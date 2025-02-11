УКР
Рада підтримала закупівлю двох російських реакторів для ХАЕС

Рада підтримала закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС

Парламент підтримав закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада дала старт "Великому атомному крадівництву" і витратить 1 млрд $ на російський реактор. Тепер десятки мільярдів з підняття вам та всьому населенню тарифів піде кудись у Болгарію для купівлі російських реакторів! (о добре (якщо так можна сказати в цій ситуації) це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва. Тому вкрадуть поки не всі 300 млрд грн, а трохи менше", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС з російськими реакторами

Які фракції підтримали рішення

Слуга народу - 190;
Європейська Солідарність - 0;
Батьківщина - 15;
Платформа за життя та мир - 16;
За майбутнє - 9;
Голос - 0;
Довіра - 14;
Відновлення України - 12;
Позафракційні - 5.

Читайте: В МАГАТЕ підтримали добудову Хмельницької АЕС

Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

Читайте: Для добудови Хмельницької АЕС планують використати російські реактори та витратити сотні мільярдів гривень, - Совсун

Рада підтримала закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС
Рада підтримала закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС

ВР (15235) реактор (34) Хмельницька АЕС (132)
