На суд к Ермаку пришел Дмитренко, который занимается дискредитацией НАБУ, — ЦПК. ФОТО

На заседании по избранию меры пресечения Андрею Ермаку присутствует Дмитрий Дмитренко — лицо, непосредственно причастное к информационным атакам на антикоррупционные органы (НАБУ и САП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Что известно о деятельности Дмитренко

Начиная с апреля, на Telegram-канале INSIDER (владельцы которого имеют "броню" от СБУ) регулярно появляются видеоматериалы, направленные на подрыв репутации НАБУ. Главным героем этих роликов является именно Дмитренко.

Там Дмитренко, который до этого привез детский велосипед под здание НАБУ, пытается провоцировать сотрудников Бюро.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 3 апреля на анонимных Telegram-каналах обнародовали видеопровокацию, которую снимали перед входом в здание НАБУ.

Отметим, что Дмитренко также посещал заседания по делу ГБР против главы управления ЦПК Виталия Шабунина, а также заседания по делу экс-директора "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.









Кроме того, экс-разведчик Роман Червинский пришел в зал суда, где выбирают меру пресечения Ермаку.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

