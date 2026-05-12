У Ермака четыре дипломатических паспорта. Существует риск укрытия от следствия за рубежом, - САП

В САП заявили, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак имеет четыре дипломатических паспорта, самый последний из которых действителен до 2030 года.

Риски укрывательства

Прокурор САП Валентина Гребенюк подчеркнула, что Ермаку вменяют легализацию средств, которые не входили в его официальные доходы, поэтому они не могут определять его имущественное положение.

Сторона обвинения считает, что существует риск укрывательства Ермака от органов досудебного расследования.

Прокурор отметила, что Ермак имеет профессиональные и социальные связи в органах государственной власти и за пределами Украины. Поэтому ему могут помочь скрываться за границей.

По данным следствия, у Андрея Ермака есть четыре дипломатических паспорта (самый свежий — со сроком действия до 2030 года). А с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года он пересекал границу 86 раз. Данных о периоде после этого у следствия нет, так как такие данные были удалены из системы "Аркан".

"Также в ходе досудебного расследования выявлены факты удаления из государственных реестров и систем информации, касающейся самого подозреваемого Ермака Андрея, а также его собственности.

С 21 ноября 2025 года по 7 мая 2026 года сведения, хранившиеся в интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, относительно пересечений Ермаком Андреем, были удалены неустановленными лицами", - добавила прокурор.

Влияние Ермака на СБУ и "гадалка"

По данным следствия, в декабре 2025 года во время обысков в автомобиле у водителя Ермака нашли документы с планами назначить нескольких человек на руководящие должности в СБУ. Некоторые из них сейчас занимают должности в СБУ.

Также в переписке с абонентом "Вероника Фэншуй" говорится о том, что Ермак способствовал назначению различных лиц на государственные должности, в частности на должность премьер-министра.

"Бывшего генпрокурора Венедиктовой Ирины Валентиновны. Он советуется по поводу назначения на должность министра здравоохранения действующего министра. По поводу назначения на должность заместителя главы Офиса Президента Татарова Олега Юрьевича", — рассказала прокурор Гребенюк.

В САП заявили, что в одной из переписок Ермака фигурирует "гадалка", с которой якобы советовались по поводу важных кадровых решений.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

