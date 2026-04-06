Піарник Зеленського Петров влаштував провокацію під НАБУ. Ідентифіковано причетних, - Железняк. ВIДЕО

У п'ятницю, 3 квітня, на анонімних Telegram-каналах оприлюднили відео-провокацію, яку знімали перед входом у будівлю НАБУ.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Згодом завдяки відео з камер спостереження вдалося встановити не лише особи тих, хто знімав це відео, але й тих, хто за цим стоїть, каже нардеп.

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Про кого йдеться?

Перший - Дмитро Дмитренко, 1998 р.н. Раніше його бачили біля суду над головою правління ЦПК Віталієм Шабуніним, а також на судових засіданнях у справі ексглави "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Дмитренко займається спортом, має прізвисько Кабан. На нього свого часу були оформлені кілька фіктивних фірм, також у нього фіксували адміністративні порушення - зокрема керування автомобілем у нетверезому стані та без документів. Від мобілізації він має відстрочку по догляду за батьками", - зазначив нардеп.

Другий учасник відео - Андрій Деренівський.

"Він теж зі спортивного середовища (дзюдо та кікбоксинг) і пов’язаний із клубом, звідки, за даними розслідування, могли залучатися люди для подібних акцій. На ньому оформлені кілька компаній, які входять до групи активів, пов’язаних із підсанкційною групою "Юнігран" та бізнесом Ігоря Наумця, громадянина РФ.

Деренівський раніше вже з’являвся у схожих історіях. Зокрема, він брав участь у мітингу під будинком політикині Вікторії Сюмар. Сам навіть публікував у соцмережах фото з цієї акції", - розповів Железняк.

За даними парламентаря, обоє жили у будинку на Дніпровській набережній у Києві. Займалися разом спортом і мають спільні фото.

"Ще у 2017 році на них були оформлені земельні ділянки (по два гектари), які потім передали на фірму; зараз прокуратура намагається повернути ці землі державі.

Окрема деталь стосується Деренівського. Формально з квітня 2023 року він значиться таким, що проходить військову службу або навчається у військовому закладі. Але його активність у Києві та участь у різних акціях викликає питання — чи не йдеться про фіктивне оформлення. Ми це скоро перевіримо", - зазначив нардеп.

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З ким їх пов'язують?

"Деренівського наші джерела привʼязують до Петрова. І це точно має сенс, тому що той декілька разів залучав його і дітей зі спортклубу до подібних акцій.



Але Дмитренко ще фігурував у "групі підтримки СБУ" на суді по Шабуніну. Та і те, як знову на СБУшних телеграм каналах синхронно поширили це відео, теж дає можливість припускати їх тут роль", - підсумував нардеп.

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