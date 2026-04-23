Директор НАБУ Кривонос про підозру Єрмаку: Вона вручається на підставі зібраних доказів

Андрій Єрмак

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос прокоментував можливість оголошення підозри колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку, зазначивши, що правоохоронні органи не анонсують подібні рішення наперед.

Про це він сказав під час "Київського безпекового форуму", інформує Цензор.НЕТ.

НАБУ обов'язково повідомить

У відповідь на запитання, чи дійсно підозру ексголові ОП підготували заздалегідь, але відклали її вручення, керівник НАБУ заявив:

"Я не можу коментувати колег (йдеться про журналістів - ред.), які щось там бачили. Підозра вона або вручена, або не вручена. Якщо вона буде вручена, ми обов’язково про це скажемо. Підозра вручається на базі зібраних доказів. Обшук це одна із різновидів слідчих дій".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленська та Єрмак хрестили доньку підозрюваного у корупції Чернишова: ЗМІ вперше опублікували таємні кадри. ВIДЕО

Він також уточнив, що обшуки проводяться з "метою здобуття доказів", які можуть як підтвердити версію про вчинення злочину, так і її спростувати.

За словами Кривоноса, посада фігуранта не має значення для проведення слідчих дій:

"Нам без різниці, яку посаду займає той чи інший фігурант, якщо є необхідність слідчої дії, вона буде проведена. Так само цей обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді ВАКС, тобто для проведення було подане відповідне клопотання до суду і достатньо обґрунтована необхідність проведення обшуку з метою здобуття відповідних доказів. Далі здобуті докази аналізуються слідством і вивчаються".

Він додав, що детективи та прокурори продовжують працювати над справою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак досі впливає на кадрові рішення та внутрішні процеси в ОП, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте також: Єрмак "виступає" на фронті: познайомив співака з комбригом бригади "Спартан"

Коловорот гівна в природі.
показати весь коментар
23.04.2026 19:58 Відповісти
Не анонсують.
Міндіч підтвердить.
показати весь коментар
23.04.2026 19:59 Відповісти
Дотягнуть з цим врученням підозри, а єрмак гоп, і вчинив прикре самогубство! Що тоді, зеленському на себе усе взяти з 2020 року, накажете??? Ось так і расчєлавєчівають …
показати весь коментар
23.04.2026 20:00 Відповісти
Зрозуміло. На Єрмака нічого конкретного з компромату про власну корИсть немає, окрім записів розмов "міндічів" з "гілущенками", що той - "криша".
показати весь коментар
23.04.2026 20:00 Відповісти
Та чого ьи до нього причепилсь, він білий і пухнастий. Не вірите? Побачите.
показати весь коментар
23.04.2026 20:08 Відповісти
- Нема в вас доказів проти Кості Саприкіна Андрюші Єрмака! (с)
показати весь коментар
23.04.2026 20:09 Відповісти
Треба дати час мальчику в трусиках сбежать в Єрусалим
показати весь коментар
23.04.2026 20:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Cdiy4vXCXl0&list=RDCdiy4vXCXl0&start_radio=1
показати весь коментар
23.04.2026 20:15 Відповісти
Казки НАБУ для плебсу це бла бла буде довго знімайте локшину з вух вони там вже давно все між собою порішали це страна мрій без мрій по Зе тількі друзі Зе побудували цю краіну окремо для себе
показати весь коментар
23.04.2026 20:17 Відповісти
Загальні фрази,Кривонос. Де конкретика? Немає. І не буде. А чому? А тому що Кривоноса "папрасілі".
показати весь коментар
23.04.2026 20:20 Відповісти
Посадіть вже цю небриту пику на тюремну баланду...
показати весь коментар
23.04.2026 20:24 Відповісти
Система Зелі-Єрмака-Татарова влаштована так, що організатор злочину юридично не підлягає покаранню. Юридично Єрмак завгосп в канцелярії Зеленського, фактично особа з необмеженими повноваженнями неконституційно наданими Зеленським. Єрмак свої підписи ніде не ставив, тому притягти його до відповідальності майже неможливо. Тому вся відповідальність на нікчемному гідранті, а воно і далі буде зубами чіплятись за булаву використовуючи свої покладів, антимайданних мусорків та дуполизів з лампасами.
показати весь коментар
23.04.2026 20:26 Відповісти
 
 