"Ручна" НКРЕКП скаржиться європейцям на політичний тиск, - Железняк. ДОКУМЕНТ
У НКРЕКП направили листа Директору Секретаріату Енергетичного Співторвариства, а також послу ЄС Катаріні Матерновій, в якій скаржаться на політичний тиск.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Що таке наглість? Це коли повністю ручний НКРЕКП, сформований попри всі норми та правила Галущенком як департамент МінЕнерго, жаліється європейцям на політичний тиск", - зазначив він.
"І це ті самі люди, які буквально ще пару місяців тому тих самих європейців з Energy Community посилали з їх запитами врегулювати ситуацію щодо статутів держпідприємств.
P.S. Цікаво, а чому не написали про політичний тиск коли по 20 тис $ деякі члени НКРЕКП отримували від Миронюка? (Це ж ми з плівок Міндіча дізналися)" - додав парламентар.
У зверненні зазначили, що запровадження дострокової ротації членів Регулятора становить ризик для інституційної сталості НКРЕКП, суперечить гарантіям незалежності, а також підриває довіру до конкурсних процедур, нівелює ключові принципи доброчесності, прозорості та антикорупційності.
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