У Ермака четыре дипломатических паспорта. Существует риск укрытия от следствия за рубежом, - САП

Суд избирает меру пресечения Андрею Ермаку

В САП заявили, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак имеет четыре дипломатических паспорта, самый последний из которых действителен до 2030 года.

Риски укрывательства

Прокурор САП Валентина Гребенюк подчеркнула, что Ермаку вменяют легализацию средств, которые не входили в его официальные доходы, поэтому они не могут определять его имущественное положение.

Сторона обвинения считает, что существует риск укрывательства Ермака от органов досудебного расследования.

Прокурор отметила, что Ермак имеет профессиональные и социальные связи в органах государственной власти и за пределами Украины. Поэтому ему могут помочь скрываться за границей.

  • По данным следствия, у Андрея Ермака есть четыре дипломатических паспорта (самый свежий — со сроком действия до 2030 года). А с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года он пересекал границу 86 раз. Данных о периоде после этого у следствия нет, так как такие данные были удалены из системы "Аркан".

"Также в ходе досудебного расследования выявлены факты удаления из государственных реестров и систем информации, касающейся самого подозреваемого Ермака Андрея, а также его собственности.

С 21 ноября 2025 года по 7 мая 2026 года сведения, хранившиеся в интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, относительно пересечений Ермаком Андреем, были удалены неустановленными лицами", - добавила прокурор.

Влияние Ермака на СБУ и "гадалка"

По данным следствия, в декабре 2025 года во время обысков в автомобиле у водителя Ермака нашли документы с планами назначить нескольких человек на руководящие должности в СБУ. Некоторые из них сейчас занимают должности в СБУ.

Также в переписке с абонентом "Вероника Фэншуй" говорится о том, что Ермак способствовал назначению различных лиц на государственные должности, в частности на должность премьер-министра.

"Бывшего генпрокурора Венедиктовой Ирины Валентиновны. Он советуется по поводу назначения на должность министра здравоохранения действующего министра. По поводу назначения на должность заместителя главы Офиса Президента Татарова Олега Юрьевича", — рассказала прокурор Гребенюк.

В САП заявили, что в одной из переписок Ермака фигурирует "гадалка", с которой якобы советовались по поводу важных кадровых решений.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Читаючи цей текст, розумієш глибину корумпованості зевлади.
Якщо по "повній розкрутити" справу Єрмака то потрібно судити 99% фігурантів.
а чому у звичайного громадянина дипломатичні паспорти ?
У нього ще є посвідчення ФСБ
уйдьот !!!

бо він спав зі своїм шефом, а коли звільнили випадково забув здати паспорти
Впевнений, що в нього є інші паспорти на інше прізвище. Мафія, маючи ключі від всієї України творила і творить, що завгодно. Просто жах, коли прокурор доповідає суду, що хтось стирає інформацію про єрмака з офіційних державних сторінок.
спочатку потрібно прикінчити суддів та прокурорів, так саме прикінчити, а не люструвати чи звільнити, бо знову повилазять і будуть гадити.
Так бери ствол и кинчай. Или только писи каки в интернете можешь?
Якщо аи знаєте про кількість паспортів, то напевно знаєте їхні номери. Заблокуйте їз. Це по перше. Родруге вилучвть їх. Третє, якщо наші прикордонники не випустять, то нікуди він де двнеться. І четверте якщо він вплав перетне Тису то оголошуйте в міжнародний розшук.
Ти не ті ліки прийняв .При зе хтось сів?
Каломойський, наприклад
так може бєня сам сів з комфортом тут,щоб не сісти з неграми і наркоторгашами на 50років у штатах
Саме так. Тим не менше...сидить.
виглядає так що просто пересиджує,по його завнішньому вигляду можна сказати що ЧУДОВО сидить .
Щоб ти так жив як бєня сидить ))
один з набору - "двічі не судимий", "чотирижди не ухилянт", "чотирижди дипломат". хто наступний?
Отлично сказано!!!!!
Воно на пред'явника...
Логічно, на усі 4 сторони
Риторичне питання: Державою хто керує?
ВОВА? R-1?R-2?
Єрмак хотів жити по феншую - потрібно допомогти рішалі - шоб головою лежав до цугундера
Такі персонажі , коли їдуть --- прикордонники ,,струнко " стоять .
А якого *** у чувака, якого звільнили, дипломатичні паспорти, машини прикриття, державна охорона?
Чотири дип.паспорти!!!!!!!!!! На ....уя людині чотири паспорти????? Тільки для махінацій і шахрайств!!!! Колись я казав що ця падло закінче погано, маю надію що це танеться насправді, а не як завжди!!!!!
Втече
Батя у нього хто?Порішає с корумпованим лідором
Інформація «була видалена невстановленими особами». Що за дитсадок?

Особи встановлюються по логу бази даних починаючим ІТ спеціалістом. Або не давати кави адміністратору, поки не зізнається хто давав наказ на зачистку.
Якщо воно стане на лижі, то тільки у дві країни: рашку, чи ізраїль.
Задрали, зате туи деяким мов бальзам до душі коли когось спіймали чи потонув у Тисі. Це ж не такі як Єрмак. На них рота не відкриєш, гривеньку не заробиш.
Паспорт на якому місці по значимості?
Мабуть якась прибиральниця мокрою ганчіркою видалила дані на завхоза не залишивши слідів.
А як йому ************ диппаспорти ,якщо він під арештом?))Заберіть паспорти,не випускайте під заставу....))Чи з дипломатичним паспортом можна вийти з української тюрми?))
цифровизатору фьодорову цифрового концлагеря с базами приготовится
Щось мені підказує,що цю скотиняку нема за що закрити в буцегарню . Ось побачите відмажеться,гнида
Вгадайте чи є в нього паспорт рф. І на якому етапі він попросить себе обміняти на азовців.
Продумана тварина.За таких козлів повинен відповідати ЗЕленський особисто.
Поки людолови просроченого виловлюють людей як собак агент дерьмак с паспортами дипломатичними
Міндіч зачекався.
Людина яку знає в обличчя вся країна може просто "втікти" якщо дати наказ не випускати?
Які в *** паспорти?
А, ну да, це ж для Степана конституція на паузі і *** він куди виїде простим розпорядженням "не випускати", а браві погранці виколупають його і з бензобака авто. А білим людям ще й *** на дорожку послинять.
Він зможе переховуватись у двох країнах - Мальта і Азербайджан. Бізнес-партнер Дерьмака та його батька Емоналієв є другом президента Азербайджану Алієва. Одночасно і директора СВР рашки. І взагалі Азербайджан це історична батьківщина горських євреїв. На Мальті Сокар почуває себе як удома. Сокар це державна нафтова корпорація Азербайджану. З нею гопота проводила операції в Україні по перепродажу активів рашки.
