Собрано достаточно доказательств в отношении Ермака, - Кривонос

Сотрудники НАБУ и САП собрали достаточно доказательств в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил сегодня во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Он несколько раз подчеркнул, что в отношении Ермака собрано достаточно доказательств для того, чтобы можно было избрать ему меру пресечения.

Как, в свою очередь, сообщил руководитель САП Александр Клименко, САП будет ходатайствовать об аресте Ермака с залогом в 180 млн грн.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Увольнение Ермака

