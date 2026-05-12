Єрмак та Червінський влаштували перепалку у суді: Сподіваюсь, для вас та тих, хто здавав Україну, це просто не минеться. ВIДЕО

Колишній розвідник Роман Червінський та екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак влаштували перепалку на засіданні ВАКС, де обирали запобіжний захід колишньому очільнику ОП.

Що відомо?

На засіданні був присутній колишній розвідник Роман Червінський.

Єрмак звернувся до нього:

"Давно не бачив вас, пане Романе, востаннє бачив у 2019 році, коли мій брат (Денис Єрмак. - Ред.) представляв вас як свого побратима, яструба", - зазначив колишній керівник ОП.

"А потім попросив 20 тисяч доларів за зустріч. Я пам'ятаю, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по 10 тисяч доларів, виявився на фронті і загинув через вас. Тому я тут сьогодні. Сподіваюсь, що це так просто не минеться для вас, і для тих, хто здавав країну з самого початку", - відповів йому Червінський.

Єрмак сказав, що це "не відповідає дійсності".

Відомо, що у жовтні 2022 року на війні проти російських окупантів загинув Дмитро Штанько, відомий тим, що записав розмови з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, публікація яких спричинила скандал.

Справа Дениса Єрмака

Нагадаємо, 29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

