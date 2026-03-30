Україна готова продовжити співпрацю з Болгарією щодо блоків для АЕС, - Зеленський

Україна готова до продовження співробітництва з Болгарією в напрямку блоків для атомних електростанцій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Україна готова до продовження співпраці

"На мій погляд, ми даємо просто сигнал, що ми готові до продовження співробітництва в напрямку блоків для атомної станції. Чому? У нас є атомні станції, це розраховано. Росія купувала шість блоків атомної генерації в Україні. Ця енергетика достатньо дешева. Могла б допомагати і українцям, і експортувати цю допомогу в інші країни, включаючи, напевно, Східну Європу і Молдову, яка потерпає від великого дефіциту",- сказав глава держави.

Він зауважив, що наразі Україна не може це зробити. Однак необхідна інфраструктура для цього побудована.

"Два блоки, які можуть приносити допомогу Україні, Болгарії, приносити гроші, приносити допомогу людям - мають працювати на наш погляд, але сьогодні рішення за болгарською стороною безумовно",- зазначив Зеленський.

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Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

11 лютого 2025 року Рада підтримала придбання блоків для ХАЕС у Болгарії.

Пізніше Болгарія передумала продавати російські реактори для Хмельницької АЕС.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

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