Директор НАБУ Кривонос про підозру Єрмаку: Вона вручається на підставі зібраних доказів
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос прокоментував можливість оголошення підозри колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку, зазначивши, що правоохоронні органи не анонсують подібні рішення наперед.
Про це він сказав під час "Київського безпекового форуму", інформує Цензор.НЕТ.
НАБУ обов'язково повідомить
У відповідь на запитання, чи дійсно підозру ексголові ОП підготували заздалегідь, але відклали її вручення, керівник НАБУ заявив:
"Я не можу коментувати колег (йдеться про журналістів - ред.), які щось там бачили. Підозра вона або вручена, або не вручена. Якщо вона буде вручена, ми обов’язково про це скажемо. Підозра вручається на базі зібраних доказів. Обшук це одна із різновидів слідчих дій".
Він також уточнив, що обшуки проводяться з "метою здобуття доказів", які можуть як підтвердити версію про вчинення злочину, так і її спростувати.
За словами Кривоноса, посада фігуранта не має значення для проведення слідчих дій:
"Нам без різниці, яку посаду займає той чи інший фігурант, якщо є необхідність слідчої дії, вона буде проведена. Так само цей обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді ВАКС, тобто для проведення було подане відповідне клопотання до суду і достатньо обґрунтована необхідність проведення обшуку з метою здобуття відповідних доказів. Далі здобуті докази аналізуються слідством і вивчаються".
Він додав, що детективи та прокурори продовжують працювати над справою.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
-
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Міндіч підтвердить.
Кості СаприкінаАндрюші Єрмака! (с)