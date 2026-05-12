Єрмак у ВАКС: Я самодостатня людина та можу чесно дивитись будь-кому в очі. ВIДЕО

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що не володіє жодної нерухомістю, крім квартири.

Про це він заявив під час перерви у судовому засіданні, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "чесно служив країні".

"Я самодостатня людина, є багато людей, які поважають мене, поважають те, що я робив, те, що я роблю зараз.

Я точно знаю, що я робив, чого я не робив для того, щоб чесно дивитись будь-кому в очі, залишатися в країні", - сказав Єрмак.

Екскерівник ОП зазначив, що у його власності є "єдина квартира та єдиний автомобіль".

"Більше нічим я не володію, не орендую", - додав він.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

