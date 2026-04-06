Процессуальный "футбол": как юристы Sense нашли дело о слежке за Юрием Бутусовым, которое исчезло с радаров НАБУ

Команда Sense продолжает борьбу за присвоение статуса потерпевшего журналисту и военнослужащему Юрию Бутусову.

О том, как дело о слежке за г-ном Бутусовым исчезло с радаров НАБУ, команда Sense писала ранее в новости "Процессуальный "футбол" вместо расследования: как дело о слежке за Юрием Бутусовым исчезло с радаров НАБУ" от 26.02.2026, сообщает Цензор.НЕТ

Кратко напомним: суд обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР по ст. 171, 182 УК Украины по заявлению г-на Бутусова, что было выполнено. Однако статуса потерпевшего г-н Бутусов так и не получил из-за нежелания детективов признавать г-на Бутусова потерпевшим, быстрой смены подследственности и направления материалов в органы Национальной полиции Украины, которые на определенный промежуток времени исчезли: НАБУ утверждало, что материалы направлены по подследственности, а Главное управление Национальной полиции в г. Киеве и Соломенское управление Национальной полиции в г. Киеве продолжали утверждать, что материалы дела г-на Бутусова от НАБУ не поступали.

Такое положение дел обусловило необходимость обращения с заявлением в Офис Генерального прокурора и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с целью выяснения местонахождения дела о слежке за Юрием Бутусовым, ведь отсутствие информации о местонахождении указанного дела делает невозможным ознакомление с материалами указанного дела, а также продолжение борьбы за предоставление статуса потерпевшего Юрию Бутусову.

В письме от 30.03.2026 Главного управления Национальной полиции в г. Киеве сообщалось, что 18.03.2026 материалы дела о слежке за Юрием Бутусовым поступили в Соломенское управление Национальной полиции в г. Киеве, а 30.03.2026 подследственность данного дела определена за Соломенским управлением Национальной полиции в г. Киеве.

Фрагмент письма от 30.03.2026 за подписью заместителя начальника ГУНП в г. Киеве Андрея Цирульникова

Юридический комментарий

"Установление местонахождения материалов дела о слежке за Юрием Бутусовым – положительный шаг, который даст возможность наконец ознакомиться с материалами дела и обязать уполномоченных лиц признать Юрия Бутусова потерпевшим и инициировать проведение следственных действий для привлечения виновных лиц к ответственности", – отмечает управляющий партнер SENSE Дмитрий Круговой.

В ближайшее время адвокаты SENSE подадут ходатайство об ознакомлении с материалами дела и повторное ходатайство о признании Юрия Бутусова потерпевшим уже в Соломенское управление Национальной полиции в г. Киеве. SENSE продолжает защиту прав и интересов украинских военнослужащих и требует от органа досудебного расследования проводить на должном уровне расследование фактов сбора информации о журналисте и военнослужащем в интересах страны-агрессора.

