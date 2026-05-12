В авто водія Єрмака виявили документи щодо призначень в СБУ
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака та вилучило документи, що можуть свідчити про вплив на кадрові процеси в СБУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу.
За словами прокурорки, інцидент стався у грудні 2025 року під час проведення слідчих дій.
Що знайшли під час обшуків
Під час обшуку у водія було виявлено автомобіль марки Mercedes, який використовував спеціальні оперативні номери, що не внесені до загальної бази.
У салоні авто правоохоронці знайшли три аркуші паперу з текстом, який починався словами "СБ України програма максимум".
За даними сторони обвинувачення, ці документи містили чітку структуру можливих кадрових рішень у Службі безпеки України.
План кадрових призначень
Згідно з озвученою інформацією, документи були поділені на кілька рівнів. У програмі "максимум" ішлося про призначення на ключові керівні посади. "Середня програма" описувала подальші кадрові кроки, а "мінімальна" містила першочергові призначення.
У прокуратурі зазначили, що конкретні прізвища осіб, які фігурують у списках, наразі не розголошуються. Водночас вони є у матеріалах справи.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
6 січня 2026 року генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку з посади очільника СБУ
Є стаття, що президент не може делегувати свої повноваження третім особам.
Але ж ми розуміємо, що і МВС, і ДБР нарівні з СБУ - також під аналогічним впливом... Тобто: спочатку перед розслідуванням держзради "треба поміняти всю систему"(с)...
Все вышеперечисленные это обслуга опы и в работают в одной связке как и зашквареные СБУ, кто хоть раз сталкивался знает какой там уровень коррупции и кум на свате брате, одно кодло. Боевых не берем в расчет