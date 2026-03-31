Влада не відмовилась від ідеї купити російські реактори у Болгарії, майже нікого з людей Міндіча не звільнили, - Железняк
Влада не відмовилася від ідеї придбати російські реактори для АЕС у Болгарії, проте за 5 місяців уряд не звільнив майже нікого з людей Міндіча.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, парламентар прокоментував заяву президента Зеленського, що Україна готова до продовження співробітництва з Болгарією в напрямку блоків для атомних електростанцій.
"Звичайно готові))) За 5-ть місяців Уряд майже нікого з людей Міндіча не звільнив, особливо в Енергоатомі… Тож можна за 60 млрд грн купувати російський ядерний мотлох. Тим більше, люди, які 10-15% з будівництва готові перекрутити на офшори теж на звʼязку ))) З Тель-Авіва", - зазначив Железняк.
Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС
- У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
- Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.
- 11 лютого 2025 року Рада підтримала придбання блоків для ХАЕС у Болгарії.
- Пізніше Болгарія передумала продавати російські реактори для Хмельницької АЕС.
Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.
Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).
На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.
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