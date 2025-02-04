Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС з російськими реакторами

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт", – сказав голова держави.

Водночас сам Гроссі раніше під час спілкування з журналістами давав дещо іншу відповідь на запитання про те, чи підтримує МАГАТЕ добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС. Законопроєкт про придбання реакторів російського виробництва саме для добудови цих енергоблоків перебуває на розгляді Верховної Ради.

Зокрема, голова МАГАТЕ назвав рішення про добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС внутрішнім питанням України, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проєкти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку України це мудре рішення, тому що, як ми бачимо сьогодні, атомна енергетика залишалася основою, яка підтримувала економіку в надзвичайно важкий для кожної країни час війни", – сказав він журналістам після візиту на одну з енергетичних підстанцій.

Гроссі повідомив, що обговорював проєкт добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС з міністром енергетики Германом Галущенком, в.о. керівника НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним і обговорюватиме це питання з президентом..

"Я з нетерпінням чекаю на розмову з президентом пізніше сьогодні про це, тому що агентство, звичайно, готове, і ми вже розпочали певну аналітичну роботу щодо конкретних сфер, де могли б надати оцінку безпеки проєкта", – сказав він, додавши, що, можливо, вже сьогодні буде оголошено про певні результати обговорення.

За його словами, це був би дуже цікавий проєкт, оскільки ще не було прикладів повернення до призупиненого будівництва АЕС.

Гроссі додав, що йому відомо про "великі зусилля та інвестиції" України в добудову блоків №3 та №4 ХАЕС, а також про наміри країни використати обладнання реакторів, які свого часу не використала Болгарія на майданчику Белене.

"Внутрішнє становище країни, хоч і є актуальним і важливим, але не є для нас вирішальним фактором. Кожна країна вирішує відповідно до власної конституції та політичної ситуації, чи збирається вона щось продовжувати", – наголосив Гроссі.

Водночас голова МАГАТЕ наголосив, що для міжнародної спільноти важливо мати переконання, що не буде проблем з точки зору безпеки.

"І я повторюю: ми почали складати те, що називаємо технічним завданням, тобто те, на що ми збираємося дивитися", – додав Гроссі.

Як повідомлялося, Міненерго та "Енергоатом" вже пів року намагається отримати згоду Верховної Ради на купівлю у Боргарії вироблених у Росії реакторів для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Що відомо про придбання енергоблоків російського виробництва для ХАЕС?

Як повідомлялося, у січні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років.

Тому парламентський Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Комітету Верховної Ради сказав, що на це будуть залучені кредитні кошти, не уточнивши подробиць.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.