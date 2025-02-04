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Новини
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Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС з російськими реакторами

Звернення Зеленського

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт", – сказав голова держави.

Водночас сам Гроссі раніше під час спілкування з журналістами давав дещо іншу відповідь на запитання про те, чи підтримує МАГАТЕ добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС. Законопроєкт про придбання реакторів російського виробництва саме для добудови цих енергоблоків перебуває на розгляді Верховної Ради.

Зокрема, голова МАГАТЕ назвав рішення про добудову блоків №3, 4 Хмельницької АЕС внутрішнім питанням України, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проєкти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку України це мудре рішення, тому що, як ми бачимо сьогодні, атомна енергетика залишалася основою, яка підтримувала економіку в надзвичайно важкий для кожної країни час війни", – сказав він журналістам після візиту на одну з енергетичних підстанцій.

Гроссі повідомив, що обговорював проєкт добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС з міністром енергетики Германом Галущенком, в.о. керівника НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним і обговорюватиме це питання з президентом..

"Я з нетерпінням чекаю на розмову з президентом пізніше сьогодні про це, тому що агентство, звичайно, готове, і ми вже розпочали певну аналітичну роботу щодо конкретних сфер, де могли б надати оцінку безпеки проєкта", – сказав він, додавши, що, можливо, вже сьогодні буде оголошено про певні результати обговорення.

За його словами, це був би дуже цікавий проєкт, оскільки ще не було прикладів повернення до призупиненого будівництва АЕС.

Гроссі додав, що йому відомо про "великі зусилля та інвестиції" України в добудову блоків №3 та №4 ХАЕС, а також про наміри країни використати обладнання реакторів, які свого часу не використала Болгарія на майданчику Белене.

"Внутрішнє становище країни, хоч і є актуальним і важливим, але не є для нас вирішальним фактором. Кожна країна вирішує відповідно до власної конституції та політичної ситуації, чи збирається вона щось продовжувати", – наголосив Гроссі.

Водночас голова МАГАТЕ наголосив, що для міжнародної спільноти важливо мати переконання, що не буде проблем з точки зору безпеки.

"І я повторюю: ми почали складати те, що називаємо технічним завданням, тобто те, на що ми збираємося дивитися", – додав Гроссі.

Як повідомлялося, Міненерго та "Енергоатом" вже пів року намагається отримати згоду Верховної Ради на купівлю у Боргарії вироблених у Росії реакторів для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Що відомо про придбання енергоблоків російського виробництва для ХАЕС?

Як повідомлялося, у січні Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років. 

Тому парламентський Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Комітету Верховної Ради сказав, що на це будуть залучені кредитні кошти, не уточнивши подробиць.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. У 2017 році тодішній гендиректор ХАЕС Микола Панащенко казав, що їх хочуть добудувати з використанням реакторної установки чеської компанії Skoda JS.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.

Автор: 

Зеленський Володимир (2526) МАГАТЕ (198) Хмельницька АЕС (75) Гроссі Рафаель (50)


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Топ коментарі
+27
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04.02.2025 20:55 Відповісти
+24
Вова, нічого ти вже не добудуєш. Скоро твої потужні менеджери будуть зливати один одного, щоб замінити собі пожиттєве на 15 років. І тебе, вова, першого зільють. Тікай вова, поки ще можеш.
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04.02.2025 20:52 Відповісти
+16
А це типу не тіньова схема Галущенка.
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04.02.2025 20:48 Відповісти
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А це типу не тіньова схема Галущенка.
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04.02.2025 20:48 Відповісти
еталонний довбодятел цей ********, без дна та будь-яких моральних сумлінь: У нас складається враження, що у випадку України це мудре рішенняюю, Джерело: https://biz.censor.net/n3534019
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05.02.2025 05:49 Відповісти
Бабки не пахнуть
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04.02.2025 20:49 Відповісти
Паїхнуть. Кровю солдат ЗСУ.
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05.02.2025 07:57 Відповісти
Так а Вестінгауз що, не на часі?
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04.02.2025 20:50 Відповісти
На вестінгхаусі стільки не намутиш.
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04.02.2025 20:52 Відповісти
як воно було російським, то так воно стало ще й рашистським.
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04.02.2025 20:50 Відповісти
покидьок
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04.02.2025 20:50 Відповісти
Вова, нічого ти вже не добудуєш. Скоро твої потужні менеджери будуть зливати один одного, щоб замінити собі пожиттєве на 15 років. І тебе, вова, першого зільють. Тікай вова, поки ще можеш.
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04.02.2025 20:52 Відповісти
А хто їм дасть довічне? xутін чи шо?
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05.02.2025 05:26 Відповісти
трампон
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05.02.2025 06:56 Відповісти
фашист.
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04.02.2025 20:53 Відповісти
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04.02.2025 20:55 Відповісти
ЗАЕС вже кацапам подарував
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04.02.2025 20:59 Відповісти
Дивні люди тут коментують. Так, корпуси і мабуть трубопроводи з теплообмінниками кацапські, вірніше радянські. Базовий матеріал нержавіюча сталь непоганої якості. А паливо американське. І системи управління теж не кацапські. В чому зрада?
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04.02.2025 20:59 Відповісти
дурні болгари відмовились від застарілих реакторів, зате ми такі розумні їх купимо..
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04.02.2025 21:24 Відповісти
По ціні нових американських
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05.02.2025 01:58 Відповісти
По ціні амеріканських? Не брешить шо по цені амеріканських , по ТРИ цени або за 4 ціни амеріканських. Асфальт тому свідок.
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05.02.2025 08:00 Відповісти
та й взагалі, Чорнобиль- це заповідник та санаторій-профілакторій...
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05.02.2025 05:52 Відповісти
чомусь ми не відмовляємся від списаних МІГів і СУшок і іншого військового обладнання СРСР і засрашки по всьому світу, а тут майже на халяву вже готові корпуси, які в ДЕСЯТКИ разів дешевші за замовленні нові західні і куппляємо не в засрашки і гроші залишаться на начінку тих корпусів західним обладнанням. і твелами
для московських пропагандонів і їх посіпак , що б зараз в Україні не робилось все буде зрада
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05.02.2025 19:28 Відповісти
майже задурно ? йой бачу бота падляка при роботі, що так кортить галущенку та кірюші попиляти бабосиків на великому блокобудівнитцві ? тільки от хто фінансувати буде ? европейці грошей не дадуть вони вже прямо сказали, що невже тарифи піднімуть твої хазяї до рівня 10 грн за кіловат ?
Україні потрібно не блоки АЕС будувати, а розгалужену систему генерації, яка коштує набагато менше і будується швидше ніж.
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05.02.2025 21:12 Відповісти
Дурило, або працює в інтересах русні.
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04.02.2025 21:02 Відповісти
Або, а дурили його обрали.
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05.02.2025 08:01 Відповісти
Й.О.Б.Н.У.Т.И.Й🤡
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04.02.2025 21:02 Відповісти
Якщо реактор з раші то і обслуговувати повинні московіти.
Дивись,Вова,не довели до другого Чорнобиля.
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04.02.2025 21:03 Відповісти
Ще одне свідоцтво що він працює на шкоду Україні.
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04.02.2025 21:03 Відповісти
Великий гігаВатник ти наш!
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04.02.2025 21:11 Відповісти
Чому не американські?
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04.02.2025 21:11 Відповісти
зебанді все мало..
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04.02.2025 21:15 Відповісти
отже, зелена підарюга відкрито заявила, що воно збирається ******** неху...ові кошти...
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04.02.2025 21:17 Відповісти
Будеш добудовувати перебуваючи на зоні.
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04.02.2025 21:22 Відповісти
Згідно з багаторічною міжнародною практикою, ліцензоване обслуговування такої продукції, як атомний енергоблок, може здійснювати лише підприємство-виробник.
Наприклад, щорічне обслуговування блоків Мецаморської АЕС (Вірменія) досі здійснюється фахівцями харківського "Турбоатому".
А хто буде ці блоки обслуговувати?
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04.02.2025 21:22 Відповісти
а в цей час
Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, генераторів та зарядних станцій на Покровський напрямок
ЗЕпокидьки будуть мільярди красти
а на дрони пісіонери будуть скидуватись по гривні
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04.02.2025 21:23 Відповісти
Не турбуйтеся , ніхто будувати не буде , потрібні тільки гроши на "добудову"Вся конструкторська документація є лише у «Росатома», тоді як добудовувати без документації ? Мабуть , дійсно , це схема , коли позичають гроши на добудову , будувати ніхто не буде , а гроши вкрадуть. Вся інформація у публічному просторі , але ж зеленський все рівно наполягає ...
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04.02.2025 21:26 Відповісти
надра Америці реактори в ворога раши купувати
шо він несе він згодень нас в рабсво здати аби при владі триматися
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04.02.2025 21:40 Відповісти
клоун- президент Украины,это просто анекдот.
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04.02.2025 21:56 Відповісти
Що обрали у 2019 повторюючи за ****** "аби не Порошенко!" і наспівуючи "атопутіннападєт!".
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04.02.2025 21:58 Відповісти
Просто терміново потрібні гроші на вибори!
Не будеж він витрачати свої з офшорів!
І головне зєЛенка НЕ дозволить сімейні(поки що!) гроші на фігню витрачати! Тут і Єрмак з кремлем не допоможуть.
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04.02.2025 21:56 Відповісти
Мудило! Мало накрав?! Фронт кров'ю стікає, а воно ніяк не нажереться, намагається на фундаментах до АС останнє в держави вкрасти.
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04.02.2025 22:06 Відповісти
"Чєм дольше будєм строіть - тєм лучше"
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04.02.2025 22:09 Відповісти
Московією треба підтримати в цей важкий для країни час.
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04.02.2025 22:12 Відповісти
А на хіба нам купувати роzzійське лайно, щоби що? Дешевше купити, а потім дорожче позбавитися? Наскільки я розумію, деінсталяція та утилізація цих реакторів була, за контрактом з Болгарією, відповідальністю росатома, тепер - вони будуть нашим клопотом. Навіщо нам покладати його на прийдешні покоління?. Хтось у цій державі мислить державницьки, чи - знову, після нас - хоч потоп, або чи віслюк заговорить, султан помре?.. Наобирали, щоб поржать папріколу.
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04.02.2025 22:35 Відповісти
Через вісутність обслуговування спеціалістами Південмаш, пуски ракет з космонавтами відмовилися страхувати навіть кацапські страхові компанії, а тут ядерні реактори-- хто буде їх страхувати без каців? Блазень?
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04.02.2025 22:46 Відповісти
Я - не депутат, але я ПРОТИ ! Мені не потрібен другий Чорнобиль на прізвище зєлєнській. До речі він буде ховатись в іншій частині земної кулі. Від ... пилу.
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04.02.2025 22:52 Відповісти
Він з якої країни?((((
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04.02.2025 23:05 Відповісти
Ну єпанутий на всю голову!!! Війна, гроші потребує армія, а воно хоче викупити реактори та ще й мокшанськи,і вкрасти невідомо скільки грошей, ну це повний піз....ц!!!
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04.02.2025 23:15 Відповісти
Альо, СБУ? Тут якась особа закликає фінансувати країну-агрессора.
Так адреса - Банкова.
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04.02.2025 23:29 Відповісти
"...ще не було прикладів повернення до призупиненого будівництва АЕС..."
У цього Гроссі щось погано з головою, матчасть не вивчив. Про добудову ХАЕС-2 та РАЕС-4 він не чув
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04.02.2025 23:45 Відповісти
Схематоз на мільярди під завісу. Ніхто ті блоки добудовувати не збирається. Купити допотопні блоки з вже застарівшою технологією, та ще й обіцяти запустити їх через десять років, коли вже напевно повсюди будуть ставити на термоядерний синтез? Так брехати можуть тільки Зельоні.
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05.02.2025 00:02 Відповісти
Довбограй
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05.02.2025 02:01 Відповісти
зелені тварі замість газовоі голки хочуть посадити нас на ядерну голку --- ******* не розуміють що кацапи підвісять на гачок нашу енергетику . краще побудувати один реактор французький . американський . японський чий завгодно тільки не ***************
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05.02.2025 06:54 Відповісти
Війна та запорізька АЕС нікого нічому не навчила
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05.02.2025 07:29 Відповісти
Это решение будет явно преступным,агент козырь хочет всех подкупольников подвести под статью о предательстве,что бы потом ими легче было управлять.
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05.02.2025 07:39 Відповісти
Як казала Фаріон: "Він не українець, на віть не малорос, а 100% кацап"
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05.02.2025 13:31 Відповісти
Воно вчитись не хоче, тільки красти ...
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05.02.2025 13:33 Відповісти
Любов к отчизні де героїть, там вража сила не устоїть... Нев'янучі слова класика... Тільки отчизни у нас різні, на кінець 2-го (11-го) року війни.
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11.02.2025 17:56 Відповісти
бажаю цьому ******** нєдонску дохнути і страждати, і страждати навіть після того, коли воно здохне, а разом із цим викідишом і всім його родичам та друзям... кажуть, що таке бидло не вірить ані в бога, ані в чорта... я теж не вірю, але вірю в силу думки.
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11.02.2025 19:30 Відповісти

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