САП будет просить арест для Ермака с залогом 180 млн грн, - Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о применении к бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 180 млн грн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура будет ходатайствовать о применении к Ермаку меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 180 млн грн", — уточнил он.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Увольнение Ермака

