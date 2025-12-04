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Новини Індустрія дронів Бюджет-2026
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Пільги для оборонної сфери: ВР ухвалила закони, які звільняють імпорт оборонних товарів від ПДВ

Індустрія дронів

ПДВ-пільги для оборони: Рада скасувала податок на імпорт дронів, РЕБ і техніки

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №14169 і №14170, які звільняють від ПДВ імпорт товарів для виробництва дронів, РЕБ, розмінування та симуляторів бою. Пільги діють до 2027–2029 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Рада прийняла наш з Романом Костенком та Данилом Гетманцевим законопроєкт #14169 та #14170 - звільнення від ПДВ для операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні.

Железняк зазначив, що "за" проголосувало 272 депутати.

ПДВ-пільги:

  • стосується товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін.
  • ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ.
  • уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей.
  • виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

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Також закладено продовження пільг:

  • до 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо;
  • до 2029 року  для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.

Що передувало?

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2026 рік". Відповідний законопроєкт №14000 у другому читанні з урахуванням пропозицій парламентського комітету підтримав 261 народний депутат. За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 257 депутатів.

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Автор: 

пільги (495) ПДВ (714) Железняк Ярослав (751)
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Оперативно ж то як! Завершувався лише четвертий рік війни... кацапи вже в Покровську...
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04.12.2025 12:34 Відповісти
Потрібно взагалі відмінити ПДВ і ввести податок з обігу. Ми в більшості імпортуємо товари ніж виробляємо в Україні і всі товари під час війни є стратегічно важливими! Прийшов час відміняти ПДВ, яке ми так і не навчились адмініструвати і на якому відбуваються найбільші махінації. А відшкодування ПДВ це взагалі катастрофа, бо сотні мільярдів гривень ми віддаємо з бюджету експортерам!
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04.12.2025 13:00 Відповісти
так це і так було...просто продлили
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04.12.2025 12:34 Відповісти
Перепрошую, а ДЕ тут про продовження?! Десь між рядками?
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04.12.2025 12:39 Відповісти
с уки предательские
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04.12.2025 12:50 Відповісти
Народні депутати збільшили собі виплати втричі - до 200 тисяч гривень
https://ukranews.com/ua/news/1120606-vr-progolosuvala-za-zbilshennya-vyplat-nardepam-na-120-000-grn?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=ukranews.com&utm_term=1299576&utm_content=11902596
Це гроші на роботу з виборцями? Коли виборами і не пахне..

Тупо вийшли з берегів, вирішили, що можна все на шиї в стікаючого кров'ю народа.
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04.12.2025 16:57 Відповісти
 
 