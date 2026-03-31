Влада не відмовилась від ідеї купити російські реактори у Болгарії, майже нікого з людей Міндіча не звільнили, - Железняк

Влада не відмовилася від ідеї придбати російські реактори для АЕС у Болгарії, проте за 5 місяців уряд не звільнив майже нікого з людей Міндіча.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, парламентар прокоментував заяву президента Зеленського, що Україна готова до продовження співробітництва з Болгарією в напрямку блоків для атомних електростанцій.

"Звичайно готові))) За 5-ть місяців Уряд майже нікого з людей Міндіча не звільнив, особливо в Енергоатомі… Тож можна за 60 млрд грн купувати російський ядерний мотлох. Тим більше, люди, які 10-15% з будівництва готові перекрутити на офшори теж на звʼязку ))) З Тель-Авіва", - зазначив Железняк.

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Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

11 лютого 2025 року Рада підтримала придбання блоків для ХАЕС у Болгарії.

Пізніше Болгарія передумала продавати російські реактори для Хмельницької АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

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