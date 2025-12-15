"Ручна" НКРЕКП скаржиться європейцям на політичний тиск, - Железняк. ДОКУМЕНТ

У НКРЕКП направили листа Директору Секретаріату Енергетичного Співторвариства, а також послу ЄС Катаріні Матерновій, в якій скаржаться на політичний тиск.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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"Що таке наглість? Це коли повністю ручний НКРЕКП, сформований попри всі норми та правила Галущенком як департамент МінЕнерго, жаліється європейцям на політичний тиск", - зазначив він.

"І це ті самі люди, які буквально ще пару місяців тому тих самих європейців з Energy Community посилали з їх запитами врегулювати ситуацію щодо статутів держпідприємств.

P.S. Цікаво, а чому не написали про політичний тиск коли по 20 тис $ деякі члени НКРЕКП отримували від Миронюка? (Це ж ми з плівок Міндіча дізналися)" - додав парламентар.

У зверненні зазначили, що запровадження дострокової ротації членів Регулятора становить ризик для інституційної сталості НКРЕКП, суперечить гарантіям незалежності, а також підриває довіру до конкурсних процедур, нівелює ключові принципи доброчесності, прозорості та антикорупційності.

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