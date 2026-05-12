В авто водія Єрмака виявили документи щодо призначень в СБУ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака та вилучило документи, що можуть свідчити про вплив на кадрові процеси в СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу.

За словами прокурорки, інцидент стався у грудні 2025 року під час проведення слідчих дій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуку у водія було виявлено автомобіль марки Mercedes, який використовував спеціальні оперативні номери, що не внесені до загальної бази.

У салоні авто правоохоронці знайшли три аркуші паперу з текстом, який починався словами "СБ України програма максимум".

За даними сторони обвинувачення, ці документи містили чітку структуру можливих кадрових рішень у Службі безпеки України.

План кадрових призначень

Згідно з озвученою інформацією, документи були поділені на кілька рівнів. У програмі "максимум" ішлося про призначення на ключові керівні посади. "Середня програма" описувала подальші кадрові кроки, а "мінімальна" містила першочергові призначення.

У прокуратурі зазначили, що конкретні прізвища осіб, які фігурують у списках, наразі не розголошуються. Водночас вони є у матеріалах справи.

Також читайте: Єрмак та Червінський влаштували перепалку у суді: Сподіваюсь, для вас та тих, хто здавав Україну, це просто не минеться. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"