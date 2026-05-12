Єрмак має чотири дипломатичні паспорти. Є ризик переховування від слідства за кордоном, - САП

У САП заявили, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, найсвіжіший — терміном до 2030 року.

Ризики переховування

Прокурорка САП Валентина Гребенюк наголосила, що Єрмаку закидають легалізацію коштів, які не входили до його офіційних доходів, тож вони не можуть визначати його майновий стан.

Сторона обвинувачення вважає, що є ризик переховування Єрмака від органів досудового розслідування.

Прокурорка зазначила, що Єрмак має професійні та соціальні зв'язки в органах державної влади та за межами України. Тому йому можуть допомогти переховуватися за кордоном.

За даними слідства, в Андрія Єрмака є чотири дипломатичні паспорти (найсвіжіший — терміном до 2030 року). А з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2025 року він перетинав кордон 86 разів. Даних про період після цього у слідства немає, бо такі дані були видалені із системи "Аркан".

"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності.

З 21 листопада 2025 року по 7 травня 2026 року відомості, які зберігались в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, щодо перетинів Єрмаком Андрієм, була видалена невстановленими особами", - додала прокурорка.

Вплив Єрмака на СБУ та "гадалка"

За даними слідства, у грудні 2025 року під час обшуків в авто у водія Єрмака знайшли папери з планами призначити кількох людей на керівні посади в СБУ. Деякі з них зараз обіймають посади в СБУ.

Також у листуваннях із абонентом "Вероника Феншуй" йдеться про те, що Єрмак сприяв призначенню різних осіб на державні посади, зокрема на посаду прем'єр-міністра.

"Колишнього генпрокурора Венедіктової Ірини Валентинівни. Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров'я чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу Президента Татарова Олега Юрійовича", - розповіла прокурорка Гребенюк.

У САП заявили, що в одному з листувань Єрмака фігурує "гадалка", з якою нібито радилися щодо важливих кадрових рішень.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

