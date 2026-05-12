Еврокомиссия о подозрении Ермаку: Антикоррупционные органы в Украине работают, мы следим

Андрей Ермак на суде 12 мая

В Европейской комиссии отреагировали на вручение уведомления о подозрении от НАБУ и САП бывшему главе Администрации президента Андрею Ермаку и подчеркнули важность борьбы с коррупцией.

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье сказал в комментарии Суспильному, передает Цензор.НЕТ.

Реакция ЕС

По словам пресс-секретаря ЕК, расследование дела в отношении Ермака свидетельствует о том, что антикоррупционные органы в Украине работают.

Мерсье также заявил, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Украины в ЕС, поэтому нужно защищать соответствующие институты. Он добавил, что Еврокомиссия "будет внимательно следить за развитием ситуации".

Подозрение Ермаку в деле о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

+10
Залишився таємничий "Вова". " скажите дети как его зовут" - Бу- ра- ти-но, Буратіно.
Патрушев підтвердить.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:02 Ответить
+6
Я не поспішав би завчасно радіти, бо як показує життя, буває так, що з великої чорної хмари і не капне - вітер пошумить, громи з блискавками відгуркочуть та покотяться далі, а лохи постоять, дивлячись вслід, гірко сплюнуть і скажуть, - Знов на*бали! -
Цікаво, як поживає Н. Шуфрич? Кажуть йому держзраду інкримінували?
показать весь комментарий
12.05.2026 18:21 Ответить
+5
цей речник не захотів прокоментувати залученність самого Зе до злочинів дермака?
показать весь комментарий
12.05.2026 18:10 Ответить
Тепер все стало на свої місця.Ця вистава не тільки для лохторату .
показать весь комментарий
12.05.2026 18:01 Ответить
Ви помиляєтесь
показать весь комментарий
12.05.2026 18:05 Ответить
єрмаком вові по писку! По писку! Абис знав!
показать весь комментарий
12.05.2026 18:09 Ответить
Даааа... Потрапив ЗЄльонкін у халепу. 😁
І звалити не можна, і завадити не вийде, і після виборів *****.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:06 Ответить
йому писда скоріше буде до виборів
показать весь комментарий
12.05.2026 18:07 Ответить
До виборів він недоторканий та непідслідний.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:11 Ответить
Можливо у когось увірветься терпець і відправить йього потужника туди,де йому місце.Не повинна ця сволота жити!Такого геноциду Україна ще не знала
показать весь комментарий
12.05.2026 18:15 Ответить
Можливо. Правда хз, що буде після цього.

Варіантів багато від поганеньких до дуже *******.
Востаннє навіть коротке міжвладдя коштувало нам окупації Крима.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:20 Ответить
Це було простіше виправити в 2022р.А куди гірше?Я не буду росписувати,бо отримаю бан
показать весь комментарий
12.05.2026 18:22 Ответить
Можливо я перебільшую.Україні важко буде оговтатись після ЗЕ.Багато виїхало людей,повертатись в розруху бажаючих не буде.Якщо мудрий наріт вибере ********** з трьох всім нам відомих кантидатур це буде цвях в кришку гроба.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:35 Ответить
Оговтатися не буде складно.
Складно буде коли пару тижднів буде повний хаос.

Бо посиплеться вся ця срана пірамідка - ОП, ВР, КМУ, прокуратура, суди, СБУ, полііція. Хтось дасть дьору, хтось буде саботувати і прикидатися шлангом, як у 2014.

Чи ви думаєте, що всі ці "чіво ізволітє" добровільно підуть під ніж?
показать весь комментарий
12.05.2026 18:51 Ответить
Як каже Капiтан Очевиднiсть: боротьба з коррупцiею - це коли ii нема, а не коли корупцiонеру дають постфактум папiрець, а потiм вiдпускають за процент.

За час iснування цих безпорадних НАБУ, нiкого не було засуджено, а грошей державi повернуто в 16 разiв менше, нiж фiнансування цих НАБУ\САП\ВАКС.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:07 Ответить
Тут вопрос к судам, а не к НАБУ
показать весь комментарий
12.05.2026 18:10 Ответить
Вы хоть в общих чертах представляете как работает уголовно-процессуальная система?

Когда становится известно правонарушение - орган, уполномоченный его расследовать, открывает уголовное дело. Это полиция, НАБУ, СБУ и тд. Проводит расследование, собирает доказательства в папочку.

После чего эту папочку передает в прокуратуру. Прокуратура - представляет сторону обвинения, истцом в данном случае является государство.

Прокуратура выступает с этим в суде.

Суд - не может выдумывать отсебятину, он ограничен действующими нормами закона, и может лишь принять это, или вот это.

И что именно он примет - зависит именно от того, с чем на суд придет прокурор, а с чем на суд придет прокурор - зависит от этих самых НАБУ.

В пленками - в суды никто не идет, любой адвокат да и судья поржут с этого "доказательства" и закроют дело за отсутствием состава преступления. Идут с документами, финансовыми выписками и свидетелями.

Причина в другом.

У этих антикоррупционных органов изначально не было задачи бороться с коррупцией. Была задача собирать папочки, как на нашей любимой Лубянке. Ну это надо быть абсолютно отбитым на голову, чтобы всерьез думать, что каким-то там американцам очень важно отсутствие коррупции в какой-то банановой республике, которую пол-Америки и на карте-то с первого раза не найдет.

А вот использовать эту коррупцию для давления - это да. Такая себе мини-версия острова Эпштейна =)
показать весь комментарий
12.05.2026 18:29 Ответить
На "вашей лубянкє"? 😁😁😁
показать весь комментарий
12.05.2026 21:45 Ответить
?
показать весь комментарий
12.05.2026 23:32 Ответить
Якась херня!Порційно викладують записи,щоб відволікти мудрий наріт!Які нах застави під час війни?Сизжені гроші це додаткові смерті на війні!!
показать весь комментарий
12.05.2026 18:12 Ответить
Є думка, що це залежить не від хотєлок окремих громадян.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:14 Ответить
От i я про те.

Iснуе чiткий процесуальний алгоритм, чи не з самого зародження совка: викриття, пiдозра, розслiдування, суд, вирок.

Подiбнi справи взагалi вважаються найлегшими у кримiналiстицi, бо вiдсутнi пом'якшуючi обставини, потерпiлi, умисли та iнше - справа вiдкриваеться по факту. У 60-80 роках подiбнi розглядались ОБХСС за пару мiсяцiв, бо не треба було шукати якусь особливу доказову базу: бабло знайшли, надходження перевiрили, потратив бiльше нiж заробив - стаття, строк. Все.

А тут он Насiрова 9 рокiв маринують, де все очевидно навiть для дебiла.

Тому все це лише шоу, i нiчого крiм.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:19 Ответить
Ну шо там, антинабушники, не слышу ваши вопли
показать весь комментарий
12.05.2026 18:09 Ответить
Поки ЗЄ президент, не чекайте.

І, доречі, це не у наших інтересах, щоб платники податків у ЄС питали, якого *** їх гроші віддають на розграбування в Україні.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:13 Ответить
ой, і Ви праві...
Але ж якщо не всі платники податків Євросоюзу так подумають - то, принаймі, так думають (але не вслух) керівники тих держав, і цей речник - в тім числі...
показать весь комментарий
12.05.2026 21:59 Ответить
Так.
Але казати таке вголос - обісратися перед своїми виборцями та платниками податків.

Скоріше за все, всякі Лєпенши і так будуть використовувати цю тему для того, щоб на фоні антиукраїнства просувати свої інтереси.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:03 Ответить
може НАБУ треба це зробити?
показать весь комментарий
12.05.2026 18:13 Ответить
треба...
показать весь комментарий
12.05.2026 21:57 Ответить
ти не стоять ,а сидіть будеш
показать весь комментарий
12.05.2026 18:21 Ответить
Не сій паніку веред лохторату .
показать весь комментарий
12.05.2026 18:25 Ответить
Андрюшечка обещает не уезжать из страны
Наверное ,также не уедет из страны
Как он в армию пошёл - **** **.....я
Кому отдали в руки НЕНЬКУ!!!
Эти ПОДОНКИ ее ГВАЛТУЮТ восьмой год!!!!!!
показать весь комментарий
12.05.2026 18:24 Ответить
Нарід же задоволений?Я щось не бачу невдоволення наріту.Якась корупція,ухилянти ще якась херня,але наріт задоволений
показать весь комментарий
12.05.2026 18:27 Ответить
Схоже, що навіть наймасштабніша корупція, яка підірвала обороноздатність та імідж країни, вже не дуже цікавить та хвилює електорат "потужного". Вони ще під наркозом квартального тролінгу.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:39 Ответить
Не тільки корупція,а здача України найбільшої держави Європи!!Здав Україну мудрий наріт
показать весь комментарий
12.05.2026 19:43 Ответить
Як зараз шкодує єрмак, що якісь прості студенти не дали йому знищити НАБУ і САП. Я ж впевнений, що НАБУ і САП про це пам'ятають.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:05 Ответить
... злодії повинні сидіти в тюрмі.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:54 Ответить
 
 