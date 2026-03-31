РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11043 посетителя онлайн
Новости Реакторы для Хмельницкой АЭС
1 337 13

Власти не отказались от идеи купить российские реакторы у Болгарии, почти никого из людей Миндича не уволили, - Железняк

Власти не отказались от идеи приобрести российские реакторы для АЭС в Болгарии, однако за 5 месяцев правительство не уволило практически никого из сотрудников Миндича.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, парламентарий прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Болгарией в сфере блоков для атомных электростанций.

"Конечно, готовы))) За 5 месяцев правительство почти никого из людей Миндича не уволило, особенно в "Энергоатоме"… Так что можно за 60 млрд грн покупать российский ядерный хлам. Тем более, люди, которые готовы перевести 10-15% от строительства в офшоры, тоже на связи ))) Из Тель-Авива", - отметил Железняк.

Читайте: Когда кто-то не голосовал за приобретение российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, - СМИ

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

  • В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
  • Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.
  • 11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.
  • Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

Читайте: "Энергоатом" заказал автобусы для Хмельницкой АЭС на 8% дороже прежней цены

Автор: 

АЭС (568) Железняк Ярослав (570) Хмельницкая АЭС (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
це не влада, це диверсійна група москалів, яка має абсолютну владу і завдяки якій ці диверсанти тупо нищать Україну з середини.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:54 Ответить
+7
Це уже не смішно.....(((((
показать весь комментарий
31.03.2026 12:45 Ответить
+6
Зелена клептократія
показать весь комментарий
31.03.2026 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У влады идей много, но как оказалось денег мало.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:42 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
31.03.2026 12:49 Ответить
ЕВРЕЙЧИКИ крадуть всі що можуть а їх друзяки МОСКАЛИКИ нас вбивають - такий в нас тандем
показать весь комментарий
31.03.2026 12:53 Ответить
показать весь комментарий
Светит хороший шлагбаумный гешефт,у квартальщиков текут слюньки и потеют ладошки к которым может прилипнуть много пачек зелёных бумажек.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:57 Ответить
Таке маніакальне бажання купити щось кацапське як кричущий банер про корупцію.
показать весь комментарий
31.03.2026 12:59 Ответить
Коди вже ці вибори? Ми б відмовились на них від цієї влади, корупції нею організованої, оціх реакторів і багато ще від чого, що породила ця влада.
показать весь комментарий
31.03.2026 13:21 Ответить
" ... Цю зграю ліквідаторів Української Державності чекає трибунал. Вони не мають ні совісті, ні патріотизму, ні віри. Ці покидьки прийшли розпродати державні прибуткові підприємства та землю. Україна наближається до критичної межі збереження нашої державності та існування Українського народу. Настає час, коли кожен вимушений буде визначитись і діяти. Діяти задля нашої спільної перемоги!"
(С. Хмара).
показать весь комментарий
31.03.2026 13:34 Ответить
От і фсьо !
показать весь комментарий
31.03.2026 13:44 Ответить
Отже, зробимо висновок, перебування Зе на найвищий посаді в Україні претворилося на екзистенційну кризу всієї влади.
показать весь комментарий
31.03.2026 13:54 Ответить
Як же звільнити людей Міндіча, коли сам президент в долі?
показать весь комментарий
31.03.2026 13:59 Ответить
 
 