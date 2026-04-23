РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11937 посетителей онлайн
Новости Обыск у Ермака Подозрение Ермаку
1 250 23

Директор НАБУ Кривонос о подозрении Ермаку: Оно вручается на основании собранных доказательств

Андрей Ермак

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос прокомментировал возможность предъявления подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку, отметив, что правоохранительные органы не объявляют о подобных решениях заранее.

Об этом он сказал во время "Киевского форума по безопасности", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

НАБУ обязательно сообщит

В ответ на вопрос, действительно ли подозрение экс-главе ОП подготовили заранее, но отложили его вручение, руководитель НАБУ заявил:

"Я не могу комментировать коллег (речь идет о журналистах. — Ред.), которые что-то там видели. Подозрение оно либо вручено, либо не вручено. Если оно будет вручено, мы обязательно об этом скажем. Подозрение вручается на основе собранных доказательств. Обыск — это одна из разновидностей следственных действий".

Он также уточнил, что обыски проводятся с "целью получения доказательств", которые могут как подтвердить версию о совершении преступления, так и опровергнуть ее.

По словам Кривоноса, должность фигуранта не имеет значения для проведения следственных действий:

"Нам без разницы, какую должность занимает тот или иной фигурант, если есть необходимость в следственном действии, оно будет проведено. Так же этот обыск был проведен на основании постановления следственного судьи ВАКС, то есть для его проведения было подано соответствующее ходатайство в суд и достаточно обоснована необходимость проведения обыска с целью получения соответствующих доказательств. Далее полученные доказательства анализируются следствием и изучаются".

Он добавил, что детективы и прокуроры продолжают работать над делом.

Увольнение Ермака

Автор: 

НАБУ (4800) Ермак Андрей (1518) Кривонос Семен (102) подозрение (665)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Казки НАБУ для плебсу це бла бла буде довго знімайте локшину з вух вони там вже давно все між собою порішали це страна мрій без мрій по Зе тількі друзі Зе побудували цю краіну окремо для себе
показать весь комментарий
23.04.2026 20:17 Ответить
+2
Коловорот гівна в природі.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:58 Ответить
+2
Не анонсують.
Міндіч підтвердить.
показать весь комментарий
23.04.2026 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Дотягнуть з цим врученням підозри, а єрмак гоп, і вчинив прикре самогубство! Що тоді, зеленському на себе усе взяти з 2020 року, накажете??? Ось так і расчєлавєчівають …
показать весь комментарий
23.04.2026 20:00 Ответить
Зрозуміло. На Єрмака нічого конкретного з компромату про власну корИсть немає, окрім записів розмов "міндічів" з "гілущенками", що той - "криша".
показать весь комментарий
23.04.2026 20:00 Ответить
Та чого ьи до нього причепилсь, він білий і пухнастий. Не вірите? Побачите.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:08 Ответить
- Нема в вас доказів проти Кості Саприкіна Андрюші Єрмака! (с)
показать весь комментарий
23.04.2026 20:09 Ответить
Треба дати час мальчику в трусиках сбежать в Єрусалим
показать весь комментарий
23.04.2026 20:11 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2026 20:15 Ответить
Казки НАБУ для плебсу це бла бла буде довго знімайте локшину з вух вони там вже давно все між собою порішали це страна мрій без мрій по Зе тількі друзі Зе побудували цю краіну окремо для себе
показать весь комментарий
23.04.2026 20:17 Ответить
Тобто в ***** теж ,,друзі" Зеленського ?
показать весь комментарий
23.04.2026 20:32 Ответить
Там друзі Бенджамина Франклина від душі Відсипала Ала Борисівна
показать весь комментарий
23.04.2026 20:41 Ответить
Загальні фрази,Кривонос. Де конкретика? Немає. І не буде. А чому? А тому що Кривоноса "папрасілі".
показать весь комментарий
23.04.2026 20:20 Ответить
Посадіть вже цю небриту пику на тюремну баланду...
показать весь комментарий
23.04.2026 20:24 Ответить
Система Зелі-Єрмака-Татарова влаштована так, що організатор злочину юридично не підлягає покаранню. Юридично Єрмак завгосп в канцелярії Зеленського, фактично особа з необмеженими повноваженнями неконституційно наданими Зеленським. Єрмак свої підписи ніде не ставив, тому притягти його до відповідальності майже неможливо. Тому вся відповідальність на нікчемному гідранті, а воно і далі буде зубами чіплятись за булаву використовуючи свої покладів, антимайданних мусорків та дуполизів з лампасами.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:26 Ответить
Історія знає випадки, коли починали з посадки за щось дрібне, як несплата податків.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:38 Ответить
А Кривоніс тримає ніс за вітром! Береженого бог береже...
показать весь комментарий
23.04.2026 20:32 Ответить
Тобто усе шо розсказують бажаючі повернутися до корита у співпраці з московитами то є брехня ?
Доказів їх бедспідставним звинуваченням НЕМА ?
показать весь комментарий
23.04.2026 20:35 Ответить
Доказів мало зеленому холуйському баранячому стаду??? Поїдь на цвинтар і подивись.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:45 Ответить
Це наслідки керування державою в ручному режимі, чоловічком, який не був навіть державним службовцем, не приносив присяги державного службовця, проте був допущений (і допущений навіть зараз) до державної таємниці, бо був призначений в Омані на зустрічі з Патрушевим та зеленським, в січні 2020 р. після чого у лютому 2020 формально зеленський видав указ про його призначення. Країною керує кремлівська агентура, за принципом мафії - ані підписів, ані затверджених Єрмаком документів скоріш за все немає, в ліпшому випадку у слідаков є записи наружкі та прослуховування, але щоб це довести до вручення підозри треба добряче постаратися, бо не треба забувати, що у зеленого кремлівського скомороха в руках абсолютна влада, бо тупоголове стадо віддало йому цю владу ще у 2019. Наголосували па пріколу *****, розхльобувати наслідки цього кривавого кремлівсько-квартального серіалу ще й онукам доведеться.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:44 Ответить
Але є гідрант, який похєрив Конституцію і віддав частину своїх повноважень кремлівському агенту. Він не знав чи він теж в цій справі має свою роль???
показать весь комментарий
23.04.2026 20:47 Ответить
народ накачанный страшилками про "мародёра", "коррупционера укравшего триллионы" и просто "агента кремля" требует "посадить" гада, только вот беда - на "гада" нет НИЧЕГО! коллизия...
показать весь комментарий
23.04.2026 20:52 Ответить
Не хоче він давати-дадуть йому.
Ану,чи не так буде.
показать весь комментарий
23.04.2026 20:52 Ответить
 
 