Єрмак має чотири дипломатичні паспорти. Є ризик переховування від слідства за кордоном, - САП

Суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку

У САП заявили, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, найсвіжіший — терміном до 2030 року.

Ризики переховування

Прокурорка САП Валентина Гребенюк наголосила, що Єрмаку закидають легалізацію коштів, які не входили до його офіційних доходів, тож вони не можуть визначати його майновий стан.

Сторона обвинувачення вважає, що є ризик переховування Єрмака від органів досудового розслідування.

Прокурорка зазначила, що Єрмак має професійні та соціальні зв'язки в органах державної влади та за межами України. Тому йому можуть допомогти переховуватися за кордоном.

  • За даними слідства, в Андрія Єрмака є чотири дипломатичні паспорти (найсвіжіший — терміном до 2030 року). А з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2025 року він перетинав кордон 86 разів. Даних про період після цього у слідства немає, бо такі дані були видалені із системи "Аркан".

"Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності.

З 21 листопада 2025 року по 7 травня 2026 року відомості, які зберігались в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, щодо перетинів Єрмаком Андрієм, була видалена невстановленими особами", - додала прокурорка.

Вплив Єрмака на СБУ та "гадалка"

За даними слідства, у грудні 2025 року під час обшуків в авто у водія Єрмака знайшли папери з планами призначити кількох людей на керівні посади в СБУ. Деякі з них зараз обіймають посади в СБУ.

Також у листуваннях із абонентом "Вероника Феншуй" йдеться про те, що Єрмак сприяв призначенню різних осіб на державні посади, зокрема на посаду прем'єр-міністра.

"Колишнього генпрокурора Венедіктової Ірини Валентинівни. Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров'я чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу Президента Татарова Олега Юрійовича", - розповіла прокурорка Гребенюк.

У САП заявили, що в одному з листувань Єрмака фігурує "гадалка", з якою нібито радилися щодо важливих кадрових рішень.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

+26
Читаючи цей текст, розумієш глибину корумпованості зевлади.
Якщо по "повній розкрутити" справу Єрмака то потрібно судити 99% фігурантів.
12.05.2026 18:48 Відповісти
+20
а чому у звичайного громадянина дипломатичні паспорти ?
12.05.2026 18:46 Відповісти
+15
Впевнений, що в нього є інші паспорти на інше прізвище. Мафія, маючи ключі від всієї України творила і творить, що завгодно. Просто жах, коли прокурор доповідає суду, що хтось стирає інформацію про єрмака з офіційних державних сторінок.
12.05.2026 20:01 Відповісти
12.05.2026 18:45 Відповісти
уйдьот !!!

12.05.2026 20:03 Відповісти
бо він спав зі своїм шефом, а коли звільнили випадково забув здати паспорти
12.05.2026 18:54 Відповісти
спочатку потрібно прикінчити суддів та прокурорів, так саме прикінчити, а не люструвати чи звільнити, бо знову повилазять і будуть гадити.
12.05.2026 19:02 Відповісти
Так бери ствол и кинчай. Или только писи каки в интернете можешь?
12.05.2026 20:29 Відповісти
Якщо аи знаєте про кількість паспортів, то напевно знаєте їхні номери. Заблокуйте їз. Це по перше. Родруге вилучвть їх. Третє, якщо наші прикордонники не випустять, то нікуди він де двнеться. І четверте якщо він вплав перетне Тису то оголошуйте в міжнародний розшук.
12.05.2026 18:49 Відповісти
Ти не ті ліки прийняв .При зе хтось сів?
12.05.2026 18:52 Відповісти
Каломойський, наприклад
12.05.2026 19:13 Відповісти
так може бєня сам сів з комфортом тут,щоб не сісти з неграми і наркоторгашами на 50років у штатах
12.05.2026 20:23 Відповісти
Саме так. Тим не менше...сидить.
12.05.2026 20:46 Відповісти
виглядає так що просто пересиджує,по його завнішньому вигляду можна сказати що ЧУДОВО сидить .
12.05.2026 20:53 Відповісти
Щоб ти так жив як бєня сидить ))
12.05.2026 21:09 Відповісти
один з набору - "двічі не судимий", "чотирижди не ухилянт", "чотирижди дипломат". хто наступний?
12.05.2026 18:50 Відповісти
Отлично сказано!!!!!
12.05.2026 18:52 Відповісти
У нього ще є посвідчення ФСБ
12.05.2026 18:51 Відповісти
Воно на пред'явника...
12.05.2026 21:18 Відповісти
Логічно, на усі 4 сторони
12.05.2026 18:51 Відповісти
Риторичне питання: Державою хто керує?
12.05.2026 18:52 Відповісти
ВОВА? R-1?R-2?
12.05.2026 21:19 Відповісти
Єрмак хотів жити по феншую - потрібно допомогти рішалі - шоб головою лежав до цугундера
12.05.2026 18:53 Відповісти
Такі персонажі , коли їдуть --- прикордонники ,,струнко " стоять .
12.05.2026 18:53 Відповісти
А якого *** у чувака, якого звільнили, дипломатичні паспорти, машини прикриття, державна охорона?
12.05.2026 18:54 Відповісти
Чотири дип.паспорти!!!!!!!!!! На ....уя людині чотири паспорти????? Тільки для махінацій і шахрайств!!!! Колись я казав що ця падло закінче погано, маю надію що це танеться насправді, а не як завжди!!!!!
12.05.2026 18:59 Відповісти
Втече
12.05.2026 19:03 Відповісти
Батя у нього хто?Порішає с корумпованим лідором
12.05.2026 19:14 Відповісти
Інформація «була видалена невстановленими особами». Що за дитсадок?

Особи встановлюються по логу бази даних починаючим ІТ спеціалістом. Або не давати кави адміністратору, поки не зізнається хто давав наказ на зачистку.
12.05.2026 19:02 Відповісти
Якщо воно стане на лижі, то тільки у дві країни: рашку, чи ізраїль.
12.05.2026 19:12 Відповісти
Задрали, зате туи деяким мов бальзам до душі коли когось спіймали чи потонув у Тисі. Це ж не такі як Єрмак. На них рота не відкриєш, гривеньку не заробиш.
12.05.2026 19:12 Відповісти
Паспорт на якому місці по значимості?
12.05.2026 19:14 Відповісти
Мабуть якась прибиральниця мокрою ганчіркою видалила дані на завхоза не залишивши слідів.
12.05.2026 19:16 Відповісти
А як йому ************ диппаспорти ,якщо він під арештом?))Заберіть паспорти,не випускайте під заставу....))Чи з дипломатичним паспортом можна вийти з української тюрми?))
12.05.2026 19:19 Відповісти
цифровизатору фьодорову цифрового концлагеря с базами приготовится
12.05.2026 19:24 Відповісти
Щось мені підказує,що цю скотиняку нема за що закрити в буцегарню . Ось побачите відмажеться,гнида
12.05.2026 19:34 Відповісти
Вгадайте чи є в нього паспорт рф. І на якому етапі він попросить себе обміняти на азовців.
12.05.2026 19:39 Відповісти
Продумана тварина.За таких козлів повинен відповідати ЗЕленський особисто.
12.05.2026 19:41 Відповісти
Поки людолови просроченого виловлюють людей як собак агент дерьмак с паспортами дипломатичними
12.05.2026 19:46 Відповісти
Міндіч зачекався.
12.05.2026 20:35 Відповісти
Людина яку знає в обличчя вся країна може просто "втікти" якщо дати наказ не випускати?
Які в *** паспорти?
А, ну да, це ж для Степана конституція на паузі і *** він куди виїде простим розпорядженням "не випускати", а браві погранці виколупають його і з бензобака авто. А білим людям ще й *** на дорожку послинять.
12.05.2026 21:03 Відповісти
Він зможе переховуватись у двох країнах - Мальта і Азербайджан. Бізнес-партнер Дерьмака та його батька Емоналієв є другом президента Азербайджану Алієва. Одночасно і директора СВР рашки. І взагалі Азербайджан це історична батьківщина горських євреїв. На Мальті Сокар почуває себе як удома. Сокар це державна нафтова корпорація Азербайджану. З нею гопота проводила операції в Україні по перепродажу активів рашки.
12.05.2026 21:20 Відповісти
 
 