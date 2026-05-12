Єврокомісія про підозру Єрмаку: Антикорупційні органи в Україні працюють, ми слідкуємо

Андрій Єрмак на суді 12 травня

У Європейській комісії відреагували на вручення підозри від НАБУ та САП колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку та наголосили на боротьбі з корупцією.

Про це речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Реакція ЄС

За словами речника ЄК, розслідування справи щодо Єрмака свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють.

Мерсьє також заявив, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС, тому треба захищати відповідні інституції. Він додав, що Єврокомісія "уважно стежитиме за розвитком ситуації".

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Залишився таємничий "Вова". " скажите дети как его зовут" - Бу- ра- ти-но, Буратіно.
Патрушев підтвердить.
12.05.2026 18:02 Відповісти
Я не поспішав би завчасно радіти, бо як показує життя, буває так, що з великої чорної хмари і не капне - вітер пошумить, громи з блискавками відгуркочуть та покотяться далі, а лохи постоять, дивлячись вслід, гірко сплюнуть і скажуть, - Знов на*бали! -
Цікаво, як поживає Н. Шуфрич? Кажуть йому держзраду інкримінували?
12.05.2026 18:21 Відповісти
цей речник не захотів прокоментувати залученність самого Зе до злочинів дермака?
12.05.2026 18:10 Відповісти
Тепер все стало на свої місця.Ця вистава не тільки для лохторату .
12.05.2026 18:01 Відповісти
Ви помиляєтесь
12.05.2026 18:05 Відповісти
єрмаком вові по писку! По писку! Абис знав!
12.05.2026 18:09 Відповісти
Даааа... Потрапив ЗЄльонкін у халепу. 😁
І звалити не можна, і завадити не вийде, і після виборів *****.
12.05.2026 18:06 Відповісти
йому писда скоріше буде до виборів
12.05.2026 18:07 Відповісти
До виборів він недоторканий та непідслідний.
12.05.2026 18:11 Відповісти
Можливо у когось увірветься терпець і відправить йього потужника туди,де йому місце.Не повинна ця сволота жити!Такого геноциду Україна ще не знала
12.05.2026 18:15 Відповісти
Можливо. Правда хз, що буде після цього.

Варіантів багато від поганеньких до дуже *******.
Востаннє навіть коротке міжвладдя коштувало нам окупації Крима.
12.05.2026 18:20 Відповісти
Це було простіше виправити в 2022р.А куди гірше?Я не буду росписувати,бо отримаю бан
12.05.2026 18:22 Відповісти
Можливо я перебільшую.Україні важко буде оговтатись після ЗЕ.Багато виїхало людей,повертатись в розруху бажаючих не буде.Якщо мудрий наріт вибере ********** з трьох всім нам відомих кантидатур це буде цвях в кришку гроба.
12.05.2026 18:35 Відповісти
Оговтатися не буде складно.
Складно буде коли пару тижднів буде повний хаос.

Бо посиплеться вся ця срана пірамідка - ОП, ВР, КМУ, прокуратура, суди, СБУ, полііція. Хтось дасть дьору, хтось буде саботувати і прикидатися шлангом, як у 2014.

Чи ви думаєте, що всі ці "чіво ізволітє" добровільно підуть під ніж?
12.05.2026 18:51 Відповісти
Як каже Капiтан Очевиднiсть: боротьба з коррупцiею - це коли ii нема, а не коли корупцiонеру дають постфактум папiрець, а потiм вiдпускають за процент.

За час iснування цих безпорадних НАБУ, нiкого не було засуджено, а грошей державi повернуто в 16 разiв менше, нiж фiнансування цих НАБУ\САП\ВАКС.
12.05.2026 18:07 Відповісти
Тут вопрос к судам, а не к НАБУ
12.05.2026 18:10 Відповісти
Вы хоть в общих чертах представляете как работает уголовно-процессуальная система?

Когда становится известно правонарушение - орган, уполномоченный его расследовать, открывает уголовное дело. Это полиция, НАБУ, СБУ и тд. Проводит расследование, собирает доказательства в папочку.

После чего эту папочку передает в прокуратуру. Прокуратура - представляет сторону обвинения, истцом в данном случае является государство.

Прокуратура выступает с этим в суде.

Суд - не может выдумывать отсебятину, он ограничен действующими нормами закона, и может лишь принять это, или вот это.

И что именно он примет - зависит именно от того, с чем на суд придет прокурор, а с чем на суд придет прокурор - зависит от этих самых НАБУ.

В пленками - в суды никто не идет, любой адвокат да и судья поржут с этого "доказательства" и закроют дело за отсутствием состава преступления. Идут с документами, финансовыми выписками и свидетелями.

Причина в другом.

У этих антикоррупционных органов изначально не было задачи бороться с коррупцией. Была задача собирать папочки, как на нашей любимой Лубянке. Ну это надо быть абсолютно отбитым на голову, чтобы всерьез думать, что каким-то там американцам очень важно отсутствие коррупции в какой-то банановой республике, которую пол-Америки и на карте-то с первого раза не найдет.

А вот использовать эту коррупцию для давления - это да. Такая себе мини-версия острова Эпштейна =)
12.05.2026 18:29 Відповісти
На "вашей лубянкє"? 😁😁😁
12.05.2026 21:45 Відповісти
?
12.05.2026 23:32 Відповісти
Якась херня!Порційно викладують записи,щоб відволікти мудрий наріт!Які нах застави під час війни?Сизжені гроші це додаткові смерті на війні!!
12.05.2026 18:12 Відповісти
Є думка, що це залежить не від хотєлок окремих громадян.
12.05.2026 18:14 Відповісти
От i я про те.

Iснуе чiткий процесуальний алгоритм, чи не з самого зародження совка: викриття, пiдозра, розслiдування, суд, вирок.

Подiбнi справи взагалi вважаються найлегшими у кримiналiстицi, бо вiдсутнi пом'якшуючi обставини, потерпiлi, умисли та iнше - справа вiдкриваеться по факту. У 60-80 роках подiбнi розглядались ОБХСС за пару мiсяцiв, бо не треба було шукати якусь особливу доказову базу: бабло знайшли, надходження перевiрили, потратив бiльше нiж заробив - стаття, строк. Все.

А тут он Насiрова 9 рокiв маринують, де все очевидно навiть для дебiла.

Тому все це лише шоу, i нiчого крiм.
12.05.2026 18:19 Відповісти
Ну шо там, антинабушники, не слышу ваши вопли
12.05.2026 18:09 Відповісти
Поки ЗЄ президент, не чекайте.

І, доречі, це не у наших інтересах, щоб платники податків у ЄС питали, якого *** їх гроші віддають на розграбування в Україні.
12.05.2026 18:13 Відповісти
ой, і Ви праві...
Але ж якщо не всі платники податків Євросоюзу так подумають - то, принаймі, так думають (але не вслух) керівники тих держав, і цей речник - в тім числі...
12.05.2026 21:59 Відповісти
Так.
Але казати таке вголос - обісратися перед своїми виборцями та платниками податків.

Скоріше за все, всякі Лєпенши і так будуть використовувати цю тему для того, щоб на фоні антиукраїнства просувати свої інтереси.
12.05.2026 22:03 Відповісти
може НАБУ треба це зробити?
12.05.2026 18:13 Відповісти
треба...
12.05.2026 21:57 Відповісти
ти не стоять ,а сидіть будеш
12.05.2026 18:21 Відповісти
Не сій паніку веред лохторату .
12.05.2026 18:25 Відповісти
Андрюшечка обещает не уезжать из страны
Наверное ,также не уедет из страны
Как он в армию пошёл - **** **.....я
Кому отдали в руки НЕНЬКУ!!!
Эти ПОДОНКИ ее ГВАЛТУЮТ восьмой год!!!!!!
12.05.2026 18:24 Відповісти
Нарід же задоволений?Я щось не бачу невдоволення наріту.Якась корупція,ухилянти ще якась херня,але наріт задоволений
12.05.2026 18:27 Відповісти
Схоже, що навіть наймасштабніша корупція, яка підірвала обороноздатність та імідж країни, вже не дуже цікавить та хвилює електорат "потужного". Вони ще під наркозом квартального тролінгу.
12.05.2026 19:39 Відповісти
Не тільки корупція,а здача України найбільшої держави Європи!!Здав Україну мудрий наріт
12.05.2026 19:43 Відповісти
Як зараз шкодує єрмак, що якісь прості студенти не дали йому знищити НАБУ і САП. Я ж впевнений, що НАБУ і САП про це пам'ятають.
12.05.2026 20:05 Відповісти
... злодії повинні сидіти в тюрмі.
12.05.2026 20:54 Відповісти
 
 