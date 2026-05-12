Строительство "Династии": зафиксировано давление на экспертов, в частности, вероятно, со стороны СБУ, - Кривонос
На экспертов, проводивших экспертизу по делу о строительстве "Династии", было оказано давление. Ведется расследование.
Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В деле о легализации средств (о строительстве "Династии". — Ред.) было зафиксировано, вероятно, сейчас это расследуется, давление на экспертов, которые должны были провести экспертизу в рамках этого дела.
Это давление, предварительно, по нашей версии, мы это еще изучаем, могло осуществляться и сотрудниками СБУ. Потому что были проведены соответствующие проверки в базах данных в отношении этих экспертов. Некое неизвестное лицо подошло к эксперту и передало какой-то сигнал о "осторожности" в этой экспертизе. Исследуем, изучаем", — отметил он.
Если удастся собрать достаточно доказательств вмешательства в деятельность эксперта, будет решаться вопрос о привлечении таких лиц к ответственности.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль