Директор НАБУ Кривонос о подозрении Ермаку: Оно вручается на основании собранных доказательств

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос прокомментировал возможность предъявления подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку, отметив, что правоохранительные органы не объявляют о подобных решениях заранее.

Об этом он сказал во время "Киевского форума по безопасности", сообщает Цензор.НЕТ.

НАБУ обязательно сообщит

В ответ на вопрос, действительно ли подозрение экс-главе ОП подготовили заранее, но отложили его вручение, руководитель НАБУ заявил:

"Я не могу комментировать коллег (речь идет о журналистах. — Ред.), которые что-то там видели. Подозрение оно либо вручено, либо не вручено. Если оно будет вручено, мы обязательно об этом скажем. Подозрение вручается на основе собранных доказательств. Обыск — это одна из разновидностей следственных действий".

Он также уточнил, что обыски проводятся с "целью получения доказательств", которые могут как подтвердить версию о совершении преступления, так и опровергнуть ее.

По словам Кривоноса, должность фигуранта не имеет значения для проведения следственных действий:

"Нам без разницы, какую должность занимает тот или иной фигурант, если есть необходимость в следственном действии, оно будет проведено. Так же этот обыск был проведен на основании постановления следственного судьи ВАКС, то есть для его проведения было подано соответствующее ходатайство в суд и достаточно обоснована необходимость проведения обыска с целью получения соответствующих доказательств. Далее полученные доказательства анализируются следствием и изучаются".

Он добавил, что детективы и прокуроры продолжают работать над делом.

