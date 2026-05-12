Новости Подозрение Ермаку
Собрано достаточно доказательств в отношении Ермака, - Кривонос

Ермаку предъявлено подозрение

Сотрудники НАБУ и САП собрали достаточно доказательств в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил сегодня во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Он несколько раз подчеркнул, что в отношении Ермака собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было избрать ему меру пресечения.

Как, в свою очередь, сообщил руководитель САП Александр Клименко, САП будет ходатайствовать об аресте Ермака с залогом в 180 млн грн.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Увольнение Ермака

Топ комментарии
Поки ні. Нашкребе по сусіках на заставу. Не однією ж Династією опікувався. Всю країну мав можливість доїти.
12.05.2026 15:09 Ответить
Тіло, яке спало\спить на сусідньому ліжку з преЗЕдентом у бункері і іздило з ним по світу, як головний перемовник, виявилося розкрадачем коштів для України, які надавалися країнами, з представниками якіх він пафосно фотографувався....Яка ж ганьба...
12.05.2026 15:23 Ответить
Тепер чекаємо новин про ,,несподівану'' втечу єрмака ща кордон.....
12.05.2026 15:25 Ответить
то ж, такі до ігоря валєріча?
в схованку сбу.
12.05.2026 15:05 Ответить
12.05.2026 15:09 Ответить
По-під руки і на нари. Парашу нюхати.
12.05.2026 15:10 Ответить
Як швидко за бідного, як церковна миша, Єрмака внесуть залог?...
12.05.2026 15:11 Ответить
мабуть швидше ніж суд завершить читання ухвали.
12.05.2026 16:35 Ответить
12.05.2026 15:23 Ответить
***,яка несподіванка,хто ж міг подумати .Ішак спиндив в рази більше завхоза і продав в Омані Україну.І нічо,посміхається,по світу катається
12.05.2026 15:48 Ответить
і звідки те Кривоносу відомо?
12.05.2026 15:23 Ответить
По Юлії Володимировні було теж зібрано достатньо доказів і що, а NIXYя.
12.05.2026 15:23 Ответить
хто тобі таке сказав? все там в порядку, все рухається в позитивному руслі, тільки на для тЮльки.
12.05.2026 16:36 Ответить
12.05.2026 15:25 Ответить
Навіть Баканов не втік, а цей щур вже точно переконаний у своїй недоторканності.
Недарма стільки років розставляв скрізь "своїх" людей.
12.05.2026 16:23 Ответить
Єрмак здасть всіх...
12.05.2026 15:29 Ответить
Може ще й доведуть до суду, а там все й поховають.
12.05.2026 15:30 Ответить
Хіба Єрмак винен, що у нього мама єврейка з Ленінграда. Всі підозрювані в топ корупції мають іудейське походження. А в НАБУ і САП - нікого. Це або антисемітські організації, або ми мало знаєм про організацію іудеїв.
12.05.2026 15:33 Ответить
А коли СБУ візметься за Андрійка???Там дуже багато чого треба спитати і про зданий південь і про чорнобильську зону,і дороги в сторону білорусії..
12.05.2026 15:42 Ответить
Ну то добре. Впевнений, що ці служби доведуть справу до кінця. А як же Зе? Він обіцяв, що прийшов із єрмаком і з ним піде. Коли?
12.05.2026 16:15 Ответить
он вам нічего не должен. він же "пішов" дЄрьмака, тому не зачод.
12.05.2026 16:38 Ответить
Зеля фас, спускай ручний псів на дискредитацію тих, хто посмів кентів твоїх розкривати
12.05.2026 17:17 Ответить
... цікаво, це елементи шоу, чи початок функціонування правосуддя ?
12.05.2026 20:58 Ответить
 
 