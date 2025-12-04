РУС
Льготы для оборонной сферы: ВР приняла законы, освобождающие импорт оборонных товаров от НДС

Индустрия дронов

НДС-льготы для обороны: Рада отменила налог на импорт дронов, РЭБ и техники

Верховная Рада приняла законопроекты №14169 и №14170, которые освобождают от НДС импорт товаров для производства дронов, РЭБ, разминирования и симуляторов боя. Льготы действуют до 2027–2029 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Рада приняла наш с Романом Костенко и Даниилом Гетманцевым законопроект #14169 и #14170 - освобождение от НДС для операций по ввозу товаров, предназначенных для безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Железняк отметил, что "за" проголосовали 272 депутата.

НДС-льготы:

  • касается товаров для производства/модернизации дронов (БПЛА), машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и др.
  • ввоз симуляторов боевых действий также будет без НДС.
  • уточняется вопрос списания уничтоженных/бракованных деталей.
  • производители смогут реализовывать импортированные, но неиспользованные товары без штрафов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада расширила льготы на импорт комплектующих для производства дронов

Также заложено продление льгот:

  • до 2027 года - для БПЛА, прицелов, тепловизоров и т.д.;
  • до 2029 года для ветроэнергетических генераторов и оборудования для возобновляемой энергетики.

Что предшествовало?

Накануне Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год". Соответствующий законопроект №14000 во втором чтении с учетом предложений парламентского комитета поддержал 261 народный депутат. За принятие законопроекта в целом проголосовали 257 депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР стремится к капитуляции Украины. В Бюджете-2026 в очередной раз забыли о зарплатах для военных, - Стерненко

Автор: 

льготы (552) НДС (421) Железняк Ярослав (516)
Оперативно ж то як! Завершувався лише четвертий рік війни... кацапи вже в Покровську...
04.12.2025 12:34 Ответить
Потрібно взагалі відмінити ПДВ і ввести податок з обігу. Ми в більшості імпортуємо товари ніж виробляємо в Україні і всі товари під час війни є стратегічно важливими! Прийшов час відміняти ПДВ, яке ми так і не навчились адмініструвати і на якому відбуваються найбільші махінації. А відшкодування ПДВ це взагалі катастрофа, бо сотні мільярдів гривень ми віддаємо з бюджету експортерам!
04.12.2025 13:00 Ответить
так це і так було...просто продлили
04.12.2025 12:34 Ответить
Перепрошую, а ДЕ тут про продовження?! Десь між рядками?
04.12.2025 12:39 Ответить
с уки предательские
04.12.2025 12:50 Ответить
 
 