Власти не отказались от идеи купить российские реакторы у Болгарии, почти никого из людей Миндича не уволили, - Железняк

Власти не отказались от идеи приобрести российские реакторы для АЭС в Болгарии, однако за 5 месяцев правительство не уволило практически никого из сотрудников Миндича.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, парламентарий прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Болгарией в сфере блоков для атомных электростанций.

"Конечно, готовы))) За 5 месяцев правительство почти никого из людей Миндича не уволило, особенно в "Энергоатоме"… Так что можно за 60 млрд грн покупать российский ядерный хлам. Тем более, люди, которые готовы перевести 10-15% от строительства в офшоры, тоже на связи ))) Из Тель-Авива", - отметил Железняк.

Читайте: Когда кто-то не голосовал за приобретение российских блоков для ХАЭС, народным депутатам передавали "приветы" от президента, - СМИ

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.

11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.

Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 - на 25%.

Читайте: "Энергоатом" заказал автобусы для Хмельницкой АЭС на 8% дороже прежней цены