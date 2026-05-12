Еврокомиссия о подозрении Ермаку: Антикоррупционные органы в Украине работают, мы следим
В Европейской комиссии отреагировали на вручение уведомления о подозрении от НАБУ и САП бывшему главе Администрации президента Андрею Ермаку и подчеркнули важность борьбы с коррупцией.
Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье сказал в комментарии Суспильному, передает Цензор.НЕТ.
Реакция ЕС
По словам пресс-секретаря ЕК, расследование дела в отношении Ермака свидетельствует о том, что антикоррупционные органы в Украине работают.
Мерсье также заявил, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Украины в ЕС, поэтому нужно защищать соответствующие институты. Он добавил, что Еврокомиссия "будет внимательно следить за развитием ситуации".
Подозрение Ермаку в деле о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Патрушев підтвердить.
І звалити не можна, і завадити не вийде, і після виборів *****.
Варіантів багато від поганеньких до дуже *******.
Востаннє навіть коротке міжвладдя коштувало нам окупації Крима.
Складно буде коли пару тижднів буде повний хаос.
Бо посиплеться вся ця срана пірамідка - ОП, ВР, КМУ, прокуратура, суди, СБУ, полііція. Хтось дасть дьору, хтось буде саботувати і прикидатися шлангом, як у 2014.
Чи ви думаєте, що всі ці "чіво ізволітє" добровільно підуть під ніж?
За час iснування цих безпорадних НАБУ, нiкого не було засуджено, а грошей державi повернуто в 16 разiв менше, нiж фiнансування цих НАБУ\САП\ВАКС.
Когда становится известно правонарушение - орган, уполномоченный его расследовать, открывает уголовное дело. Это полиция, НАБУ, СБУ и тд. Проводит расследование, собирает доказательства в папочку.
После чего эту папочку передает в прокуратуру. Прокуратура - представляет сторону обвинения, истцом в данном случае является государство.
Прокуратура выступает с этим в суде.
Суд - не может выдумывать отсебятину, он ограничен действующими нормами закона, и может лишь принять это, или вот это.
И что именно он примет - зависит именно от того, с чем на суд придет прокурор, а с чем на суд придет прокурор - зависит от этих самых НАБУ.
В пленками - в суды никто не идет, любой адвокат да и судья поржут с этого "доказательства" и закроют дело за отсутствием состава преступления. Идут с документами, финансовыми выписками и свидетелями.
Причина в другом.
У этих антикоррупционных органов изначально не было задачи бороться с коррупцией. Была задача собирать папочки, как на нашей любимой Лубянке. Ну это надо быть абсолютно отбитым на голову, чтобы всерьез думать, что каким-то там американцам очень важно отсутствие коррупции в какой-то банановой республике, которую пол-Америки и на карте-то с первого раза не найдет.
А вот использовать эту коррупцию для давления - это да. Такая себе мини-версия острова Эпштейна =)
Iснуе чiткий процесуальний алгоритм, чи не з самого зародження совка: викриття, пiдозра, розслiдування, суд, вирок.
Подiбнi справи взагалi вважаються найлегшими у кримiналiстицi, бо вiдсутнi пом'якшуючi обставини, потерпiлi, умисли та iнше - справа вiдкриваеться по факту. У 60-80 роках подiбнi розглядались ОБХСС за пару мiсяцiв, бо не треба було шукати якусь особливу доказову базу: бабло знайшли, надходження перевiрили, потратив бiльше нiж заробив - стаття, строк. Все.
А тут он Насiрова 9 рокiв маринують, де все очевидно навiть для дебiла.
Тому все це лише шоу, i нiчого крiм.
І, доречі, це не у наших інтересах, щоб платники податків у ЄС питали, якого *** їх гроші віддають на розграбування в Україні.
Але ж якщо не всі платники податків Євросоюзу так подумають - то, принаймі, так думають (але не вслух) керівники тих держав, і цей речник - в тім числі...
Але казати таке вголос - обісратися перед своїми виборцями та платниками податків.
Скоріше за все, всякі Лєпенши і так будуть використовувати цю тему для того, щоб на фоні антиукраїнства просувати свої інтереси.
Цікаво, як поживає Н. Шуфрич? Кажуть йому держзраду інкримінували?
Наверное ,также не уедет из страны
Как он в армию пошёл - **** **.....я
Кому отдали в руки НЕНЬКУ!!!
Эти ПОДОНКИ ее ГВАЛТУЮТ восьмой год!!!!!!