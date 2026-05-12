Єврокомісія про підозру Єрмаку: Антикорупційні органи в Україні працюють, ми слідкуємо
У Європейській комісії відреагували на вручення підозри від НАБУ та САП колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку та наголосили на боротьбі з корупцією.
Про це речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
Реакція ЄС
За словами речника ЄК, розслідування справи щодо Єрмака свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють.
Мерсьє також заявив, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС, тому треба захищати відповідні інституції. Він додав, що Єврокомісія "уважно стежитиме за розвитком ситуації".
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Патрушев підтвердить.
І звалити не можна, і завадити не вийде, і після виборів *****.
Варіантів багато від поганеньких до дуже *******.
Востаннє навіть коротке міжвладдя коштувало нам окупації Крима.
Складно буде коли пару тижднів буде повний хаос.
Бо посиплеться вся ця срана пірамідка - ОП, ВР, КМУ, прокуратура, суди, СБУ, полііція. Хтось дасть дьору, хтось буде саботувати і прикидатися шлангом, як у 2014.
Чи ви думаєте, що всі ці "чіво ізволітє" добровільно підуть під ніж?
За час iснування цих безпорадних НАБУ, нiкого не було засуджено, а грошей державi повернуто в 16 разiв менше, нiж фiнансування цих НАБУ\САП\ВАКС.
Когда становится известно правонарушение - орган, уполномоченный его расследовать, открывает уголовное дело. Это полиция, НАБУ, СБУ и тд. Проводит расследование, собирает доказательства в папочку.
После чего эту папочку передает в прокуратуру. Прокуратура - представляет сторону обвинения, истцом в данном случае является государство.
Прокуратура выступает с этим в суде.
Суд - не может выдумывать отсебятину, он ограничен действующими нормами закона, и может лишь принять это, или вот это.
И что именно он примет - зависит именно от того, с чем на суд придет прокурор, а с чем на суд придет прокурор - зависит от этих самых НАБУ.
В пленками - в суды никто не идет, любой адвокат да и судья поржут с этого "доказательства" и закроют дело за отсутствием состава преступления. Идут с документами, финансовыми выписками и свидетелями.
Причина в другом.
У этих антикоррупционных органов изначально не было задачи бороться с коррупцией. Была задача собирать папочки, как на нашей любимой Лубянке. Ну это надо быть абсолютно отбитым на голову, чтобы всерьез думать, что каким-то там американцам очень важно отсутствие коррупции в какой-то банановой республике, которую пол-Америки и на карте-то с первого раза не найдет.
А вот использовать эту коррупцию для давления - это да. Такая себе мини-версия острова Эпштейна =)
Iснуе чiткий процесуальний алгоритм, чи не з самого зародження совка: викриття, пiдозра, розслiдування, суд, вирок.
Подiбнi справи взагалi вважаються найлегшими у кримiналiстицi, бо вiдсутнi пом'якшуючi обставини, потерпiлi, умисли та iнше - справа вiдкриваеться по факту. У 60-80 роках подiбнi розглядались ОБХСС за пару мiсяцiв, бо не треба було шукати якусь особливу доказову базу: бабло знайшли, надходження перевiрили, потратив бiльше нiж заробив - стаття, строк. Все.
А тут он Насiрова 9 рокiв маринують, де все очевидно навiть для дебiла.
Тому все це лише шоу, i нiчого крiм.
І, доречі, це не у наших інтересах, щоб платники податків у ЄС питали, якого *** їх гроші віддають на розграбування в Україні.
Але ж якщо не всі платники податків Євросоюзу так подумають - то, принаймі, так думають (але не вслух) керівники тих держав, і цей речник - в тім числі...
Але казати таке вголос - обісратися перед своїми виборцями та платниками податків.
Скоріше за все, всякі Лєпенши і так будуть використовувати цю тему для того, щоб на фоні антиукраїнства просувати свої інтереси.
Цікаво, як поживає Н. Шуфрич? Кажуть йому держзраду інкримінували?
Наверное ,также не уедет из страны
Как он в армию пошёл - **** **.....я
Кому отдали в руки НЕНЬКУ!!!
Эти ПОДОНКИ ее ГВАЛТУЮТ восьмой год!!!!!!