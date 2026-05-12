САП проситиме арешт для Єрмака із заставою 180 млн грн, - Клименко

Єрмак Андрій

Спеціалізована антикорупційна ррокуратура проситиме запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою із заставою 180 млн грн.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді тримання під вартою із заставою 180 млн грн", - уточнив він.

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Було б гарно!
12.05.2026 15:02 Відповісти
Тю.Міндіч внесе.Треба було дійсно в армію йти.Ці гниди проти Тані Чорновіл справи завели за Майдан,але доїхать до неї сцять.
12.05.2026 15:16 Відповісти
Застава повинна бути не менше тієї суми, яка проходить по справі - 460 млн гривень. Взагалі чому застава завжди менше вкраденої суми? Нехай усе повертають, а далі суд вирішуватиме.Це було б справедливо.
12.05.2026 15:28 Відповісти
Він, навіть як продасть все що має (квартиру і машину), стільки не нашкребе.
12.05.2026 15:01 Відповісти
Кооператив "Династія" допоможе.
12.05.2026 15:42 Відповісти
Він точно хапнув 180?((Може доларів?
12.05.2026 15:07 Відповісти
"А судьї кто",тепер буде видно як ВАКС буде виконувати свої обов*язки.
12.05.2026 15:28 Відповісти
А налоговая знает, что Ермак из зарплаты отложил себе 180 млн. гривен, не уплачивая налоги.
Кстати, а где налоговая со своей проверкой?
12.05.2026 15:30 Відповісти
Ще подивимося, де цього разу буде фінмоніторинг на чолі з Проніним.
Мабуть знов їх "не зацікавить" походження грошей на заставу?
12.05.2026 16:27 Відповісти
Що, ***, так мало?
12.05.2026 15:37 Відповісти
Як застава може бути менше збитків? Чи вони на 6-х розкинули?
12.05.2026 15:51 Відповісти
Він вкрав в десять разів більше ви що смішні якась лайтова підозра. Що ь тут не те🤔 обміняти козиря на пару сотень наших полонених. Бо то якясь ху.ня хлопці 180 лямів )))
12.05.2026 16:11 Відповісти
Мало! Давай всі 460 млн.!
12.05.2026 18:40 Відповісти
 
 