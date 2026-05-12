УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6093 відвідувача онлайн
Новини Відео Підозра Єрмаку Будівництво Династії
2 547 47

Єрмак у ВАКС: Я самодостатня людина та можу чесно дивитись будь-кому в очі. ВIДЕО

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що не володіє жодної нерухомістю, крім квартири.

Про це він заявив під час перерви у судовому засіданні, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він зазначив, що "чесно служив країні".

"Я самодостатня людина, є багато людей, які поважають мене, поважають те, що я робив, те, що я роблю зараз.

Я точно знаю, що я робив, чого я не робив для того, щоб чесно дивитись будь-кому в очі, залишатися в країні", - сказав Єрмак.

Екскерівник ОП зазначив, що у його власності є "єдина квартира та єдиний автомобіль".

"Більше нічим я не володію, не орендую", - додав він.

Читайте: Єрмак має чотири дипломатичні паспорти. Є ризик переховування від слідства за кордоном, - САП

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Читайте: Єврокомісія про підозру Єрмаку: Антикорупційні органи в Україні працюють, ми слідкуємо

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2196) Єрмак Андрій (1681)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
12.05.2026 18:57 Відповісти
+17
Він зазначив, що "чесно служив країні". - паРаші

як дєрьмак розміновував для нападу паРаши

показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
+16
чому не на фронті? ти ж всим обіцяв!
показати весь коментар
12.05.2026 18:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому не на фронті? ти ж всим обіцяв!
показати весь коментар
12.05.2026 18:55 Відповісти
він всіх обісцяв )
показати весь коментар
12.05.2026 19:11 Відповісти
З ВОВОЮ навіть на брудершафт...
показати весь коментар
12.05.2026 21:27 Відповісти
Ану тихо! Хочеш 8 років тюрми?
показати весь коментар
12.05.2026 19:43 Відповісти
"-Чому Ермак не в ЗСУ?
-Так у ЗСУ не беруть офіцерів ФСБ..
-Ну так їх з задоволенням візьмуть у СІЗО.."
показати весь коментар
12.05.2026 21:33 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 18:57 Відповісти
Упоротий парніша - про політичну корупцію не чув? - адвокат! - ******* по голові
показати весь коментар
12.05.2026 18:57 Відповісти
це один коротенький епізод: корупція, відмивання коштів.
а що, з приводу державної зради, та шпигунство на користь ворога?
показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
Таки цікаво, що ж там у справі злитої операції по вагнерівцям?
показати весь коментар
12.05.2026 20:14 Відповісти
мар'яна безугла, проти котрої відкрито карну справо про державну зраду, на чистому глазу, сказала, що йдіть всі у сраку, і вірьте андрєю, що вова нє віноват!!!!
не було ніякого вагнера в мінську!
показати весь коментар
12.05.2026 20:17 Відповісти
Мар'яні треба не справу відкривати, а двері палати No.7
показати весь коментар
12.05.2026 20:23 Відповісти
і випробувати не ній ліки, що не калічити бідних мишей!
показати весь коментар
12.05.2026 20:27 Відповісти
Поки мандат не відберуть,може і природнього долбо*бізму хватить?
показати весь коментар
12.05.2026 21:30 Відповісти
самодостатній пдорас.
показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
******.
показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
Він зазначив, що "чесно служив країні". - паРаші

як дєрьмак розміновував для нападу паРаши

показати весь коментар
12.05.2026 19:02 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 19:03 Відповісти
Боже, хто керує країною?! Один скажений, інший - дегенерат! Люди, схаменіться, - влада це ваше дзеркало!!!
показати весь коментар
12.05.2026 19:04 Відповісти
Влада - це наш щоденний жахливий сюр
показати весь коментар
12.05.2026 21:33 Відповісти
ні
показати весь коментар
12.05.2026 22:11 Відповісти
а також читати надписи на руцьком язиґе в очку свого шефа *****! ))
показати весь коментар
12.05.2026 19:04 Відповісти
Як всі шахраї і злочинці ******* несту подібну ахінею коли їх беруть за дупу!!!!!
показати весь коментар
12.05.2026 19:06 Відповісти
Поїдь в Херсон, Маріуполь, до полонених азовців і подивись їм в очі! Г@ндон...
показати весь коментар
12.05.2026 19:06 Відповісти
рашистська агентура і корупціонери в Україні ,з часів Незалежності, завжди були самодостатніми " і спокійно та "щиро" могли дивитися в очі собі подібним рашистським агентам і корупціонерам ...
показати весь коментар
12.05.2026 19:07 Відповісти

Чому перекосило?
показати весь коментар
12.05.2026 19:07 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 19:08 Відповісти
Хіба бувають чесні маланці?
показати весь коментар
12.05.2026 19:08 Відповісти
Тільки з тими ,кого вже не один раз на*бали..))
показати весь коментар
12.05.2026 21:36 Відповісти
Ухилянт, чому не в армії? Яйценосець, сцикун... Ну і ТД. По списку. Але нажаль йому цього не скажуть, і доречі йому не соромно, бурятів він не боїться. 😸
показати весь коментар
12.05.2026 19:10 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 19:12 Відповісти
З цього можна посміятися, але насправді все інакше. Вова приймав активну участь у плануванні та безпосередньому грабунку країни і здачі ворогу територій. Украдені гроші несли саме до нього, з його дозволу це все робилося - не треба його вигороджувати
показати весь коментар
13.05.2026 00:07 Відповісти
Самодостатня і багата людина яка срала і ссяла в очі виборцям
показати весь коментар
12.05.2026 19:13 Відповісти
Куди не плюнь одні чесні люди
показати весь коментар
12.05.2026 19:14 Відповісти
Зараз ще й за таке під статю можна потрапити..))
показати весь коментар
12.05.2026 21:37 Відповісти
Думаю, вгадати про яку саме країну йде мова, не важко.
показати весь коментар
12.05.2026 19:22 Відповісти
Братан Савлохов на суд прийшов?
показати весь коментар
12.05.2026 19:23 Відповісти
"Свята людина"? Не бреши,розвів мафію, а в своєму сараї (Охвісі) зібрав мерзотників,починаючи з Татарова -правонаступника Портнова,Шурму проти якого кримінальна справа в він в бігах,Мендель яка вас з ЗЕленським тепер зливає.Серіал ще не закінчився,далі буде.
показати весь коментар
12.05.2026 19:36 Відповісти
Віктор, обережно! Ти наговорив на 8 років тюрми.
показати весь коментар
12.05.2026 19:46 Відповісти
За мендель зараз можуть дати амністію..))
показати весь коментар
12.05.2026 21:39 Відповісти
Как говаривал пан Воланд, сегодня на Патриарших будет интересная история, только на Патриарших, нужно заменить в Украине...
показати весь коментар
12.05.2026 20:03 Відповісти
"Я самодостатня людина" - найпоширеніший вислів професійних корупціонерів в Україні.
показати весь коментар
12.05.2026 20:31 Відповісти
Чесно -ні. Безсоромно і не червоніючи - звичайно можеш, хто б сумнівався.
показати весь коментар
12.05.2026 20:54 Відповісти
**** заговорила про демократію про правову державу пішов на х.й гандон
показати весь коментар
12.05.2026 21:13 Відповісти
Я маю надію,що це ви великий термін ув'язнення мали на увазі...
показати весь коментар
12.05.2026 21:41 Відповісти
чєсноє благородноє слово!
показати весь коментар
12.05.2026 21:20 Відповісти
 
 