Єрмак та Червінський влаштували перепалку у суді: Сподіваюсь, для вас та тих, хто здавав Україну, це просто не минеться. ВIДЕО

Колишній розвідник Роман Червінський та екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак влаштували перепалку на засіданні ВАКС, де обирали запобіжний захід колишньому очільнику ОП.

Що відомо?

На засіданні був присутній колишній розвідник Роман Червінський.

Єрмак звернувся до нього:

"Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак. - Ред.) представляв вас як свого побратима, яструба", - зазначив колишній керівник ОП.

"А потім попросив 20 тисяч доларів за зустріч. Я пам'ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по 10 тисяч доларів, виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку", - відповів йому Червінський.

Єрмак сказав, що це "не відповідає дійсності".

Відомо, що у жовтні 2022 року на війні проти російських окупантів загинув Дмитро Штанько, відомий тим, що записав розмови з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал.

Справа Дениса Єрмака

Нагадаємо, 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

+105
Червінський красунчик мокнув зелену гниду мордою в гівно.
12.05.2026 19:11 Відповісти
+77
Респект Роману Червінському.
12.05.2026 19:12 Відповісти
+39
Молодець Ромчик! Офіцерску честь треба відстоювати, а не паплюжити! Всі пам'ятають літачок з бандою путінських головорізів в Білорусі і яку ролю зіграв Ярмак перед ганебним вторгненням ординців!
12.05.2026 19:18 Відповісти
12.05.2026 19:11 Відповісти
+ 100 !

я принциповий противник короткостволів, але для Полковника Червінського треба зробити виключення:

"носіння та використання короткоствола в суді....."

як для гідної Людини !

.
12.05.2026 19:52 Відповісти
Не можна...Пан Червиньський тоді перерахує цю зелену сволоту в 0..
12.05.2026 20:56 Відповісти
ой біда, біда.... !

.
12.05.2026 20:59 Відповісти
то принципово убийся об стіну. ти з секти, тих що вважають, що українці не готов, менталітет там якийсь не такий, короче дурень. не виправдовуйся.
13.05.2026 17:34 Відповісти
Якби вси офицери ,мали честь , як полковник Червинський , а не заплющувалт очи на вси ЗРАДИ , починая з ВАГНЕРГЕЙТУ ЗДАЧИ Пивдня Иуда сидила б в буцегарни
12.05.2026 21:57 Відповісти
Хто ж здав Україну?
12.05.2026 19:11 Відповісти
Вгадай з 3-х раз.
12.05.2026 19:14 Відповісти
виборці ?
12.05.2026 19:35 Відповісти
по суті да.Привели до влади людину,що знищила Україну.
12.05.2026 19:56 Відповісти
Шмигаль урядовцями та верещучкою на шатлі, ціла рота держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, СБУ МВС НацПолу,….., спритно готували до здачі не тільки Київ за три дні, а і всю Південно-Східну Україну!!!
І щоб не було небезпеки для орків від Українців, урядовці з місцевою привладною шушерою, навіть стрілецьку зброю не дали Українцям для власного захисту від московитів! Баканов з СБУ і деркачем та симоненком, зеленський з єрмаком, татаровим, уже готувалися до шашликів і параду!!!! Абдристович їм Мівіну «запарював», у окопі в Марїнському парку…???
12.05.2026 19:24 Відповісти
По-перше - не "здав" , а продовжують здавати!

А по-друге - це Кошерний ЦАР , Верховний Резидент Єрмак та купа "кошерників" з ізраїльськими пашпортами ... у деяких ще є пашпорта США ( Умєров, Арахамія ...).
12.05.2026 19:24 Відповісти
73% дебілів і виродків!
Саме вони, а ті всі дЄрмаки з ЗЕсранями, верещучками і їх міндічами та шмугалями... то лише виконавці.
12.05.2026 19:33 Відповісти
Тебе послати, чи сам підеш?
12.05.2026 20:27 Відповісти
Про юлу - святомученицю йому нагадай , вистачить .
12.05.2026 21:34 Відповісти
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
ТИМОШЕНКО - ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!!!! СЛАВА!!!!
12.05.2026 22:06 Відповісти
детальний розбір державного зрадника дь'Єрмака зробив Роман Бессмертний.
дивіться відео !!!

Розвідка попереджала Зеленського щодо Єрмака! Є дані про роботу на ворожі спецслужби / БЕЗСМЕРТНИЙ
https://www.youtube.com/watch?v=pN3mNvbEHFw

.
12.05.2026 19:56 Відповісти
Глава МИ - 6 предупреждал Зеленского об этом еще в 2020
12.05.2026 21:06 Відповісти
Червь
13.05.2026 06:15 Відповісти
12.05.2026 19:12 Відповісти
Спасибі мудрому наріту
12.05.2026 19:13 Відповісти
Всі все знають і далі вірять, що тільки виженемо кацапа тоді як візьмемося за владу, але де буде того часу влада невідомо. Навряд чекатиме.
12.05.2026 19:13 Відповісти
Влада буде там де й Міндіч зараз.
12.05.2026 19:15 Відповісти
А чому ми маємо чекати закінчення війни, щоб розслідувати злочини? Якщо так стоїть питання, то ми можемо не дожити до того часу з цією владою.
12.05.2026 19:48 Відповісти
8 з 10 дебіли!Тебе це е дивує?
12.05.2026 19:52 Відповісти
І чи вижинемо кацапа,в якого є гроші з нафти та газу,і през зрадник
12.05.2026 19:50 Відповісти
Здавав Україну ще один, але він зараз в турне , йому ніколи!
12.05.2026 19:15 Відповісти
12.05.2026 19:18 Відповісти
Та я ще пам'ятаю як дерьмак у Шустера відхрещувався від своєї ролі у справі вагнерівців...
12.05.2026 19:25 Відповісти
яка ж жалюгідна, мерзотна тварина андрєй!
а, що ж каже юля св.?
чи, то по роботі?
12.05.2026 19:19 Відповісти
А його, мабуть, тому і відрядили ригоАНАЛИ у підпорядкування зеленському, щоб вони разом з 2020 року, за схемами російсько-українського бандита Семена Могилевича, створили діючу і зараз, мафіозну структуру в Україні!! Кабміндічів за участю посадовців з Урядового кварталу та шушери на місцях, на кшалт милованова, серлєща, кравця, суддівських, адвокатів….
12.05.2026 19:32 Відповісти
Піймався той шо кусався - керівник ОПи - в фактично друга - перша посада в Україні
12.05.2026 19:20 Відповісти
Отакої. Помінялись місцями. Хотів посадити добропорядну людину, тепер сам сяде.
12.05.2026 19:23 Відповісти
Ви, просто, зарядили мене оптимізмом до кінця дня.
12.05.2026 19:27 Відповісти
Єрмак з ЗЕленським злили бульбофюреру справу "Вагнергейт",звинуватив Чернівецького та Бурбу - Голову ГУР в підготовці операції.Потім були звинувачення Червінського в обстрілі аеродрома "Канатове" не без "допомоги"Єрмака який контролював ДБР і СБУ.Бумеранг повернувся.Всю цю гидоту привів "найкращий президент **********",оточивши себе "квартальною"гидотою.
12.05.2026 19:25 Відповісти
Дєрьмак дуже нервує , морда червона , в очі нікому не дивиться , руки сховав в кишені, бо тремтять , топчеться на місті --скоро та сама каса на виході , як сказав коломойша , прийдеться за все платити . Найстрашніший гріх дєрьмака навіть не вкрадені мільйони , а сотні тисяч смертей українців . Щоб воно згнило заживо падло , в страшних муках !
12.05.2026 19:29 Відповісти
Нічого він не нервує, він себе почуває як господар заходу. Ноги розтопирив, руки в кишені штанів і '' це не відповідає дійсності'' продовжує корчити із себе людину.
12.05.2026 19:51 Відповісти
мені здаеться,що тут проглядаються 2 варіанти. 1.Зненацька єрмак виявиться за кордоном.2. Так само може зненацька загинути в автокатастрофі. Скажім підчас переїзду до суду. НІХТО не дозволить єрмаку ГОВОРИТИ захищаючись... Тим більше ,що такого в Україні ще небуло...
12.05.2026 19:38 Відповісти
Самий влучний образ Єрмачили..
12.05.2026 19:39 Відповісти
Просроченого притягнути с бункера ще потрібно
12.05.2026 19:42 Відповісти
Тільки після того як плівку оприлюднять як він їб**в українців в рот.
13.05.2026 19:30 Відповісти
Такие долго не живут
12.05.2026 20:25 Відповісти
Такі як єрмак сім років засуджували невинних людей у своїх портновських судах по сфабрикованих справах ДБР, в яких служать колишні люстровані прокурори.
12.05.2026 19:53 Відповісти
Здается мне,скоро мы кого то увидим в израиле..
12.05.2026 19:57 Відповісти
здається мені, що скоро хасідам не бачити шановного цадика Нахмана як своїх пейсів...

ну або здадут всіх міндичів.
можемо приймати й по клаптях.

.
12.05.2026 21:07 Відповісти
За коррупцию вообще нужно расстреливать а уж что надо делать за коррупцию на крови во время войны .......
12.05.2026 20:00 Відповісти
посадити єрмака, це автоматично посадити зеленського, одразу після втрати влади. зеленський цього не допустить, навіть якщо за справедливе покарання буде народ, евросоюз та США
12.05.2026 20:00 Відповісти
Поки не буде виборів, нічого не поміняється. Щоб були вибори - їх треба вимагати. Усім. Але спочатку узгодити ЄДИНОГО кандидата в президенти
12.05.2026 20:20 Відповісти
йулю?нє?
12.05.2026 21:20 Відповісти
Це ще далеко не самий гірший варіант, тим більше вона колись премьеркою була, а ця бестолоч зелена була взагалі у великій політиці до 2019 року?
13.05.2026 19:32 Відповісти
Найбільший рейтинг зараз у Залужного. Тим більш, що Юля його підтримала
14.05.2026 07:37 Відповісти
не буде виборів. така ситуація всіх влаштовує, крім українців
12.05.2026 21:28 Відповісти
интересно, кто-то еще сомневается что ермак брал гроши за встречи? продажная шкура.
12.05.2026 20:23 Відповісти
зедрот, кто будет вносить заставу?
12.05.2026 21:21 Відповісти
Про що можна говорити соплі жувати, а ось я вас пам'ятаю, а ви мене, кулі там жувати, пі*дили бабло не по дитячому, і далі продовжують.. Поки ЗЕ біля керма ні куя не буде...
12.05.2026 21:58 Відповісти
Андрей ьарисович уверен в безнаказанности... пока пахан у власти нечего боятся. Скорее червинского посадят
12.05.2026 22:15 Відповісти
Презумпція невинуватості для єрмаків - це Татаров у ОП.
13.05.2026 00:25 Відповісти
Кто такой Ермак, пена, выскочившая на фоне неспроможности элит, а Червинский офицер, который десятилетиями шел к своему званию и опыту!
13.05.2026 05:52 Відповісти
якщо дениса єрмака зелений гандон називає базікалом а лероса аферистом то хто тоді ти сам . скажи народу кого на плівках називають вова . три маєтки кооперативу ..династія .. знайшли своіх власників А ЧЕТВЕРТИЙ ..ДАЧНИЙ БУДИНОЧОК.. ЯКОГОСЬ ВОВИ --- як тебе падло земля наша терпить . ти **** казав на ПОРОХА що в нього бізнес якийсь був на крові а що ти тварь витворяєш разом з єрмаком . чернишовим . міндічем . цукерманом . галущенком і іншими мразями які тебе вова оточують . ти думав загнати з єрмаком набу під плинтус . не вийшло. ти думав війна все спише а *** тобі по всій небритій морді . казав колись твій дружбан каломойський .. бери от жизни все но не забывай что в конце касса и придется заплатить.. і чайніком придуритися не вийде що нічого не знав . ЗНАВ ТИ ВСЕ З САМОГО ПОЧАТКУ . бо твій начальник охорони контролював будівництво --- от і різниця між тобою і ПОРОШЕНКОМ --- ПОРОХ ВИТРАТИВ НА ОБОРОНУ З 22РОКУ 4МІЛЬЯРДА ВЛАСНИХ ГРОШЕЙ а ти разом з оточенням ****** бабло . будував маєтки . і качав гроші кубометрами в іноземні банки
13.05.2026 07:39 Відповісти
Більшість в цій владі це етнічні євреї-тому після війни і коли люди скинуть зеленського вони всі потікають з награбованим в Ізраїль
13.05.2026 07:42 Відповісти
 
 