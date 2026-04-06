Процесуальний "футбол": як юристи Sense віднайшли справу про стеження за Юрієм Бутусовим, яка зникла з радарів НАБУ
Команда Sense продовжує боротьбу за надання статусу потерпілого журналісту та військовослужбовцю Юрію Бутусову.
Про те, як справа про стеження за паном Бутусовим зникла з радарів НАБУ, команда Sense писала раніше в новині "Процесуальний "футбол" замість розслідування: як справа про стеження за Юрієм Бутусовим зникла з радарів НАБУ" від 26.02.2026, повідомляє Цензор.НЕТ
Коротко нагадаємо: суд зобовʼязав НАБУ внести відомості до ЄРДР за ст. 171, 182 КК України за заявою пана Бутусова, що було виконано. Проте статусу потерпілого пан Бутусов так і не отримав через небажання детективів визнавати пана Бутусова потерпілим, швидку зміну підслідності та направлення матеріалів до органів Національної поліції України, які на певний проміжок часу зникли: НАБУ стверджувало, що матеріали скеровані за підслідністю, а Головне управління Національної поліції у м. Києві та Соломʼянське управління Національної поліції у м. Києві продовжувало стверджувати, що матеріали справи пана Бутусова від НАБУ не надходили.
Такий стан речей зумовив необхідність звернення із заявою до Офісу Генерального прокурора та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою зʼясування місця знаходження справи про стеження за Юрієм Бутусовим, адже відсутність інформації про місцезнаходження вказаної справи унеможливлює ознайомлення із матеріалами вказаної справи, а також продовження боротьби за надання статусу потерпілого Юрію Бутусову.
У листі від 30.03.2026 Головне управління Національної поліції у м. Києві повідомило, що 18.03.2026 матеріали справи про стеження за Юрієм Бутусовим надійшли до Соломʼянського управління Національної поліції в м. Києві, а 30.03.2026 підслідність даної справи визначена за Соломʼянським управлінням Національної поліції в м. Києві.
Фрагмент листа від 30.03.2026 за підписом заступника начальника ГУНП у м. Києві Андрія Цирульнікова
Юридичний коментар
"Встановлення місцезнаходження матеріалів справи про стеження за Юрієм Бутусовим – позитивний крок, який дасть можливість нарешті ознайомитися із матеріалами справи та зобовʼязати уповноважених осіб визнати Юрія Бутусова потерпілим й ініціювати проведення слідчих дій для притягнення винних осіб до відповідальності", – зазначає керуючий партнер SENSE Дмитро Круговий.
Найближчим часом адвокати SENSE подадуть клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та повторне клопотання про визнання Юрія Бутусова потерпілим вже до Соломʼянського управління Національної поліції в м. Києві. SENSE продовжує захист прав та інтересів українських військовослужбовців та вимагає від органу досудового розслідування здійснювати на належному рівні розслідування фактів збору інформації про журналіста і військовослужбовця в інтересах країни-агресора.
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