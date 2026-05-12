Будівнитцво "Династії": зафіксовано тиск на експертів, зокрема, ймовірно, з боку СБУ, - Кривонос

На експертів, що проводили експертизу у справі про будівницитво "Династії", було зафіксовано тиск. Проводиться розслідування.

Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"В справі про легалізацію коштів (про будівництво "Династії". - Ред.) було зафіксовано, ймовірний, зараз він розслідується, тиск на експертів, які мали здійснити експертизу в рамках цієї справи.

Цей тиск, попередньо, за нашою версією, ми це ще вивчаємо, міг здійснюватися і працівниками СБУ. Тому що було здійснено відповідні перегляди в базах даних щодо цих експертів. Якась невідома особа підійшла до експерта та передала якийсь сигнал щодо "обережності руху" в цій експертизі. Досліджуємо, вивчаємо", - зазначив він.

Якщо вдасться зібрати достатньо доказів щодо втручання у діяльність експерта, вирішуватиметься питання щодо притягнення таких осіб до відповідальності.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

