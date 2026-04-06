Пиарщик Зеленского Петров устроил провокацию под НАБУ. Причастные идентифицированы, - Железняк. ВИДЕО

В пятницу, 3 апреля, на анонимных Telegram-каналах появилось провокационное видео, снятое перед входом в здание НАБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Впоследствии благодаря видео с камер наблюдения удалось установить не только личности тех, кто снимал это видео, но и тех, кто за этим стоит, говорит нардеп.

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О ком идет речь?

Первый — Дмитрий Дмитренко, 1998 г.р. Ранее его видели возле суда над председателем правления ЦПК Виталием Шабуниным, а также на судебных заседаниях по делу экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Дмитренко занимается спортом, имеет прозвище "Кабан". На него в свое время были оформлены несколько фиктивных фирм, также у него фиксировали административные нарушения - в частности, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без документов. От мобилизации у него есть отсрочка по уходу за родителями", - отметил нардеп.

Второй участник видео - Андрей Деренивский.

"Он тоже из спортивной среды (дзюдо и кикбоксинг) и связан с клубом, откуда, по данным расследования, могли привлекаться люди для подобных акций. На него оформлены несколько компаний, входящих в группу активов, связанных с подсанкционной группой "Юнигран" и бизнесом Игоря Наумца, гражданина РФ.

Деренивский ранее уже фигурировал в подобных историях. В частности, он участвовал в митинге под домом политика Виктории Сюмар. Сам даже публиковал в соцсетях фото с этой акции", — рассказал Железняк.

По данным парламентария, оба жили в доме на Днепровской набережной в Киеве, занимались вместе спортом и имеют общие фото.

"Еще в 2017 году на них были оформлены земельные участки (по два гектара), которые затем передали на фирму; сейчас прокуратура пытается вернуть эти земли государству.

Отдельная деталь касается Деренивского. Формально с апреля 2023 года он числится проходящим военную службу или обучающимся в военном учебном заведении. Но его активность в Киеве и участие в различных акциях вызывают вопросы - не идет ли речь о фиктивном оформлении. Мы это скоро проверим", - отметил нардеп.

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С кем их связывают?

"Деренивского наши источники связывают с Петровым. И это точно имеет смысл, потому что тот несколько раз привлекал его и детей из спортклуба к подобным акциям.



Но Дмитренко еще фигурировал в "группе поддержки СБУ" на суде по Шабунину. Да и то, как снова на телеграм-каналах СБУ синхронно распространили это видео, тоже дает возможность предполагать их здесь роль", - подытожил нардеп.

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