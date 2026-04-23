Директор НАБУ Кривонос о подозрении Ермаку: Оно вручается на основании собранных доказательств
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос прокомментировал возможность предъявления подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку, отметив, что правоохранительные органы не объявляют о подобных решениях заранее.
Об этом он сказал во время "Киевского форума по безопасности", сообщает Цензор.НЕТ.
НАБУ обязательно сообщит
В ответ на вопрос, действительно ли подозрение экс-главе ОП подготовили заранее, но отложили его вручение, руководитель НАБУ заявил:
"Я не могу комментировать коллег (речь идет о журналистах. — Ред.), которые что-то там видели. Подозрение оно либо вручено, либо не вручено. Если оно будет вручено, мы обязательно об этом скажем. Подозрение вручается на основе собранных доказательств. Обыск — это одна из разновидностей следственных действий".
Он также уточнил, что обыски проводятся с "целью получения доказательств", которые могут как подтвердить версию о совершении преступления, так и опровергнуть ее.
По словам Кривоноса, должность фигуранта не имеет значения для проведения следственных действий:
"Нам без разницы, какую должность занимает тот или иной фигурант, если есть необходимость в следственном действии, оно будет проведено. Так же этот обыск был проведен на основании постановления следственного судьи ВАКС, то есть для его проведения было подано соответствующее ходатайство в суд и достаточно обоснована необходимость проведения обыска с целью получения соответствующих доказательств. Далее полученные доказательства анализируются следствием и изучаются".
Он добавил, что детективы и прокуроры продолжают работать над делом.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
