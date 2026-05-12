Новини
Зібрано достатньо доказів щодо Єрмака, - Кривонос

Єрмак отримав підозру

Співробітники НАБУ та САП зібрали достатньо доказів щодо екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Він кілька разів наголосив, що стосовно Єрмака зібрано достатньо доказів для того, щоб можна було обрати йому запобіжний захід.

"Ми впевнені, що зібрали достатньо доказів для того, щоб ця підозра вистояла в суді і особі було обрано запобіжний захід. Якщо ми вже вийшли на цю стадію (повідомлення про підозру. - Ред.), ми впевнені абсолютно в тих доказах, які на даному етапі слідства ми маємо", - уточнив Кривонос.

Як своєю чергою повідомив керівник САП Олександр Клименко, САП проситиме арешт для Єрмака із заставою 180 млн грн.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Топ коментарі
Поки ні. Нашкребе по сусіках на заставу. Не однією ж Династією опікувався. Всю країну мав можливість доїти.
12.05.2026 15:09 Відповісти
Тіло, яке спало\спить на сусідньому ліжку з преЗЕдентом у бункері і іздило з ним по світу, як головний перемовник, виявилося розкрадачем коштів для України, які надавалися країнами, з представниками якіх він пафосно фотографувався....Яка ж ганьба...
12.05.2026 15:23 Відповісти
Тепер чекаємо новин про ,,несподівану'' втечу єрмака ща кордон.....
12.05.2026 15:25 Відповісти
то ж, такі до ігоря валєріча?
в схованку сбу.
12.05.2026 15:05 Відповісти
12.05.2026 15:09 Відповісти
По-під руки і на нари. Парашу нюхати.
12.05.2026 15:10 Відповісти
Як швидко за бідного, як церковна миша, Єрмака внесуть залог?...
12.05.2026 15:11 Відповісти
мабуть швидше ніж суд завершить читання ухвали.
12.05.2026 16:35 Відповісти
12.05.2026 15:23 Відповісти
***,яка несподіванка,хто ж міг подумати .Ішак спиндив в рази більше завхоза і продав в Омані Україну.І нічо,посміхається,по світу катається
12.05.2026 15:48 Відповісти
і звідки те Кривоносу відомо?
12.05.2026 15:23 Відповісти
По Юлії Володимировні було теж зібрано достатньо доказів і що, а NIXYя.
12.05.2026 15:23 Відповісти
хто тобі таке сказав? все там в порядку, все рухається в позитивному руслі, тільки на для тЮльки.
12.05.2026 16:36 Відповісти
12.05.2026 15:25 Відповісти
Навіть Баканов не втік, а цей щур вже точно переконаний у своїй недоторканності.
Недарма стільки років розставляв скрізь "своїх" людей.
12.05.2026 16:23 Відповісти
Єрмак здасть всіх...
12.05.2026 15:29 Відповісти
Може ще й доведуть до суду, а там все й поховають.
12.05.2026 15:30 Відповісти
Хіба Єрмак винен, що у нього мама єврейка з Ленінграда. Всі підозрювані в топ корупції мають іудейське походження. А в НАБУ і САП - нікого. Це або антисемітські організації, або ми мало знаєм про організацію іудеїв.
12.05.2026 15:33 Відповісти
А коли СБУ візметься за Андрійка???Там дуже багато чого треба спитати і про зданий південь і про чорнобильську зону,і дороги в сторону білорусії..
12.05.2026 15:42 Відповісти
Ну то добре. Впевнений, що ці служби доведуть справу до кінця. А як же Зе? Він обіцяв, що прийшов із єрмаком і з ним піде. Коли?
12.05.2026 16:15 Відповісти
он вам нічего не должен. він же "пішов" дЄрьмака, тому не зачод.
12.05.2026 16:38 Відповісти
Зеля фас, спускай ручний псів на дискредитацію тих, хто посмів кентів твоїх розкривати
12.05.2026 17:17 Відповісти
... цікаво, це елементи шоу, чи початок функціонування правосуддя ?
12.05.2026 20:58 Відповісти
 
 