Льготы для оборонной сферы: ВР приняла законы, освобождающие импорт оборонных товаров от НДС

Верховная Рада приняла законопроекты №14169 и №14170, которые освобождают от НДС импорт товаров для производства дронов, РЭБ, разминирования и симуляторов боя. Льготы действуют до 2027–2029 годов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада приняла наш с Романом Костенко и Даниилом Гетманцевым законопроект #14169 и #14170 - освобождение от НДС для операций по ввозу товаров, предназначенных для безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Железняк отметил, что "за" проголосовали 272 депутата.

НДС-льготы:

касается товаров для производства/модернизации дронов (БПЛА), машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и др.

ввоз симуляторов боевых действий также будет без НДС.

уточняется вопрос списания уничтоженных/бракованных деталей.

производители смогут реализовывать импортированные, но неиспользованные товары без штрафов.

Также заложено продление льгот:

до 2027 года - для БПЛА, прицелов, тепловизоров и т.д.;

до 2029 года для ветроэнергетических генераторов и оборудования для возобновляемой энергетики.

Что предшествовало?

Накануне Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2026 год". Соответствующий законопроект №14000 во втором чтении с учетом предложений парламентского комитета поддержал 261 народный депутат. За принятие законопроекта в целом проголосовали 257 депутатов.

