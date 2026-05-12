3 521 21

На суд к Ермаку пришел Дмитренко, который занимается дискредитацией НАБУ, — ЦПК. ФОТО

На заседании по избранию меры пресечения Андрею Ермаку присутствует Дмитрий Дмитренко — лицо, непосредственно причастное к информационным атакам на антикоррупционные органы (НАБУ и САП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Что известно о деятельности Дмитренко

Начиная с апреля, на Telegram-канале INSIDER (владельцы которого имеют "броню" от СБУ) регулярно появляются видеоматериалы, направленные на подрыв репутации НАБУ. Главным героем этих роликов является именно Дмитренко.

Там Дмитренко, который до этого привез детский велосипед под здание НАБУ, пытается провоцировать сотрудников Бюро.

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 3 апреля на анонимных Telegram-каналах обнародовали видеопровокацию, которую снимали перед входом в здание НАБУ.
  • Отметим, что Дмитренко также посещал заседания по делу ГБР против главы управления ЦПК Виталия Шабунина, а также заседания по делу экс-директора "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Дмитрий Дмитренко
Кроме того, экс-разведчик Роман Червинский пришел в зал суда, где выбирают меру пресечения Ермаку.

Роман Червинский

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

+23
Пану Червінському пошана!
12.05.2026 18:34 Ответить
+19
Ні він звичайний підр який сидів на зарплаті зевилупків. Зараз намагається допомогти злодіям.
12.05.2026 18:37 Ответить
+16
Дмитренко - неандерталець? Надбровні дуги свідчать про це...
12.05.2026 18:34 Ответить
ми з тамаром ходим паром...
12.05.2026 18:31 Ответить
Розворушилось гадюче кубло. Повилазила вся нечисть.
12.05.2026 18:35 Ответить
«Як побачите Табачникова, то заплюйте йому всю його собачу морду»
Т.Шевченко
12.05.2026 20:09 Ответить
Так хоч на предка людини схожий а ти свинособачий висер на кого схожий на псятину чи свинство
12.05.2026 19:30 Ответить
Скільки платять ?
12.05.2026 20:15 Ответить
Так ваше улюблене "набу" відмазало зєлю і сказало що він "нє прі дєлах".
12.05.2026 18:36 Ответить
А Дмитренко інвалід? Чому не в армії? Каракай ви де? Чому його не називаєте ухилянтом? Чому постійно рабська психологія гнобити слабших за себе? Чому на такого як Дмитренко рота не відкриваєте борці з ухилом? Бо там можуть ще й " кабіну набити". А звичайний люд ви героїчно в окопи відправляєте.
12.05.2026 18:38 Ответить
Що ж у нас за країна така, що дмитренки, єрмаки та зеленські безкарно залишаються живими та неушкодженими на волі попри все, що нагидили країні та людям...
12.05.2026 19:01 Ответить
Хто ці самогубці?

12.05.2026 19:33 Ответить
А ось те зліва - це старша сестра пухлого кіма?
12.05.2026 20:55 Ответить
Дмитренко прийшов по завданню СБУ. А СБУ поставив задачу сам єрмак.
12.05.2026 20:03 Ответить
ну як шо вже на дмитренко оглядатися, та натякати ,шо воно може надерти ср* ку НАБУ-ЦПК ...тоді ой .... ...
12.05.2026 20:07 Ответить
рекомендую адекватним
Пан Луценко.
https://www.youtube.com/watch?v=Anjvgvtxz9k
12.05.2026 20:38 Ответить
А де Серлєщ? Невже здрейфила кімнатна собачка?
12.05.2026 21:31 Ответить
 
 