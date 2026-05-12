Новости Подозрение Ермаку
САП будет просить арест для Ермака с залогом 180 млн грн, - Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о применении к бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 180 млн грн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура будет ходатайствовать о применении к Ермаку меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 180 млн грн", — уточнил он.

Читайте: "Зеленский и Ермак — параноики и нарциссы", — Мендель

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Увольнение Ермака

Читайте: "Династию" в 2021 году освятил представитель церкви, — НАБУ

Топ комментарии
Він, навіть як продасть все що має (квартиру і машину), стільки не нашкребе.
12.05.2026 15:01 Ответить
Кооператив "Династія" допоможе.
12.05.2026 15:42 Ответить
Було б гарно!
12.05.2026 15:02 Ответить
Він точно хапнув 180?((Може доларів?
12.05.2026 15:07 Ответить
Тю.Міндіч внесе.Треба було дійсно в армію йти.Ці гниди проти Тані Чорновіл справи завели за Майдан,але доїхать до неї сцять.
12.05.2026 15:16 Ответить
Застава повинна бути не менше тієї суми, яка проходить по справі - 460 млн гривень. Взагалі чому застава завжди менше вкраденої суми? Нехай усе повертають, а далі суд вирішуватиме.Це було б справедливо.
12.05.2026 15:28 Ответить
"А судьї кто",тепер буде видно як ВАКС буде виконувати свої обов*язки.
12.05.2026 15:28 Ответить
А налоговая знает, что Ермак из зарплаты отложил себе 180 млн. гривен, не уплачивая налоги.
Кстати, а где налоговая со своей проверкой?
12.05.2026 15:30 Ответить
Ще подивимося, де цього разу буде фінмоніторинг на чолі з Проніним.
Мабуть знов їх "не зацікавить" походження грошей на заставу?
12.05.2026 16:27 Ответить
Що, ***, так мало?
12.05.2026 15:37 Ответить
Як застава може бути менше збитків? Чи вони на 6-х розкинули?
12.05.2026 15:51 Ответить
Він вкрав в десять разів більше ви що смішні якась лайтова підозра. Що ь тут не те🤔 обміняти козиря на пару сотень наших полонених. Бо то якясь ху.ня хлопці 180 лямів )))
12.05.2026 16:11 Ответить
Мало! Давай всі 460 млн.!
12.05.2026 18:40 Ответить
 
 