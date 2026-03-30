Украина готова продолжить сотрудничество с Болгарией по блокам для АЭС, - Зеленский

Украина готова к продолжению сотрудничества с Болгарией в сфере производства блоков для атомных электростанций.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Украина готова к продолжению сотрудничества

"На мой взгляд, мы просто даем сигнал, что мы готовы к продолжению сотрудничества в направлении блоков для атомной станции. Почему? У нас есть атомные станции, это рассчитано. Россия покупала шесть блоков атомной генерации в Украине. Эта энергетика достаточно дешевая. Могла бы помогать и украинцам, и экспортировать эту помощь в другие страны, включая, наверное, Восточную Европу и Молдову, которая страдает от большого дефицита", — сказал глава государства.

Он отметил, что пока Украина не может этого сделать. Однако необходимая для этого инфраструктура построена.

"Два блока, которые могут приносить пользу Украине, Болгарии, приносить деньги, приносить помощь людям, должны работать, на наш взгляд, но сегодня решение, безусловно, за болгарской стороной", — отметил Зеленский.

Закупка энергоблоков российского производства для ХАЭС

В январе 2025 года Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг полностью изменил текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, чтобы позволить "Энергоатому" купить в Болгарии произведенные в России реакторы для достройки третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Комитет аннулировал текст принятого в первом чтении законопроекта №11392, который предусматривал внесение изменений в ряд законов о функционировании рынка электроэнергии, и перед вторым чтением заменил его совершенно другим текстом, разрешающим покупку реакторов.

11 февраля 2025 года Рада поддержала приобретение блоков для ХАЭС в Болгарии.

Позже Болгария передумала продавать российские реакторы для Хмельницкой АЭС.

Речь идет о приобретении изготовленных "Росатомом" энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС "Белене" в Болгарии. В 2012 году Болгария отказалась от строительства станции. В июле 2023 года парламент Болгарии поручил провести переговоры с Украиной о продаже реакторов ВВЭР-1000 российского производства на сумму более 600 млн евро.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000. Энергоблок №3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок №4 — на 25%.

