Пільги для оборонної сфери: ВР ухвалила закони, які звільняють імпорт оборонних товарів від ПДВ

Індустрія дронів

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №14169 і №14170, які звільняють від ПДВ імпорт товарів для виробництва дронів, РЕБ, розмінування та симуляторів бою. Пільги діють до 2027–2029 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Рада прийняла наш з Романом Костенком та Данилом Гетманцевим законопроєкт #14169 та #14170 - звільнення від ПДВ для операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні.

Железняк зазначив, що "за" проголосувало 272 депутати.

ПДВ-пільги:

стосується товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін.

ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ.

уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей.

виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

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Також закладено продовження пільг:

до 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо;

до 2029 року для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.

Що передувало?

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2026 рік". Відповідний законопроєкт №14000 у другому читанні з урахуванням пропозицій парламентського комітету підтримав 261 народний депутат. За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 257 депутатів.

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