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Перед початком засідання Андрій Єрмак відмовився давати коментарі журналістам, проте заявив, що очікує на "справедливий суд".

Також екскерівник ОП, відповідаючи на питання, чи має вплив на рішення Офісу Президента після звільнення, сказав, що "не коментує вкиди медійних кампаній".

Сторона обвинувачення проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 180 млн грн.

Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку
Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку
Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку
Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку

Засідання проводить суддя Ногачевський. Сторона обвинувачення - прокурорка САП Валентина Гребенюк.

Прокурор та сторона захисту не заперечують проти відкритого засідання. Водночас сторона обвинувачення просить дослідити частину доказів у форматі закритого засідання. 

Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку

Адвокат Фомін заявив, що справа Єрмака складає 16 томів по близько 250 сторінок кожен.

Суддя Ногачевський вирішив, що сьогодні прокурорка розпочне свій виступ, а засідання продовжиться завтра. 

Прокурорка зазначила, що R2 у матеріалах справи - це сам Андрій Борисович Єрмак.

"Чернишов мав стати власником резиденції R4, Міндіч - R3, а Єрмак - R2", - зазначила Гребенюк.

Також планувався будинок для загального користування під назвою R0 - для розміщення спа-зони.

За даними САП, ексвіцепрем'єр Чернишов забезпечив надання земельних ділянок для здійснення будівництва. 

А довіреною особою і представником Єрмака у роботі з "Династією", зокрема, був його батько - Борис Єрмак.

Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку

"Не пізніше 26 серпня 2022 року Єрмак доручив своєму батьку Єрмаку Борису Михайловичу передати інформацію Квелинковій про надання їй повноважень на здійснення від його імені подальшого контролю за будівництвом, яке здійснювалося за рахунок грошових коштів щодо яких фактичні обставини свідчать про їхнє злочинне походження", - сказала прокурорка.

Також у листуванні фігурантів згадують, що Борис Михайлович є представником R2 та його батьком.

Прокурорка заявила, що Тімур Міндіч забезпечував фінансування будівництва та розподіляв кошти, а також забезпечував конспірацію учасників злочинної групи.

Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку

Сторона обвинувачення заявила, що для внесення коштів на фінансування будівництва кооперативу "Династія" використовували низку фармацевтичних компаній.

Фінансування будівництва "Династії", зазначила прокурорка, здійснювалося різними способами:

  • поповненням фонду шляхом внесення коштів у вигляді пайових внесків, отриманих внаслідок операцій з фіктивними компаніями;
  • використанням готівкових коштів, отриманих завдяки корупції в енергетиці;
  • використанням готівкових коштів, походження яких не встановлено.

Також будівництво "Династії" група іноді називала "Больша стройка".

Вартість самого проєктування "Династії", за даними САП, становить 735 тисяч доларів США. Проєктування резиденції R2, що призначалася для Єрмака, коштувало 178 тисяч доларів США.

"Всього Чернишов, Єрмак та Міндіч організували фінансування будівництва резиденцій у котеджному містечку "Династія" на загальну суму 331 млн 904 тис. 945 гривень за рахунок коштів, отриманих з підконтрольної Міндічу "пральні", - сказала прокурорка Гребенюк.

Лише на рахунки генпідрядника ТОВ "Актив Технолоджи" за актами виконаних робіт було перераховано:

  • по R0 - 34 млн 913 тис. 447 грн;
  • по R2 - 34 млн 106 тис. 440 грн;
  • по R3 - 62 млн 343 тис. 849 грн;
  • по R4 - 58 млн 364 тис. 435 грн.

"Всього на рахунки ТОВ "Актив Технолоджи" було виплачено 264 млн 864 тис. 144 грн. А всього протягом 2020-2025 рр. будівництво резиденцій Чернишов, Єрмак та Міндіч вклали грошові кошти ... на загальну суму 460 млн 122 тис. 207 гривень", - сказала прокурорка.

Водночас після повідомлення про підозру Чернишову у 2025 році Міндіч з 1 липня 2025 року організував тимчасове призупинення будівельних робіт. 

Чому йдеться про Єрмака?

За словами прокурорки, у листуванні між фігурантами згадують про Єрмака.

Зокрема в одному з повідомлень згадувалось "R2 - Єрмак".

Ризики

Сторона обвинувачення вважає, що є ризик переховування Єрмака від органів досудового розслідування.

Прокурорка заявила, що Єрмак має професійні та соціальні зв'язки в органах державної влади та за межами України. Тому йому можуть допомогти переховуватися за кордоном.

За словами Гребенюк, Єрмак має 4 дипломатичні паспорти, а частину відомостей про перетини кордону екскерівником ОП після 20 листопада 2025 року видалено з системи "Аркан".

"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності.

З 21 листопада 2025 року по 7 травня 2026 року відомості, які зберігались в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, щодо перетинів Єрмаком Андрієм, була видалена невстановленими особами", - додала прокурорка.

Вплив Єрмака

Також у листуваннях із абонентом "Вероника Феншуй Офис" йдеться про те, що Єрмак сприяв призначенню різних осіб на державні посади, зокрема на посаду прем'єр-міністра, надсилаючи їй датиі народження.

Також він погоджував інші призначення.

"Колишнього генпрокурора Венедіктової Ірини Валентинівни. Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров'я чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу Президента Татарова Олега Юрійовича", - зазначила прокурорка Гребенюк. 

На переконання сторони обвинувачення, можливий вплив Єрмака на призначення осіб на вищі державні посади, зокрема у правоохоронних органах, може бути ним використаний для перешкоджання здійсненню досудового розслідування.

Тиск на експерта

Сторона обвинувачення також розповіла про тиск на експерта, який проводив експертизу у справі. Зокрема надходили погрози.

У судовому засіданні оголошено перерву до 13 травня.

Читайте: ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії", - НАБУ

Підозра Єрмаку

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Звільнення Єрмака

Також читайте: Вчора в офісі Єрмака були обшуки, - Гончаренко

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2205) запобіжний захід (671) Єрмак Андрій (1724)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
12.05.2026 16:22 Відповісти
+23
Як він ще вишиванку не одягнув обмежився знаком прапор України. Гнида запроданська
показати весь коментар
12.05.2026 16:27 Відповісти
+17
Дивись так і до "ВОВИ" доберуться!
показати весь коментар
12.05.2026 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😏
показати весь коментар
12.05.2026 15:55 Відповісти
Ну хоть бы кто, из 73% пришёл в суд с наклейкой на лбу"Лох педальный"..
показати весь коментар
12.05.2026 16:35 Відповісти
Чому з наліпкою? Це повинно бути викарбовано на їхньому чолі! Бо це на все їх нікчемне життя- вони ніколи не зміняться!
показати весь коментар
12.05.2026 19:17 Відповісти
Sic transit gloria mundi.....
показати весь коментар
12.05.2026 17:16 Відповісти
Казав шо гол як сокол а сам династії будував
показати весь коментар
12.05.2026 16:18 Відповісти
А на обличчі оце :
"«Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.»
показати весь коментар
12.05.2026 17:07 Відповісти
Дивись так і до "ВОВИ" доберуться!
показати весь коментар
12.05.2026 16:19 Відповісти
Впевнений що ВОВА вже зараз заздрить Петру..)) А ще далі буде..
показати весь коментар
12.05.2026 19:20 Відповісти
Невже наш чахлик знайшов і відібрав у Єрмака своє яйце
показати весь коментар
12.05.2026 16:19 Відповісти
што іванушка нє вєсєл, што головушку повєсіл...
показати весь коментар
12.05.2026 16:20 Відповісти
Тупа вистава для лохторату!Хто ж такий Вова?
показати весь коментар
12.05.2026 16:23 Відповісти
ті, хто нагаварюють на нашого воШдя, напотужнішого лідора всесвіту владімірассанича, не знають що в 2019 році Порошенко змінив свій позивний із "вальцман" на "ВОВА"
показати весь коментар
12.05.2026 17:03 Відповісти
Насторожує ота відсутність вишиванки на єрмаку тадеєвському або камуфльованих ісподніх та безумної з аброхамієм, десь поруч?!?!
показати весь коментар
12.05.2026 16:20 Відповісти
Адвокат вже приніс аж дві смугасти ковдри..
показати весь коментар
12.05.2026 19:23 Відповісти
У Феофанії, уже розгорнула свою діяльність, ота група Хєрургів, що оперувала по живому насралова???? Хоть якусь капєєчку собі зароблять на «операції» козиря???!!
показати весь коментар
12.05.2026 19:35 Відповісти
"Потужний менеджер" - Зеленський про Єрмака.
показати весь коментар
12.05.2026 16:20 Відповісти
А не потужний 430 мільйонів відмиє?
показати весь коментар
12.05.2026 17:09 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 16:22 Відповісти
Хто такий Вова ?
показати весь коментар
12.05.2026 16:24 Відповісти
а, що в сумці?
ляльки вуду?
морда красная.
перелякане.
і ніхто трубку не бере.......
показати весь коментар
12.05.2026 16:23 Відповісти
та то він тільки з бані, от дєвочок. того морда й красна! ))
показати весь коментар
12.05.2026 16:25 Відповісти
З Коломойським буде сидіти
показати весь коментар
12.05.2026 17:18 Відповісти
Не перелякана ..Он "негадуйет"...
показати весь коментар
12.05.2026 19:25 Відповісти
дєрьмак вибере "тримання в стриптиз клубі без варти та застави" ))
показати весь коментар
12.05.2026 16:23 Відповісти
Відверто кажучи, не думав, що прочитаю такий заголовок і побачу стурбоване обличчя цього утирка, а не презирливо скривлений рот на нахабний погляд...
І це говорить про те, що щось таки міняється.
Не так швидко, як би хотілось, але міняється!
показати весь коментар
12.05.2026 16:23 Відповісти
Наївний ти,як дитина.Головне Вову не світити.Це тимчасові неприємності,застава і все норм
показати весь коментар
12.05.2026 16:28 Відповісти
В чому моя наівність?
Чувак, який рулив Україною на правах регента та був недоторканим ще рік тому, зараз сидить з адвокатом в суді, який вирішує, сидіти йому під арештом вдома з браслетом після внесення 180 мільйонів чи ні.
Ти вважаєш, нічого не міняється?
Чи ти з тих любителів казок "по щючьєму вєлєнью, по моєму хотєнью" зникніть всі погані люди?
показати весь коментар
12.05.2026 16:36 Відповісти
Для лохтората те,що треба .Рєзніков,Умеров,Чегевара де?Покарані?Баран ти!!!!
показати весь коментар
12.05.2026 16:46 Відповісти
Він завтра внесе 180 млн.Це копійки для нього і людей,яких він влаштував на гарні посади,таж писда в окулярах Свириденко!!!
показати весь коментар
12.05.2026 16:52 Відповісти
Боже,у неї і на розкішниці окуляри?..
показати весь коментар
12.05.2026 19:27 Відповісти
рудий 350 млрд просто так не подарує!
показати весь коментар
12.05.2026 23:14 Відповісти
Зє наступний?
Сам казав "з ним прийшов,з ним і піду!".
показати весь коментар
12.05.2026 16:23 Відповісти
Але він-попереду..)) Як завжди і буває у маланців..
показати весь коментар
12.05.2026 19:28 Відповісти
зняти значок з лацкана і відпустити, він з тиждень буде совістю мучятися...
показати весь коментар
12.05.2026 16:25 Відповісти
А навіщо адвокату, якого судять, потрібен свій адвокат? Це наводить на думку що Андрєй всраний адвокат, або він просто купив корочку адвоката.
показати весь коментар
12.05.2026 16:26 Відповісти
Його кар'єра починалася https://bastion.tv/yurist-u-striptiz-klubi-ta-ambiciyi-bez-talantiv_n80415 юристом стриптиз-клубу.
показати весь коментар
12.05.2026 17:18 Відповісти
Не легкий шлях
показати весь коментар
12.05.2026 18:37 Відповісти
Як він ще вишиванку не одягнув обмежився знаком прапор України. Гнида запроданська
показати весь коментар
12.05.2026 16:27 Відповісти
Патріот, фуле...
показати весь коментар
12.05.2026 18:12 Відповісти
Такі вони, сьогоднішні патріоти
показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
То фсе фігня, андрюша непотопляем!
показати весь коментар
12.05.2026 16:27 Відповісти
Навколо прокурорки Валентини Гребенюк виникло кілька публічних скандалів, пов'язаних із її професійною діяльністю та родинними зв'язками:

"Родинні зв'язки з РФ: Журналістські розслідування повідомляють, що батько прокурорки мешкає в Росії, має громадянство РФ і підписаний на проросійські ресурси. Чоловік: Чоловік прокурорки, Олександр Авраменко, за даними ЗМІ, роками демонстрував прихильність до російських наративів у соцмережах та висміював Революцію Гідності. Повідомлялося про його активність у мережах «VK» та «Одноклассники» під псевдонімом. Контакти з фігурантами: 11 травня 2026 року, під час слідчих дій, журналісти зафіксували, як Валентина Гребенюк сіла в автомобіль Андрія Єрмака, де перебувала близько 10 хвилин разом із його адвокатом. Це викликало критику щодо можливого порушення професійної етики або конфлікту інтересів. Скарги до ВРП: Захист деяких фігурантів справ (зокрема Сергія Копистири) подавав скарги до Вищої ради правосуддя на дії прокурорки, звинувачуючи її у неналежному дослідженні аргументів захисту."
показати весь коментар
12.05.2026 16:27 Відповісти
⚡️Запобіжний захід Єрмаку сьогодні не обиратимуть

На поточному засіданні суд обмежиться лише заслуховуванням позиції прокурора та вивченням частини матеріалів справи.
показати весь коментар
12.05.2026 16:31 Відповісти
подивіться як Че Геварі руки крутять
показати весь коментар
12.05.2026 16:36 Відповісти
Дають ще одну ніч..на роздуми...Карацупи,агов,не спіть..Жирнючий боров може на лижі стати!
показати весь коментар
12.05.2026 19:32 Відповісти
Шкода що Вова не прийшов підтримати коханого.
показати весь коментар
12.05.2026 16:36 Відповісти
Вальдемар, мабуть, власноруч готує для козиря першу передачу продуктову, з ресторану катлєти??!!
показати весь коментар
12.05.2026 19:40 Відповісти
Колір мордяки Алі-Баби вказує на те що він відчуває що влип.
показати весь коментар
12.05.2026 16:38 Відповісти
Колір завжди однаковий - "баклажан".
показати весь коментар
12.05.2026 16:40 Відповісти
виглядає як побита собака, мабуть таки здадуть в утіль щоб не дізнатись хто той "вова"...
показати весь коментар
12.05.2026 17:06 Відповісти
хто такий "фофа", знають і слідчі теж, але не на часі.
показати весь коментар
12.05.2026 18:26 Відповісти
Там де він "влип",інші вже захлинулися б...
показати весь коментар
12.05.2026 19:34 Відповісти
Зупинка війни не на часі вони живуть своє найкраще життя! Ще ж котеджі не добудували ви що?! А там і лярвам треба ..
показати весь коментар
12.05.2026 16:40 Відповісти
Хто не хоче захищати маєтки,той ухілєс .
показати весь коментар
12.05.2026 16:57 Відповісти
А твою "хрущовку" хто повинен захистити?
показати весь коментар
12.05.2026 19:35 Відповісти
Якщо його не прикінчити - він згодом вийде на волю.
показати весь коментар
12.05.2026 16:48 Відповісти
Можливо даже трішки посиде,щоб відвернути увагу від головного фігуранта-зрадника
показати весь коментар
12.05.2026 16:54 Відповісти
Від R-1?
показати весь коментар
12.05.2026 19:36 Відповісти
З такою "елітою" ще хтось не допирає, де з країни за 35 р. поділися 30 млн. наявного населення ?
показати весь коментар
12.05.2026 16:57 Відповісти
R1
показати весь коментар
12.05.2026 17:00 Відповісти
А за інші злочини коли об'являть підозру, чи це зараз не на часі?
показати весь коментар
12.05.2026 17:01 Відповісти
Там Вову Оманського засвітять .Не на часі
показати весь коментар
12.05.2026 17:04 Відповісти
Ви хочете побачити відео з відеокамери як єрмак прокрадається до траншу ЄС і складає гроші в сумку? Так і тоді буде не зрозуміло куди він ті гроші поніс. Може на дрони.
показати весь коментар
12.05.2026 18:19 Відповісти
Та не рви собі так душу в окопі, дивись за московітами!! Бережи себе для козиря, Мо візьме??
показати весь коментар
12.05.2026 19:43 Відповісти
В історії був такий чувак в США якого звали Аль Капоне і федерали довго не могли довести його причетність до вбивств та бутлегерства (незаконної торгівлі алкоголем). Але посадили його (на 11 років) не за вбивство, а за ухилення від сплати податків.
І єдина правоохронна система в Україні, яка ще може протистояти корумпованій Владі Зеленського - це НАБУ (доречі створена при Порошенку і є частиною реформи правоохоронної системи та виконання вимог щодо надання безвізового режиму з ЄС!)! Так що НАБУ діє як може, особливо якщо практично ВСЯ зелена влада і є озг(опг), "династія", клан, мафія тощо!
показати весь коментар
12.05.2026 21:56 Відповісти
...це наші вошді, ведуть нас до Європи, і без палаців власних ніяк не можна, тим більше за вкрадені гроші у нас, простих українців.
Тільки суд.
показати весь коментар
12.05.2026 17:47 Відповісти
R2, R3, R4...
Може хтось ще пам'ятає, у кацапів десять років тому теж була така історія:
"В 2016 году имена в выписках Росреестра на недвижимость, которой владели Артем и Игорь Чайка оказались скрыты шифрами ЛСДУЗ и ЙФЯУ9"
Так і наші конспіратори "шифруються"
- Чому "Ы"?
- Щоб ніхто не здогадався! (с)
показати весь коментар
12.05.2026 18:14 Відповісти
Впертий який. Не хоче до міндіча.
А прийдеться.
показати весь коментар
12.05.2026 18:15 Відповісти
цікаво, а відставки міністрів і начальних призначення яких обговорював і погоджував будуть?
показати весь коментар
12.05.2026 18:27 Відповісти
це Україна
показати весь коментар
12.05.2026 18:38 Відповісти
Адвокат: мені що в ночі працювати?)

Коли я таке свому шефу говорю то його це не цікавить)
показати весь коментар
12.05.2026 18:50 Відповісти
як ловко провернули ? якась там династія....а вкрадена гуманітарка,відмова від лендлізу та й здача півдня - це вже забули ? цим фарсом і керує єрмак.ганьба !!!
показати весь коментар
12.05.2026 19:06 Відповісти
Для цієї банди це копійки. Кріппа заплатить з зеленого общака
показати весь коментар
12.05.2026 19:36 Відповісти
Який патріотичний пінжак! Я так сподіваюсь у тій річці що у подвір'ї маєтку, він збирався ловити коропів на "око москаля"...
показати весь коментар
12.05.2026 21:30 Відповісти
Адже була можливість увійти в історію як Патріот України і при цьому не обов'язково було навить віддавати що вкрав у минулому, достатньо було перестати красти та зупинитися. Тому що жалюгідна жадібна істота та дурко. Він так і не зміг убити в собі того самого бандюгана пивних ларькив.
показати весь коментар
12.05.2026 23:21 Відповісти
"Йа йому довiряю", (z) - Пупс.
показати весь коментар
13.05.2026 00:47 Відповісти
 
 