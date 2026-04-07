СБУ оказывает давление на антикоррупционные органы Украины, - Клименко

САП: СБУ оказывает давление на антикоррупционные органы Украины

Глава САП Александр Клименко заявил о системном давлении со стороны Службы безопасности Украины на антикоррупционные органы и срывах операций НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Клименко сказал в эксклюзивном интервью Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что САП сталкивается с "сопротивлением системы", прежде всего со стороны правоохранительных органов, среди которых он выделил СБУ. В качестве примера он привел инцидент в Сумской области, где, по его словам, во время проведения антикоррупционного производства был задержан детектив НАБУ, что привело к срыву операции.

"Это сорвало нашу операцию, потому что планировалось задержание большего количества лиц, но все сорвалось, произошла утечка, фигуранты после передачи средств были предупреждены о том, что НАБУ работает", - отметил глава САП.

Клименко не понимает, почему СБУ так относится к САП и НАБУ

Он также прокомментировал информацию об обнаружении прослушивания у детектива НАБУ, отметив, что в САП таких случаев не фиксировали, однако не исключают их наличия. Клименко напомнил, что речь идет о подразделениях, которые занимаются расследованием преступлений в сфере обороны, в частности и в отношении СБУ.

Клименко заявил, что не понимает причин такого отношения СБУ к антикоррупционным органам, ведь, по его словам, борьба с коррупцией является элементом обеспечения национальной безопасности. Он подчеркнул, что САП и НАБУ должны работать вместе с СБУ как партнеры. "СБУ должна быть заинтересована в том, чтобы мы раскрывали эти преступления. Но в реальности мы видим абсолютно противоположную систему", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Процессуальный "футбол": как юристы Sense нашли дело о слежке за Юрием Бутусовым, которое исчезло с радаров НАБУ

В то же время руководитель САП привел еще один случай, который, по его словам, свидетельствует о системном противодействии работе НАБУ. По его утверждению, сотрудники СБУ прослушивали телефон детектива бюро, который расследовал дело о таможне, и передавали информацию о его действиях и местонахождении представителям таможенных органов.

"Операция сорвалась. И мы задокументировали эту переписку между сотрудниками СБУ и сотрудниками таможни", - отметил Клименко.

По его словам, проблема заключается в том, что нереформированные правоохранительные органы оказывают давление на реформированные, что, по его мнению, подрывает эффективность борьбы с коррупцией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пиарщик Зеленского Петров устроил провокацию под НАБУ. Причастные идентифицированы, - Железняк. ВИДЕО

Клименко- подсказываю что делать. В первую очередь пересажать всё руководство СБУ.
07.04.2026 08:23 Ответить
Ви ж знаєте шо за вами слідкують - шифруйтесь
07.04.2026 08:24 Ответить
В розвідників по факту має бути більше можливостей для стеження ніж у детективів та прокурорів.
07.04.2026 08:36 Ответить
Поганому танцюристу заважають .... НОГИ
07.04.2026 08:35 Ответить
 
 