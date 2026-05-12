Зібрано достатньо доказів щодо Єрмака, - Кривонос

Співробітники НАБУ та САП зібрали достатньо доказів щодо екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Він кілька разів наголосив, що стосовно Єрмака зібрано достатньо доказів для того, щоб можна було обрати йому запобіжний захід.

"Ми впевнені, що зібрали достатньо доказів для того, щоб ця підозра вистояла в суді і особі було обрано запобіжний захід. Якщо ми вже вийшли на цю стадію (повідомлення про підозру. - Ред.), ми впевнені абсолютно в тих доказах, які на даному етапі слідства ми маємо", - уточнив Кривонос.

Як своєю чергою повідомив керівник САП Олександр Клименко, САП проситиме арешт для Єрмака із заставою 180 млн грн.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Звільнення Єрмака

