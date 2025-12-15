УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8873 відвідувача онлайн
Новини Корупція в енергетиці
1 797 17

"Ручна" НКРЕКП скаржиться європейцям на політичний тиск, - Железняк. ДОКУМЕНТ

НКРЕКП звернулася до європейців із скаргами на політичний тиск

У НКРЕКП направили листа Директору Секретаріату Енергетичного Співторвариства, а також послу ЄС Катаріні Матерновій, в якій скаржаться на політичний тиск.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Що таке наглість? Це коли повністю ручний НКРЕКП, сформований попри всі норми та правила Галущенком як департамент МінЕнерго, жаліється європейцям на політичний тиск", - зазначив він.

"І це ті самі люди, які буквально ще пару місяців тому тих самих європейців з Energy Community посилали з їх запитами врегулювати ситуацію щодо статутів держпідприємств.

P.S. Цікаво, а чому не написали про політичний тиск коли по 20 тис $ деякі члени НКРЕКП отримували від Миронюка? (Це ж ми з плівок Міндіча дізналися)" - додав парламентар.

У зверненні зазначили, що запровадження дострокової ротації членів Регулятора становить ризик для інституційної сталості НКРЕКП, суперечить гарантіям незалежності, а також підриває довіру до конкурсних процедур, нівелює ключові принципи доброчесності, прозорості та антикорупційності.

Читайте: Росіяни контролюють українські обленерго завдяки Зеленському і Татарову, - Ніколов

НКРЕКП скаржиться європейцям на політичний тиск
НКРЕКП скаржиться європейцям на політичний тиск
НКРЕКП скаржиться європейцям на політичний тиск

Автор: 

НКРЕКП (1834) Железняк Ярослав (754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Опісля таких новин виникає непереборне бажання придбати АК та побільше набоїв до нього. Ні, ше більше... бо буде замало!
показати весь коментар
15.12.2025 12:57 Відповісти
+2
Вертайте тариф до 2019 року, зелені суки-двушки московитські!
показати весь коментар
15.12.2025 12:53 Відповісти
+1
А інші ціни не повернути? І ще інфляцію скасувати? Типу наказати: "інфляція - повернись назад, раз-два"?
показати весь коментар
15.12.2025 13:01 Відповісти

Завантаження...

 
 