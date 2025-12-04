Льготы для оборонной сферы: ВР приняла законы, освобождающие импорт оборонных товаров от НДС
Индустрия дронов
Верховная Рада приняла законопроекты №14169 и №14170, которые освобождают от НДС импорт товаров для производства дронов, РЭБ, разминирования и симуляторов боя. Льготы действуют до 2027–2029 годов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада приняла наш с Романом Костенко и Даниилом Гетманцевым законопроект #14169 и #14170 - освобождение от НДС для операций по ввозу товаров, предназначенных для безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Железняк отметил, что "за" проголосовали 272 депутата.
- касается товаров для производства/модернизации дронов (БПЛА), машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и др.
- ввоз симуляторов боевых действий также будет без НДС.
- уточняется вопрос списания уничтоженных/бракованных деталей.
- производители смогут реализовывать импортированные, но неиспользованные товары без штрафов.
Также заложено продление льгот:
- до 2027 года - для БПЛА, прицелов, тепловизоров и т.д.;
- до 2029 года для ветроэнергетических генераторов и оборудования для возобновляемой энергетики.
Что предшествовало?
Накануне Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год". Соответствующий законопроект №14000 во втором чтении с учетом предложений парламентского комитета поддержал 261 народный депутат. За принятие законопроекта в целом проголосовали 257 депутатов.
