Прогресу у будівництві енергоблоків ХАЕС з американськими реакторами немає, але "Енергоатом" вже платить, – Westinghouse

Будівництво енергоблоків №5 та №6 на Хмельницькій АЕС з реакторами американської компанії Westinghouse АР-1000 може розпочатися лише після завершення повномасштабної війни в Україні.

Про це президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Що стосується проєкту на Хмельницький АЕС, на цей момент триває активна фаза планування. Власне, прогресу в будівництві, на жаль, наразі немає, тому що триває війна, і компанія не має можливості послати своїх співробітників в Україну. Але щойно війна завершиться, ми почнемо це робити, і можу вас запевнити, що я буду першим з представників Westinghouse, хто приїде в Україну", – розповів Ліпман.

За його словами, водночас підготовка до будівництва енергоблоків триває за трьома напрямками.

По-перше, Westinghouse передасть "Енергоатому" симулятор для тренування персоналу для роботи з реакторами АР-1000. По-друге, триває робота з Американським експортно-імпортним банком в питанні фінансування добудови енергоблоків №5 та №6 на ХАЕС.

"Це необхідно для того, аби розпочати наступний, інженерний етап проєкту... На інженерному етапі ми маємо розробити й надати пакети даних про реакторні системи. Вони потрібні для ліцензування, для регулювання, а також будуть використовуватися для визначення вартості проєкту і подальшої співпраці з українським регулятором у ядерній сфері", – пояснив Ліпман.

Водночас представник Westinghouse нагадав, що "Енергоатом" вже підписав угоду з купівлі обладнання для реактора АР-1000 зі скасованого проєкту в США. За його словами, українська компанія вже сплачує за це обладнання, хоча до кінця війни не зможе його отримати.

"Це обладнання наразі є в компанії, а "Енергоатом" покроково сплачує за нього відповідно до цієї угоди. Із завершенням війни компанія буде готова це обладнання надати. Таким чином, на момент завершення війни буде готова інженерна частина, будуть натреновані люди і буде готове до відправки обладнання", – додав Ліпман.

Як повідомлялось, раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що наразі немає прогресу у переговорах з Болгарією щодо продажу нею корпусів реакторів ВВЕР-1000 для добудови блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, тому Україна опрацьовує альтернативні варіанти для завершення їх будівництва.

Водночас вона запевнила, що продовжується співпраця з Westinghouse щодо будівництва блоків №5 та №6 Хмельницької АЕС за їхньою технологією. При цьому "Енергоатом" продовжує закуповувати техніку та обладнання для добудови блоків ХАЕС.

Нагадаємо, "Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 – ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000.