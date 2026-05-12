В авто водія Єрмака виявили документи щодо призначень в СБУ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака та вилучило документи, що можуть свідчити про вплив на кадрові процеси в СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу.

За словами прокурорки, інцидент стався у грудні 2025 року під час проведення слідчих дій.

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуку у водія було виявлено автомобіль марки Mercedes, який використовував спеціальні оперативні номери, що не внесені до загальної бази.

У салоні авто правоохоронці знайшли три аркуші паперу з текстом, який починався словами "СБ України програма максимум".

За даними сторони обвинувачення, ці документи містили чітку структуру можливих кадрових рішень у Службі безпеки України.

План кадрових призначень

Згідно з озвученою інформацією, документи були поділені на кілька рівнів. У програмі "максимум" ішлося про призначення на ключові керівні посади. "Середня програма" описувала подальші кадрові кроки, а "мінімальна" містила першочергові призначення.

У прокуратурі зазначили, що конкретні прізвища осіб, які фігурують у списках, наразі не розголошуються. Водночас вони є у матеріалах справи.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

то може то водій керував всім? от *****!
12.05.2026 21:15 Відповісти
Тобто, СБУ вже давно не є захисником державності. Тільки у випадках, коли співпадають інтереси.
Захист своєї кормової бази, наприклад.
12.05.2026 21:23 Відповісти
Ще один приклад з 2019 року, того, як проходить призначення і керування в СБУ і не тільки, москими ФСБшниками призначенців від «зеленського»!! Ворог України сидить на Банковій!
12.05.2026 21:20 Відповісти
і імя у водія Вова-Андрєй!😬
12.05.2026 21:18 Відповісти
Гадалка Вероніка- феншуйОфіс.
12.05.2026 21:42 Відповісти
да-да, Гадалка Вероніка- феншуйОфіс...

на лубьянці, п'ята служба.

.
12.05.2026 21:51 Відповісти
Не здивуюся якщо почне прилітати по офісам НАБУ і САП. Резидентура ж валиться. Сподіваюся там якісно оцінюють ризики.
12.05.2026 21:19 Відповісти
Хто там пойме чий то був дрони і звідкіля.
12.05.2026 21:39 Відповісти
Потужний поки мовчить. У нього нульова толерантність до корупції.
12.05.2026 21:22 Відповісти
У нього нуль своїх думок.
От піараст ОП щось придумає, напише і тоді ЗЄ з хрипотцою втомленим голосом щось продекламує за текстом.
12.05.2026 21:26 Відповісти
патужного подають як тефлонового... Але фуй!!!!!!
12.05.2026 21:31 Відповісти
Идиот. Возить в машине такие документы. Абсолютно уверен в своей безнаказанности.
12.05.2026 21:23 Відповісти
кадрової роботи нєвпроворот !

всі папірці не зачистиш
..
12.05.2026 22:06 Відповісти
Але у студентів Могилянки нема 4 диппаспортів, а у нього є.
12.05.2026 21:24 Відповісти
А шо, у когось ще були якісь сумніви? Після 2019-го це вже було очевидно, коли вони показово "перешерстили" ВСЮ службу і паралельно посадили свою мєнтуру з прокурВами та суддями.
12.05.2026 21:57 Відповісти
я уявляю скількі у СБУ запроданців((
12.05.2026 21:25 Відповісти
Ясно ж, як божий день, що у всьому винен водій єрмака, а списують на кришталево чистого андрія та якогось невідомого вову (не скажу якого, хоча це про зеленського)!
12.05.2026 21:28 Відповісти
Та ні. Винен мерседес.
13.05.2026 04:06 Відповісти
документи знайшли у грудні 2025 року

6 січня 2026 року генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку з посади очільника СБУ

це - ЗЄлений розвал Української Держави !!!!
курви !!!!!

..
12.05.2026 21:29 Відповісти
це той малюк що підтирав дупу карлсону та оголошував про російський слід Червінському, НАБУ та САП?!
12.05.2026 22:33 Відповісти
Не захищаю єрмака, та кадрові призначення верхівки СБУ цілком прерогатива прнзидента, і тут немає складу злочину! Злочин з'являтися тоді, коли призначають зрадників, корупціонерів і хапуг!
12.05.2026 21:37 Відповісти
так, але участь радника Президента в призначенні в СБУ, в МЗС та в Міноборони обмежується тільки призначенням їх керівників. І те - призначає їх не Президент, а Верховна рада за поданням Президента. Всі інші призначення також проводить Верховна Рада за поданням відповідно прем'єр-Міністра; або призначає колегіальний Кабмін, або Президент (що стосується силовиків) виключно за поданням очільника міністерства. Далі призначення голови СБУ повноваження радника не поширюються! Тобто: "перетряхування" всього кадрового складу СБУ Єрмаком - це вже злочин!
12.05.2026 21:56 Відповісти
''кадрові призначення в СБУ пререгатива президента...''. А що Єрмак президент?
Є стаття, що президент не може делегувати свої повноваження третім особам.
12.05.2026 22:02 Відповісти
То це вже справа не НАБУ, а на держзраду, яку має розслідувати або ДБР, абО МВС. Але не СБУ - оскільки це стосується її самої, не стільки Служби, як її керівників, які піддаються позазаконому впливу зі сторони...

Але ж ми розуміємо, що і МВС, і ДБР нарівні з СБУ - також під аналогічним впливом... Тобто: спочатку перед розслідуванням держзради "треба поміняти всю систему"(с)...
12.05.2026 21:46 Відповісти
🤣🤣
Все вышеперечисленные это обслуга опы и в работают в одной связке как и зашквареные СБУ, кто хоть раз сталкивался знает какой там уровень коррупции и кум на свате брате, одно кодло. Боевых не берем в расчет
12.05.2026 22:50 Відповісти
Нині -- це, справді так... На жаль.
12.05.2026 23:47 Відповісти
А бобіни з радіоп'єсою Міндіча там під сидінням не було?
12.05.2026 22:00 Відповісти
... агенти мордору всюди і куратор їх єрмак.
12.05.2026 22:06 Відповісти
Всім процесом керував водій, а Єрмак про це й гадки не мав.
12.05.2026 22:20 Відповісти
Отримає катюга по заслузі
13.05.2026 00:19 Відповісти
В кого є які думки з приводу: Янукович Межигір'я - 350-400млн. доларів. Династія- всі 5 будинків від 15-20млн.доларів. Що це? Відголосок схем, які існували ще раніше? Чи тільки верхівка айсбергу?
12.05.2026 22:41 Відповісти
Кишенькове сбу.
12.05.2026 23:33 Відповісти
Чи є там в папці підшиті рекомандації сівковіча і деркача ?
13.05.2026 00:18 Відповісти
 
 