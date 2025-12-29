Закупівлю енергоблоків для ХАЕС у Болгарії вдалося зірвати в останній момент, - Железняк. ВIДЕО
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, як вдалося зірвати схему закупівлі енергоблоків для Хмельницької АЕС у Болгарії.
Про це він розповів у своєму відео, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Якщо б була премія року "Найбільш ідіотське голосування року" то в цьому однозначно б премію отримало б голосування за ….. закупівлю атомного мотлоху у Болгар.
Схема, яку тягнув Міндіч з Галущенко, щоб потім прикурити свої 10-15% на будівництві в декілька сотень мільярдів …. І так, в кінці особисто Президент вимагав терміново проголосувати цей закон.
І Рада проголосувала. Депутати з СН безкоштовно поїли …негатив. Але ніхто блоки не зміг купити. В цьому відео вперше розповідаю, як в останню мить в тексті розвели Галущенко і чому їм потім закон перестав бути цікавим", - розповів він.
Подробиці схеми
"У нас є Хмельницька АЕС. Там колись в радянські часи хотіли будувати нові атомні блоки, щось подібне валяється на складах в Болгарії і Болгарія і задоволенням нам за близько 1 млрд доларів готова цей російський мотлох продати.
Банда Міндіча-Деркача-Галущенка подумала, що це чудовий спосіб почати велике атомне будівництво за гроші платників податків, закопати туди близько 130-140 млрд грн, з них вони брали відкати по 10-15%", - пояснив парламентар.
Спочатку, за словами Железняка хотіли вкрасти на закупівлі через прокладки, потім на обладнанні, а потім на самому будівництві.
"Їм вдалося проломити уряд і президента на це. Але у них цього не вийшло", - продовжив він.
Чому не вдалося?
"Ідея з'явилася ще в 2024 році. На початку 2024 року уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох нових енергоблоків. Колись саме Деркач прописав в атомному законодавстві, що будь-яке нове атомне будівництво потребує окремого закону", - зазначив Железняк.
Такий було подано 3 квітня 2024 року. Весь 2024 рік, за словами нардепа, у Раді його блокували.
"Ми почали з'ясовувати, яку задачу поставив президент. Нам сказали, що президент хоче, щоб Україна купила ті блоки, а будівництво буде після війни.
У нас виникла певна ідея: якщо президент хоче купити і саме на це збирає голоси, то давайте хтось буде в законі прописувати саме купівлю в Болгарії, але без права будівництва.
Тоді за сприяння енергетичного комітету виникла ідея у зовсім інший законопроєкт внести правку про право України купити ці блоки", - сказав він.
Так, було внесено правку, що Україна за прямим контрактом може купити саме цей блок, при чому вона навіть привести його в Україну не може, бо на розміщення та будівництво треба окремий закон.
"Ані Галущенко, ні його люди не звернули на це уваги, текст писався вночі терміново та в останню мить був змінений. Цю правку внесли, український парламент її швидко схвалив. Після схвалення Офіс Президента почав дивитися текст і зрозуміли, що у цьому тексті немає головного - можливості щось вкрасти. ...
Законопроєкт довго не підписували, потім аж у березні підписали, потім Болгарія заявила, що вони передумали продувати блоки, бо їм ця історія теж перестала бути цікавою за формулою, яку пропонували", - додав Железняк.
Железняк наголосив, що президент весь цей час історію публічно підтримував, тому мають бути певні питання конкретного до нього, чи не змінив він свою позицію.
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