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Новости Видео Давление на НАБУ
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Пиарщик Зеленского Петров устроил провокацию под НАБУ. Причастные идентифицированы, - Железняк. ВИДЕО

В пятницу, 3 апреля, на анонимных Telegram-каналах появилось провокационное видео, снятое перед входом в здание НАБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Впоследствии благодаря видео с камер наблюдения удалось установить не только личности тех, кто снимал это видео, но и тех, кто за этим стоит, говорит нардеп.

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О ком идет речь?

Первый — Дмитрий Дмитренко, 1998 г.р. Ранее его видели возле суда над председателем правления ЦПК Виталием Шабуниным, а также на судебных заседаниях по делу экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Провокация у дверей НАБУ: Железняк рассказал подробности

Провокация у дверей НАБУ: Железняк рассказал подробности

"Дмитренко занимается спортом, имеет прозвище "Кабан". На него в свое время были оформлены несколько фиктивных фирм, также у него фиксировали административные нарушения - в частности, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без документов. От мобилизации у него есть отсрочка по уходу за родителями", - отметил нардеп.

Второй участник видео - Андрей Деренивский.

Провокация у дверей НАБУ: Железняк рассказал подробности

"Он тоже из спортивной среды (дзюдо и кикбоксинг) и связан с клубом, откуда, по данным расследования, могли привлекаться люди для подобных акций. На него оформлены несколько компаний, входящих в группу активов, связанных с подсанкционной группой "Юнигран" и бизнесом Игоря Наумца, гражданина РФ.

Деренивский ранее уже фигурировал в подобных историях. В частности, он участвовал в митинге под домом политика Виктории Сюмар. Сам даже публиковал в соцсетях фото с этой акции", — рассказал Железняк.

По данным парламентария, оба жили в доме на Днепровской набережной в Киеве, занимались вместе спортом и имеют общие фото.

"Еще в 2017 году на них были оформлены земельные участки (по два гектара), которые затем передали на фирму; сейчас прокуратура пытается вернуть эти земли государству.

Отдельная деталь касается Деренивского. Формально с апреля 2023 года он числится проходящим военную службу или обучающимся в военном учебном заведении. Но его активность в Киеве и участие в различных акциях вызывают вопросы - не идет ли речь о фиктивном оформлении. Мы это скоро проверим", - отметил нардеп.

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С кем их связывают?

"Деренивского наши источники связывают с Петровым. И это точно имеет смысл, потому что тот несколько раз привлекал его и детей из спортклуба к подобным акциям.

Но Дмитренко еще фигурировал в "группе поддержки СБУ" на суде по Шабунину. Да и то, как снова на телеграм-каналах СБУ синхронно распространили это видео, тоже дает возможность предполагать их здесь роль", - подытожил нардеп.

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Автор: 

НАБУ (4865) Telegram (179) Железняк Ярослав (616)
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Топ комментарии
+28
Тітушки татарова тепер без балаклав, тепер за ними потужний Лідор стоїть
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06.04.2026 10:48 Ответить
+13
З'явилися "тітушки" старої влади януковича, яку заспускають нові антимайданівці Голобородька - петрови і іванови. Слугориги, як і колись "риги" витруть об них свої брудні ноги і відійдуть в сторону, а відповідати прийдеться їм. Україна це вже проходила. Крім провокацій молоді регілнали - слуги, нічого нового не придумали, бо по вуха у зеленому бруді корупції.
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06.04.2026 10:59 Ответить
+12
"Він теж зі спортивного середовища (дзюдо та кікбоксинг) і пов'язаний із клубом, звідки, за даними розслідування, могли залучатися люди для подібних акцій. На ньому оформлені кілька компаній, які входять до групи активів, пов'язаних із підсанкційною групою "Юнігран" та бізнесом Ігоря Наумця, громадянина РФ. Джерело: https://censor.net/ua/v3609045,
а чому ці люди досі не залучаються до захисту України від кідарів?
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06.04.2026 10:55 Ответить

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