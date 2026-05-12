САП будет просить арест для Ермака с залогом 180 млн грн, - Клименко
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о применении к бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 180 млн грн.
Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокуратура будет ходатайствовать о применении к Ермаку меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 180 млн грн", — уточнил он.
Что предшествовало?
Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Кстати, а где налоговая со своей проверкой?
Мабуть знов їх "не зацікавить" походження грошей на заставу?