Закупівлю енергоблоків для ХАЕС у Болгарії вдалося зірвати в останній момент, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, як вдалося зірвати схему закупівлі енергоблоків для Хмельницької АЕС у Болгарії.

Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Якщо б була премія року "Найбільш ідіотське голосування року" то в цьому однозначно б премію отримало б голосування за ….. закупівлю атомного мотлоху у Болгар.

Схема, яку тягнув Міндіч з Галущенко, щоб потім прикурити свої 10-15% на будівництві в декілька сотень мільярдів …. І так, в кінці особисто Президент вимагав терміново проголосувати цей закон.

І Рада проголосувала. Депутати з СН безкоштовно поїли …негатив. Але ніхто блоки не зміг купити. В цьому відео вперше розповідаю, як в останню мить в тексті розвели Галущенко і чому їм потім закон перестав бути цікавим", - розповів він.

Подробиці схеми

"У нас є Хмельницька АЕС. Там колись в радянські часи хотіли будувати нові атомні блоки, щось подібне валяється на складах в Болгарії і Болгарія і задоволенням нам за близько 1 млрд доларів готова цей російський мотлох продати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада намагається звинуватити Коломойського у "Міндічгейті", - Железняк

Банда Міндіча-Деркача-Галущенка подумала, що це чудовий спосіб почати велике атомне будівництво за гроші платників податків, закопати туди близько 130-140 млрд грн, з них вони брали відкати по 10-15%", - пояснив парламентар.

Спочатку, за словами Железняка хотіли вкрасти на закупівлі через прокладки, потім на обладнанні, а потім на самому будівництві.

"Їм вдалося проломити уряд і президента на це. Але у них цього не вийшло", - продовжив він.

Читайте також: В "Енергоатомі" визнали, що вже три роки не можуть відремонтувати енергоблок ХАЕС

Чому не вдалося?

"Ідея з'явилася ще в 2024 році. На початку 2024 року уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох нових енергоблоків. Колись саме Деркач прописав в атомному законодавстві, що будь-яке нове атомне будівництво потребує окремого закону", - зазначив Железняк.

Такий було подано 3 квітня 2024 року. Весь 2024 рік, за словами нардепа, у Раді його блокували.

Читайте: Пільги для оборонної сфери: ВР ухвалила закони, які звільняють імпорт оборонних товарів від ПДВ

"Ми почали з'ясовувати, яку задачу поставив президент. Нам сказали, що президент хоче, щоб Україна купила ті блоки, а будівництво буде після війни.

У нас виникла певна ідея: якщо президент хоче купити і саме на це збирає голоси, то давайте хтось буде в законі прописувати саме купівлю в Болгарії, але без права будівництва.

Тоді за сприяння енергетичного комітету виникла ідея у зовсім інший законопроєкт внести правку про право України купити ці блоки", - сказав він.

Читайте також: "Ручна" НКРЕКП скаржиться європейцям на політичний тиск, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Так, було внесено правку, що Україна за прямим контрактом може купити саме цей блок, при чому вона навіть привести його в Україну не може, бо на розміщення та будівництво треба окремий закон.

"Ані Галущенко, ні його люди не звернули на це уваги, текст писався вночі терміново та в останню мить був змінений. Цю правку внесли, український парламент її швидко схвалив. Після схвалення Офіс Президента почав дивитися текст і зрозуміли, що у цьому тексті немає головного - можливості щось вкрасти. ...

Законопроєкт довго не підписували, потім аж у березні підписали, потім Болгарія заявила, що вони передумали продувати блоки, бо їм ця історія теж перестала бути цікавою за формулою, яку пропонували", - додав Железняк.

Железняк наголосив, що президент весь цей час історію публічно підтримував, тому мають бути певні питання конкретного до нього, чи не змінив він свою позицію.

Читайте: "Який збіг": адвокат Єрмака Фомін працює при антикорупційній ТСК ВР, - Железняк