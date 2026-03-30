Украина готова продолжить сотрудничество с Болгарией по блокам для АЭС, - Зеленский

Зеленский подтвердил готовность Украины приобрести болгарские реакторы для АЭС

Украина готова к продолжению сотрудничества с Болгарией в сфере производства блоков для атомных электростанций.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украина готова к продолжению сотрудничества

"На мой взгляд, мы просто даем сигнал, что мы готовы к продолжению сотрудничества в направлении блоков для атомной станции. Почему? У нас есть атомные станции, это рассчитано. Россия покупала шесть блоков атомной генерации в Украине. Эта энергетика достаточно дешевая. Могла бы помогать и украинцам, и экспортировать эту помощь в другие страны, включая, наверное, Восточную Европу и Молдову, которая страдает от большого дефицита", — сказал глава государства.

Он отметил, что пока Украина не может этого сделать. Однако необходимая для этого инфраструктура построена.

"Два блока, которые могут приносить пользу Украине, Болгарии, приносить деньги, приносить помощь людям, должны работать, на наш взгляд, но сегодня решение, безусловно, за болгарской стороной", — отметил Зеленский.

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

  • В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
  • Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.
  • 11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.
  • Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 — на 25%.

АХАХАХАХАХАХХА КОМУ ШО а еврейчики за старе - КРАСТИ. Цікаво в них є інші інстинкти?
Галущенко пішов але діло його живе
наш посол в Болгарії, це питання вже обсмоктала...
Воно таки пустоголове. Хоча... Може в тій зеленій макітрі ще залишились недоїдки напівтеплої мівіни, але розуму найвеличнішій голові це не додає...
Це якийсь лютий пес Дець...
Коли ця тварюка сі вгамує?
Хитродупий Зеленський далі за своє - вже дуже ''по-любили'' бандюки Зеленського ці застарілі москальські реактори - ''потужне'' джерело розкрадання бюджетних коштів.
Он до чого скавчання про кредит
Ішак бидлом безтолковим був, ним і залишився. Це обкурене чмо взагалі поза реальністю та здоровим глуздом.
шахеди кожен день по наших містах падають, на ЗСУ грошей замало, все на волонтерах, біженці зі сходу, ціни на харчи піднялись, але у зеленого мародера схема деребанити дербюджет досі свербить.
А Гетманцев каже про фінінсову катастрофу у квітні, грошей ні військо може не бути.
Ця болгарська мутка з російським реактором - крадіжка світового масштабу на очах у всіх українців. Під бурмотіння про енергетичну незалежність...
Схоже він розуму не наберется ніколи ,ти недоумку мавби подумати чим будеш платити вйськовим і бюджетникам якщо не буде розблокований кредит ЄС на 90 мільярдів євро ,а купувати під ча війни російські реактори це вже треба бути ворогом ,говорили що без Єрмака все піде по іншому ,ні вся біда в цьому президенті.
Що саме цікаве, що якщо задавати подібні питання групам оповіщення чи подобаються їм такі ініціатіви, то вони скажуть шо палітікой нє інтірісуюца
Пане голобородько, ви уху їли???
"На мій погляд, ми даємо просто сигнал, що ми готові до продовження співробітництва в напрямку блоків для атомної станції. Чому? У нас є атомні станції, це розраховано. Росія купувала шість блоків атомної генерації в Україні. Ця енергетика достатньо дешева. Могла б допомагати і українцям, і експортувати цю допомогу в інші країни, включаючи, напевно, Східну Європу і Молдову, яка потерпає від великого дефіциту",- сказав глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3607978

Хтось здатен це зрозуміти? як енергетика могла би експортувати допомогу? і при чому тут росія з 6-ма блоками? і що це за новий вид співробітництва - в напрямку блоків? таке відчуття, що хтось забув оратора відключити від генератора випадкових фраз!
Та ви задрали з тою паРашинською рухляддю.ЗЕленим уродам більше зайнятись нічим,що знову почали продвигати закупку гівна кацапського?
Там справа не в кацапських реакторах, а у грошах, які збираються с3,14здити. Невже сподіваються на ті гроші знову виграти на виборах? Хоча, які вибори? А головне, коли?
Воно все ще бажае вкрасти....
Шо, апять? (с). Упертість - перша ознака тупості. І воно ще й злопам'ятне, сук@. Дурне і злопам'ятне. Його треба прибирати. Як? Як завгодно...
